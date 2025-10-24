ETV Bharat / offbeat

"బస్సుల్లో అగ్ని ప్రమాదాలు" - మంటలు వేగంగా ఎలా వ్యాపిస్తాయి? - బయటపడలేమా?

మూడు రోజుల్లో 3 ప్రమాదాలు - మొన్న స్కూల్ బస్, నిన్న పెళ్లి బృందం బస్సు, తాజాగా మరో ఘోరం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 7:54 AM IST

Hyderabad Bangalore Bus Accident : "బస్సులో వ్యాపించిన మంటలు - పలువురు ప్రయాణికులు సజీవ దహనం" అనే వార్తలు తరచూ వినిపిస్తుండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో బస్సులో సేదదీరుతూ గమ్యం చేరాలనుకునే సుదూర ప్రయాణికులు ఊహించని ప్రమాదాల్లో శాశ్వత నిద్రలోకి వెళ్లడం ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలను కదిలిస్తోంది.

కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం - ప్రయాణికులు సజీవదహనం

కార్లు, బైకులు, ఇతర ప్రైవేటు వాహనాలతో పోలిస్తే బస్సుల్లో ప్రయాణం సురక్షితం. బస్సులు రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైనా ప్రాణ నష్టం అత్యంత స్వల్పంగా ఉంటుంది. కానీ, అదే అగ్ని ప్రమాదానికి గురైన సమయాల్లో ప్రాణ నష్టం ఊహకు అందడం లేదు. అసలు బస్సుల్లో అగ్నిప్రమాదాలు జరగడానికి కారణాలేంటి? మంటలు శరవేగంగా వ్యాపించడానికి కారణాలేంటి? ప్రయాణికులు తేరుకునేలోగానే అగ్ని కీలలు వారిని ఎలా ముంచెత్తుతాయి? అనే సందేహాలను నివృత్తి చేసే ప్రయత్నమే ఈ కథనం ఉద్దేశం.

నెల రోజుల వ్యవధిలో బస్సుల్లో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదాలివి

  • సెప్టెంబర్ 14న రాజస్థాన్‌లో జైసల్మేర్‌ నుంచి జోధ్‌పుర్‌ వైపు వెళ్తున్న ఓ ప్రైవేటు బస్సులో భారీగా మంటలు చెలరేగి 20 మంది సజీవదహనమయ్యారు. మరి కొందరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 57 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. బస్సు వెనక భాగంలో చెలరేగిన మంటలు క్షణాల్లోనే వ్యాపించాయి.
  • సెప్టెంబర్ 26న హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళ్తున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి. మియాపూర్ నుంచి బయల్దేరిన బస్సు ఎస్సార్ నగర్ చౌరస్తాలో ఉమేశ్ చంద్ర విగ్రహం వద్దకు రాగానే ఏసీ నుంచి మంటలు వ్యాపించాయి.
  • ఈ నెల 22న హైదరాబాద్ నాదర్​గుల్​లోని దిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ బస్సులో మంటలు వ్యాపించాయి. పొగలు రావడంతో అప్రమత్తమైన డ్రైవర్ బస్సును ఆపి దిగిపోయాడు. ఆ తర్వాత బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. విద్యార్థులను ఇళ్ల వద్ద దింపి వెళ్తుండగా కాటేదాన్ వద్ద ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.
  • ఈ నెల 23న తిరుపతి జిల్లా పెళ్లకూరు మండలం పెన్నేపల్లి వద్ద పెళ్లి బృందం బస్సు అగ్ని ప్రమాదానికి గురైంది. 35మంది నెల్లూరు నుంచి బెంగళూరు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన అందరూ కిందకు దిగిన తర్వాత బస్సు దగ్ధమైంది.
  • తాజాగా ఈ నెల 24న హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు కర్నూలు శివారులో అగ్ని ప్రమాదానికి గురైంది. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ఈ ఘటనలో పదుల సంఖ్యలో ప్రయాణికులు సజీవదహనం కాగా, 12మంది ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 39 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు తెలిసింది. వెనుక నుంచి వచ్చిన బైక్ బస్సును ఢీకొట్టిందని, కిందకు దూసుకెళ్లి డీజిల్ ట్యాంకును ఢీకొట్టడంతో మంటలు చెలరేగినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు.

బస్సుల్లో మంటలు వ్యాపించడానికి కారణాలు

మండే పదార్థాలు : బస్సుల్లో ఇంధనం, ప్లాస్టిక్ భాగాలు, రెగ్జీన్, దూది లాంటి మెటీరియల్​తో సీట్లు తయారు చేస్తారు. ఇవి తేలికగా మంటలు అంటుకుని త్వరగా వ్యాపించడానికి కారణమవుతాయి.

ఇంధన లీకేజీ : రోడ్డు ప్రమాదాల్లో బస్సుల్లోని ఇంధనం ట్యాంకు, పెట్రోల్, డీజిల్ సరఫరా చేసే పైపులు దెబ్బతిని లీకవుతాయి. దీంతో అప్పటికే వేడిగా ఉన్న ఇంజిన్ భాగాలపై ఇంధనం పడి మంటలు చెలరేగుతాయి.

విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ : బస్సులో టీవీ, బల్బులు, ఫ్యాన్లు, ఏసీ లాంటి విద్యుత్ ఆధారిత పరికరాలు అధికంగా ఉంటాయి. నాణ్యత లేని వైరింగ్ వాడకం వల్ల కూడా షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి మంటలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

అధిక వేడి : షార్ట్ సర్క్యూట్ తర్వాత ఎక్కువ బస్సు ప్రమాదాలు ఇంజన్ వేడి కారణంగా జరుగుతుంటాయని సంబంధిత రంగంలో నిపుణులు వెల్లడిస్తున్నారు. ఇంజిన్ భాగాల వేడి కారణంగా డీజిల్, పెట్రోల్​ లీకై మంటలు అంటుకుని బస్సు మొత్తాన్ని దహనం చేస్తాయని తెలిపారు.

గాలి తీవ్రత : బస్సుల లోపలి భాగంలో గాలి వేగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అనుకోకుండా నిప్పు చెలరేగినపుడు ఈ గాలి మంటలను మరింతగా వ్యాప్తి చేయడంలో ఉపకరిస్తుంది.

మంటలు వేగంగా వ్యాపించడానికి కారణాలు

  • ఇంజిన్ అధిక వేడి, విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్, మండే పదార్థాలు, ఇంధన లీకేజీ వంటివి బస్సుల్లో అగ్ని ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణాలు.
  • ఇక బస్సుల్లో మండే స్వభావం కలిగిన పదార్థాలతో తయారైన వస్తువులు అధికంగా ఉంటాయి.
  • ప్రధానంగా పెట్రోల్, డీజిల్ లాంటి ఇంధనంతో పాటు ప్లాస్టిక్, రెగ్జిన్ కవర్ సీట్లు ఉంటాయి.
  • ఈ పదార్థాలు గాలితో కలిసి త్వరగా మంటలు అంటుకుని, వేగంగా వ్యాప్తి చెందడానికి దోహదపడతాయి.
  • బస్సులలో సరైన అగ్నిమాపక వ్యవస్థలు లేకపోవడం ప్రమాదాల తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. అప్పటికప్పుడు మంటలు ఆర్పేందుకు తగిన వ్యవస్థ లేకపోవడం ప్రాణ నష్టానికి దారి తీస్తోంది.

ఇరుకైన స్థలం : బస్సు లోపల సీట్లు మినహాయిస్తే చాలా తక్కువ స్థలం ఉంటుంది. ఒకరు నిలబడి ఉంటే మరొకరు కదల్లేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. మంటలు అంటుకున్న సమయంలో భరించలేని వేడి, పొగ ఊపిరి ఆడనివ్వదు. విష వాయువులు త్వరగా వ్యాపించి ప్రయాణికులు తప్పించుకోవడానికి చాలా తక్కువ టైం ఉంటుంది.

కిటికీలు, డోర్లు మూసుకుపోవడం : ప్రమాదం తర్వాత బస్సు భాగాలు దెబ్బతింటాయి. దీంతో అత్యవసర మార్గాలు, కిటికీలు దెబ్బతిని తెరుచుకునే అవకాశం ఉండదు. దీంతో ప్రయాణికులు తొందరగా బయటకు వెళ్లే మార్గాల్లేక ప్రమాదాల బారిన పడుతుంటారు.

తక్షణ వ్యవస్థలు లేకపోవడం : భవనాలు, వాణిజ్య సముదాయాల్లో మంటలు చెలరేగినపుడు మంటలు ఆర్పడానికి ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఉంటుంది. అగ్ని ప్రమాదాల నివారణకు ప్రత్యేకంగా బిగించిన పైపులు ఉంటాయి. బయట నుంచి మంటలు ఆర్పే వాయువులను పంపించడం ద్వారా నియంత్రించవచ్చు. కానీ, బస్సుల్లో మంటలు ఆర్పడానికి ప్రత్యేక వ్యవస్థలేమీ లేవు.

