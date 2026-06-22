ఈ లైబ్రరీలలో బుక్స్తో పాటు కుట్టుమిషన్లు, గిటార్లు! - రూపాయి చెల్లించకుండానే సేవలు!
- ప్రజాస్వామ్యానికీ, సొసైటీ గ్రోత్ కోసం బలమైన పిల్లర్లుగా ఫిన్లాండ్ లైబ్రరీలు - పుస్తకాలతో పాటు వివిధ రకాల సేవలు లభ్యం!
Published : June 22, 2026 at 2:51 PM IST
Finland Libraries Features: సాధారణంగా లైబ్రరీ అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది "పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్". ఇక్కడ ఒకరితో ఒకరికి సంబంధం లేకుండా రకరకాల పుస్తకాలు చదువుతూ కాలం గడుపుతుంటారు. కానీ ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే లైబ్రరీ పైన చెప్పిన వాటికి పూర్తి వ్యతిరేకం. ఇక్కడ చదవడంతో పాటు మెషిన్ కుట్టడం, గిటార్లు వాయించడం, 3D ప్రింటర్లతో బొమ్మలు తయారు చేయడం వంటివి చేస్తుంటారు. ప్రభుత్వం కూడా వీటిని ప్రోత్సహిస్తోంది. వినడానికి వింతగా ఉన్న ఇవన్నీ నిజాలే. మరి ఆ లైబ్రరీ ఎక్కడ ఉంది? ఈ నిర్వహణ వెనుక కారణాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పైన చెప్పిన సేవలన్నీ ఫిన్లాండ్ దేశంలోని లైబ్రరీలలో లభిస్తాయి. అయితే ఇవి కేవలం పుస్తకాలు చదువుకునే ప్లేస్లు మాత్రమే కాకుండా.. ఆ దేశ ప్రజాస్వామ్యానికీ, సొసైటీ గ్రోత్ కోసం బలమైన పిల్లర్లుగా మారుతున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా ఫిన్లాండ్ రాజధాని హెల్సింకీలో ఉన్న "ఓడి" లైబ్రరీ.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఆధునికమైనదిగా గుర్తింపు పొందింది. ఈ లైబ్రరీలో మూడు అంతస్తులు ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఫ్రెండ్స్తో ఎంత గట్టిగా అయినా మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇక రెండో ఫ్లోర్లో గ్రూప్ మీటింగ్లు పెట్టుకోవచ్చు. కుట్టు మిషన్లపై దుస్తులు కుట్టుకోవచ్చు. గిటార్, డ్రమ్స్ వాయిస్తూ సంగీతం నేర్చుకోవచ్చు. ఇక ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చదువుకోవాలనుకునేవారి కోసం మూడో అంతస్తు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ లైబ్రరీకి వెళ్లేందుకు ఉదయం 8 గంటల నుంచే ప్రజలు క్యూ కడతారు. మధ్యాహ్నాం అయితే సీటు దొరకడం కూడా గగనమే.
లైబ్రరీలో కుట్టు మిషన్లు: ఆ దేశంలో నగరాల్లో ఉండే ప్రజలు చిన్న ఇళ్లల్లో నివసిస్తుంటారు. వారికి కుట్టుమిషన్ లాంటి వివిధ వస్తువులు సంవత్సరానికి తక్కువ సార్లు మాత్రమే అవసరమవుతాయి. అలాంటప్పుడు "సొంత డబ్బులు పెట్టి కొనడం ఎందుకు? పన్నుల డబ్బుతో నడిచే లైబ్రరీ నుంచి ఉచితంగా తెచ్చుకోవచ్చు కదా" అంటారు లైబ్రరీ అధికారులు. దీంతో ప్రజలు లైబ్రరీలవైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చే వారు కేవలం కుట్టుమిషన్లే కాకుండా, టెన్నిస్ రాకెట్లు, స్విమ్మింగ్ పూల్ పాస్లు ఇలా ఉపయోగపడే వాటిని ఉచితంగా అద్దెకు తీసుకోవచ్చు. పుస్తకాల తర్వాత ప్రజలు ఎక్కువగా "స్పేస్"ను (స్థలం) అద్దెకు తీసుకుంటారు. మీటింగ్లు, చదువు, రాజకీయాలు వంటి వాటి గురించి మాట్లాడుకోవడానికి ఇక్కడి రూమ్స్ను ఉచితంగా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
మొబైల్ లైబ్రరీలు: నగరాల్లోని గ్రంథాలయాలకు రాలేని గ్రామాల ప్రజల కోసం ఫిన్లాండ్ ప్రభుత్వం ఆధునిక మొబైల్ లైబ్రరీలను నడుపుతోంది. వీటీలో వైఫై, కూర్చోవడానికి సీట్లు, సోలార్ ప్యానెల్స్ ఉంటాయి. ఇవి వారానికి ఒకసారి నేరుగా గ్రామాలకే వెళ్లి పుస్తకాలను అందిస్తాయి.
ఇదంతా ఎందుకు: ఫిన్లాండ్ చట్ట ప్రకారం, లైబ్రరీలు కేవలం చదువు కోసమే కాదు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని, స్వేచ్ఛను పెంపొందించడానికి ఉపయోగపడాలి. అందుకే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అనేక లైబ్రరీలు ప్రజలకు ఉచితంగా ఎన్నో సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ప్రొఫెసర్, నిరుద్యోగి, నిరాశ్రయుడు ఇలా ఎవరైనా సరే ఒకేచోట కూర్చొని మాట్లాడుకుంటారు. పేద, గొప్ప అనే తేడా ఇక్కడ ఉండదు. నిజమైన ప్రజాస్వామ్యానికి, సమానత్వానికి ఈ లైబ్రరీలే నిలువెత్తు సాక్ష్యాలు.
కార్డు తప్పనిసరి: అయితే ఈ దేశంలో లభించే లైబ్రరీ సేవలను పొందాలంటే 'లైబ్రరీ కార్డ్' అత్యంత కీలకమైనది. ఈ కార్డు కేవలం పుస్తకాలు తీసుకోవడానికే కాకుండా, కుట్టు మిషన్లు, కంప్యూటర్లు సహా ఇతర వస్తువులను ఉచితంగా అద్దెకు పొందడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఆ దేశానికి చెందిన వారు మాత్రమే కాకుండా పర్యాటకులు కూడా కార్డును ఉచితంగా పొందవచ్చు.
మీ డబ్బు పిల్లల్ని కంటుంది - మనవళ్లను కూడా అందిస్తుంది!
ట్రంప్ ప్రయాణానికి 'ఖతార్' కొత్త ఫ్లైట్ - పుతిన్, మోదీ విమానాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా?