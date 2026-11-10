Smart Locker : 'కీ' లేకుండానే తలుపులు తెరిచే సాంకేతికత - భద్రతకు 'డిజిటల్ లాకర్స్'
తాళం చెవి లేకుండానే తలుపులు తెరవొచ్చు - వేలి ముద్ర సెన్సార్, బ్లూటూత్ లో అందుబాటులో
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 12:20 PM IST
Digital Smart Locker : ఇంటికి తాళం వేసి బయటికి వెళ్లాక అసలు తాళం వేశామా? అనే సందేహం వస్తుంటుంది. కొన్నిసార్లు అయితే, తాళం చెవి ఎక్కడ పెట్టామో గుర్తుండదు. తాళమే ఉండి మనం బయటకు వెళ్లినపుడు ఇంటికి బంధువులొస్తే ఇక అంతే సంగతులు. గంటలకొద్దీ వారు బయట వేచి చూడాల్సిందే ఇలాంటి సమస్యలకు సాంకేతికత పరిష్కారం చూపుతోంది. ఆధునిక గృహాల్లో స్మార్ట్ డోర్లాక్లు క్రమంగా ఆదరణ పొందుతున్నాయి. ఫింగర్ ప్రింట్, పాస్వర్డ్, స్మార్ట్ కార్డు, మొబైల్ యాప్, బ్లూటూత్ వంటి సదుపాయాలతో తలుపులు తెరిచే సాంకేతికత అందుబాటులోకి వచ్చింది. కొన్ని మోడళ్లలో ముఖ గుర్తింపు వీడియో డౌర్ ఫోన్ సదుపాయమూ ఉంటోంది. తద్వారా ఇంటి భద్రతను మరింత సమర్థంగా నిర్వహించుకోవచ్చు.
వేలి ముద్రలు
లాక్పై ఉండే వేలి ముద్ర సెన్సార్పై ఇంటి సభ్యులు తమ వేలిని ఉంచాలి. తొలిసారి ఇన్స్టాల్ చేసే సమయంలో యజమాని వేలిముద్రలను నమోదు చేస్తారు. ఆ తర్వాత ప్రతి సారీ వేలిని సెన్సార్పై ఉంచగానే పాత సమాచారంతో గుర్తిస్తుంది. సరైన వేలి ముద్ర అయితే తలుపు ఆటోమేటిక్గా అన్లాక్ అవుతుంది. సాధారణంగా కొన్ని సెకన్లలోనే ఈ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
రహస్య సంఖ్య
డిజిటల్ కీ ప్యాడ్లో ముందుగా నిర్ణయించిన 4 నుంచి 8 అంకెల పాస్వర్డ్ను నమోదు చేయాలి. ఈ కోడ్ను ఎంటర్ చేస్తేనే లాక్ తెరుచుకుంటుంది. కొన్నింటిలో ఒకసారి వినియోగించే ఓటీపీ తరహా కోడ్లు, అతిథుల కోసం తాత్కాలిక పాస్వర్డ్ సృష్టించి పంపించొచ్చు. ఇతరులు పాస్వర్డ్ను గమనించకుండా ఉండేందుకు మరికొన్ని మోడళ్లలో అసలు కోడ్కు ముందు, తర్వాత అదనపు అంకెలు నమోదు చేసే సదుపాయం ఉంటుంది.
ఎలా పనిచేస్తాయంటే
స్మార్ట్ లాక్లలో డిజిటల్ వ్యవస్థ ఉంటుంది. ఇంటి సభ్యుల వేలి ముద్రలను ముందుగానే నమోదు చేస్తే వాటి ఆధారంగా తలుపు తెరుచుకుంటుంది. మరికొన్నింటిలో రహస్య సంఖ్యను నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. మొబైల్ యాప్తో ఇంటి తలుపును దూరం నుంచే నియంత్రించే సదుపాయమూ ఉంది. కొన్ని మోడళ్లు అనుమతి లేకుండా ఎవరైనా తలుపు తెరిచేందుకు ప్రయత్నించినా, ప్రవేశించేందుకు యత్నించినా ఫోన్కు అలర్ట్ మెసేజ్ పంపిస్తుంది.
మొబైల్ యాప్
కొన్ని కంపెనీలు యాప్స్ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాయి. స్మార్ట్ లాక్కు అనుగుణమైన పాయ్ను ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేశాక లాక్ ను ఖాతాతో అనుసంధానించాలి. ఆ తర్వాత యాప్లో అన్లాక్ బటన్ నొక్కితే తలుపు తెరుచుకుంటుంది. వైఫై ఆధారిత మోడళ్లలో ఇంటర్నెట్ సదుపాయం ఉంటే ఎక్కడి నుంచైనా లాక్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఎవరెప్పుడు తలుపు తెరిచారు? ఎవరైనా తెరవడానికి ప్రయత్నించారా? వంటి వివరాలు కూడా యాప్లో కనిపిస్తాయి.
స్మార్ట్ కార్డు
ఈ రకమైన మోడల్లో డోర్ లాక్ వద్ద ఒక సెన్సార్ ఉంటుంది బ్యాంకు ఏటీఎం కార్డు పరిమాణంలో ఉండే ప్రత్యేక యాక్సెస్ కార్డు (రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ కార్డు)ను సెన్సార్ దగ్గర ఉంటాలి. కార్డులోని ప్రత్యేక గుర్తింపు సమాచారాన్ని లాక్ గుర్తించిన తర్వాత ఓపెనవుతుంది. ఇంటి సభ్యులకు వేర్వేరు కార్డులు ఇవ్వొచ్చు ఒకవేళ కార్డు పోగొట్టుకుంటే దానిని లాక్ నుంచి డిలీట్ చేసి కొత్త కార్డును నమోదు చేసుకోవచ్చు.
బ్లూటూత్ విధానం
స్మార్ట్ లాక్ను మొబైల్ ఫోన్తో బ్లూటూత్ ద్వారా ఒకసారి అనుసంధానించాలి. ఆ తర్వాత పోన్లోని యాప్ తెరిచి అన్లాక్ అదేశమివ్వాలి. కొన్ని మోడళ్లలో ఫోన్ లాక్ దగ్గరగా రాగానే ఆటోమేటిక్గా తెరుచుకునే సదుపాయం ఉంటుంది. దీనికి ఇంటర్నెట్ అవసరం ఉండదు. కానీ, ఫోన్లో బ్లూటూత్ ఆన్లో ఉండాలి.
డిజిటల్ లాక్ కొనే ముందు వీటిని చెక్ చేసుకోండి
- తలుపు మందం లాక్ అమరికకు అనుకూలత, బ్యాటరీ బ్యాకప్ తెలుసుకోవాలి.
- అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తెరిచే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు, వారంటి వంటి అంశాలను పరిశీలించాలి.
- ఇంటర్నెట్ ఆధారిత మోడళ్లలో పాస్వర్డ్ భద్రత, సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ల పైనా దృష్టి పెట్టాలి.
- ఇన్స్టాలేషన్ ప్రక్రియ, నిర్వహణపై అవగాహన ఉండాలి.
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