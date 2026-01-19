నిమిషాల్లో నోరూరించే "రాగి జావ" - నోటికి రుచిగా, పొట్టకి హాయిగా!
రాగులతో సింపుల్గా చేసుకునే అంబలి - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ భలే ఇష్టంగా తాగుతారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 1:24 PM IST
Ragi Ambali Recipe in Telugu : రాగులతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో రాగి జావ కూడా ఒకటి. దీనిని కొన్నిచోట్ల అంబలి అని కూడా పిలుస్తారు. అయితే కొందరు ఈ జావను తాగడానికి అంతగా ఆసక్తి కనబరచరు. అయితే ఎప్పుడు చేసేలా కాకుండా ఈ తీరులో ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే పిల్లలు పెద్దలు ఇష్టంగా తాగుతారు. పైగా దీనికోసం ఎక్కువ సమయం కేటాయించాల్సిన పనిలేదు. ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే తయారవుతుంది. మరి నోరూరించే రాగి జావ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అమ్మమ్మల కాలం నాటి "పెసరపప్పు పులుసు" రెసిపీ - ఇలా ట్రై చేశారంటే ఇష్టంగా తింటారు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రాగిపిండి - అర కప్పు
- పెరుగు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బెల్లం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పాలు - పావు కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పిస్తాపలుకులు - కొన్ని
- పచ్చిమిర్చి తరుగు - 1 టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- చాట్మసాలా - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో అర కప్పు రాగిపిండి, ఆరు కప్పుల నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు గిన్నెను స్టవ్పై పెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మిశ్రమాన్ని కలుపుతూ చిక్కబరచాలి. ఈ మిశ్రమం చిక్కబడిన తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఈ మూడు పద్ధతులను పాటిస్తూ మీకు నచ్చిన విధంగా రాగి జావను తాగవచ్చు. మొదటి పద్ధతిలో కప్పులో కొద్దిగా రాగి జావ, ఒక టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం వేసి కలిపి పక్కనుంచాలి. దీంటో కాచి చల్లార్చిన పావు కప్పు పాలు పోసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ పైన డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- రెండో పద్ధతిలో గిన్నెలో రాగి జావ పోసి మూత పెట్టి రాత్రంతా ఉంచాలి. మరుసటి రోజు ఉదయం ఇంకో గిన్నెలో అర కప్పు పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత గ్లాస్ నీళ్లు పోసి మజ్జిగ మాదిరిగా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు రాగి జావలో కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి తరుగు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రెడీ చేసుకున్న మజ్జిగ మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసి కలపాలి.
- మూడో పద్ధతిలో గ్లాస్లో కొద్దిగా జావ పోసి, కొంచెం చాట్మసాలా వేసి మిక్స్ చేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే రాగి జావ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు గ్లాసులు ఇష్టంగా తాగుతారు!
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి.
పండక్కి కరకరలాడే "రిబ్బన్ పకోడీ" - ఇలా ట్రై చేస్తే నూనె తక్కువ పడుతుంది!
"సొరకాయ పాయసం" సింపుల్ రెసిపీ ఇది - కోవా, కండెన్స్డ్ మిల్క్ అవసరమే లేదు!