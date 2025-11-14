Bihar Election Results 2025

రాగిపిండితో అద్దిరిపోయే "ఢోక్లా" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, స్నాక్స్​గా అదుర్స్!

రోటీన్​కి భిన్నంగా రాగి ఢోక్లా ట్రై చేయండి - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది!

Ragi Dhokla
Ragi Dhokla (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 12:12 PM IST

2 Min Read
Finger Millet Dhokla Prepare : ఇండ్లలో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి కొత్తగా రాగి ఢోక్లా చేసి చూడండి? ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది. ఈ రెసిపీని మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా లేదా ఈవెనింగ్ స్నాక్​గానూ తినొచ్చు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా రాగి ఢోక్లా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Ragi Dhokla
రాగిపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అల్లం ముక్కలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 7
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • నూనె - మూడున్నర టేబుల్ స్పూన్లు
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • రాగిపిండి - 1 కప్పు
  • వంటసోడా - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • పంచదార - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Ragi Dhokla
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సీజార్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
  • మరోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు పెరుగు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ నూనె, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లంపచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇందులోనే కప్పు బొంబాయి రవ్వ, కప్పు రాగిపిండి వేసి కలపాలి. అలాగే ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 30 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
Ragi Dhokla
ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)
  • 30 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో నీళ్లు పోసి స్టాండ్​ పెట్టి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూతపెట్టి వేడిచేయాలి.
  • ఇప్పుడు కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో ఒక టీ స్పూన్ వంటసోడా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు ఓ గిన్నె తీసుకొని లోపల ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. ఆ తర్వాత రాగిపిండి మిశ్రమాన్ని గిన్నెలో పోయాలి. ఆపైన ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులు, రెండు చిటికెడ్ల కారం వేసి గిన్నెను స్టవ్​పై ఉన్న పాన్​లో పెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు ఓ 12 నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్​లో, మరో 10 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత గిన్నెను బయటకు తీసి చల్లారనివ్వాలి.
  • 15 నిమిషాల తర్వాత చల్లారిన ఢోక్లాను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
Ragi Dhokla
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • పచ్చిమిర్చి కాస్త వేగిన తర్వాత ఒక కప్పు నీళ్లు, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార వేసి మిక్స్ చేయాలి. అలాగే రెండు రెబ్బల కరివేపాకు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Ragi Dhokla
పెరుగు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత తాలింపును రెడీ చేసుకున్న ఢోక్లా మీద పోయాలి.
  • అంతే నోరూరించే రాగి ఢోక్లా మీ ముందుటుంది!

