క్రెడిట్ స్కోరు పెంచుకునే టిప్స్ - 30 రోజులు ఇలా చేసి చూడండి!
Credit Score : క్రెడిట్ స్కోరు తక్కువగా ఉంటే ఇలాంటి వ్యూహాలను పాటించడం వల్ల మార్పు కనిపిస్తుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. నెల రోజుల పాటు ఇలా చేసేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 11:28 AM IST
బైక్ లోన్, కార్ లోన్, హౌస్ లోన్..! ఇలా రుణం ఏదైనా సరే క్రెడిట్ స్కోరు చాలా ముఖ్యం. స్కోరు ఎక్కువగా ఉంటేనే రుణం మంజూరయ్యే అవకాశాలు పెరగడంతోపాటు, తక్కువ వడ్డీ రేటు వర్తించే వీలుంటుంది. ముఖ్యంగా వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతున్న ఈ సమయంలో క్రెడిట్ స్కోరు మరింత కీలకంగా మారుతుతోంది. గతంలో తీసుకున్న రుణాల చెల్లింపులు ఆలస్యమైనా లేదా క్రెడిట్ కార్డు బాకీలు పెరిగినా, అవసరానికి మించి రుణాలు తీసుకున్నా క్రెడిట్ స్కోరు దెబ్బతింటుంది. ఈ నేపథ్యంలో 30 రోజుల్లో క్రెడిట్ స్కోరు పెంచుకునే ఆర్థిక వ్యూహాలను పాటించి చూడండి.
క్రెడిట్ కార్డు బాకీ ప్రభావం
క్రెడిట్ కార్డు బిల్లులో కనీస మొత్తం మాత్రమే చెల్లించి, మిగిలిన మొత్తాన్ని వాయిదా వేయకుండా వీలైనంత వరకూ పూర్తి బిల్లును చెల్లించాలి. దీంతో మిగిలిన మొత్తంపై అధిక వడ్డీ భారం పడకుండా ఉంటుంది. పైగా, క్రెడిట్ పరిమితిలో ఎక్కువ మొత్తాన్ని వినియోగించడం స్కోరును ప్రభావితం చేస్తుంది. కార్డు లిమిట్లో 30 శాతానికి మించకుండా వాడుకోవడం మంచి పద్ధతి.
చెల్లింపుల్లో ఆలస్యం వద్దు
ఇప్పటికే తీసుకున్న రుణాలు ఉంటే సకాలంలో చెల్లించడంతో పాటు క్రెడిట్ కార్డు బిల్లులను గడువులోగా చెల్లించాలి. ఒక్కసారి చెల్లింపుల్లో ఆలస్యమైనా క్రెడిట్ నివేదికలో నమోదై భవిష్యత్తులో రుణం పొందడంలో ఇబ్బందులు ఎదురుకావొచ్చు. చెల్లింపు తేదీలను గుర్తుంచుకునేందుకు రిమైండర్లు పెట్టుకోవాలి. ఒక వేళ ఆటో డెబిట్ ఆప్షన్ వాడుకుంటే బ్యాంకు ఖాతాలో సరిపడాబ్యాలెన్స్ ఉంచాలి.
క్రెడిట్ నివేదికలో తప్పులుంటే!
క్రెడిట్ బ్యూరోల నుంచి రిపోర్టు తీసుకుని ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పటికే చెల్లించిన రుణం బాకీగా చూపిస్తున్నారా? ఆలస్యపు చెల్లింపులు తప్పుగా నమోదయ్యాయా? పరిశీలించాలి. మనకు సంబంధం లేని రుణాలు కనిపిస్తుంటే సంబంధిత బ్యాంకు లేదా క్రెడిట్ బ్యూరోకు ఫిర్యాదు చేయాలి. నివేదికలోని తప్పులు సరిదిద్దడం వల్ల క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ మెరుగుపడి స్కోరు పెరిగేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
పాత క్రెడిట్ కార్డులు
ఎక్కువ కాలంగా వినియోగిస్తున్న క్రెడిట్ కార్డులను రద్దు చేయకుండా కొనసాగించడం వల్ల సుదీర్ఘమైన క్రెడిట్ చరిత్ర స్కోరుకు ఉపయోగపడుతుంది. వాటిని ఉపయోగిస్తూనే సకాలంలో బిల్లులు చెల్లించడం మంచిది. స్కోరు పెంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో అవసరం లేకున్నా కార్డులు తీసుకోవడం, తరచూ రుణాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు.
క్రమశిక్షణే కీలకం
పైన పేర్కొన్న ఆర్థిక వ్యూహాలను పాటించడం వల్ల కేవలం 30 రోజుల్లోనే క్రెడిట్ స్కోరులో మార్పులకు అవకాశం ఉంటుంది. కానీ, క్రెడిట్ స్కోరు మీ పూర్వ లావాదేవీలపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది. బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు చెల్లింపుల వివరాలను క్రెడిట్ బ్యూరోలకు పంపిస్తుంటాయి. వీలైనంతగా బకాయిలను తగ్గించుకోవడం, సకాలంలో చెల్లించడం, తక్కువ క్రెడిట్ వినియోగం వంటి అంశాలు, అలవాట్లు మీ స్కోరును ప్రభావితం చేస్తాయి. మంచి క్రెడిట్ స్కోరు ఒక్క నెలలో రాకున్నా ఇలాంటి అలవాట్లు మంచి ఫలితాన్నిస్తాయనడంలో సందేహం లేదు.