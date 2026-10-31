వృద్ధాప్యంలో అండగా 'NPS ' - నెలవారీ ఖర్చులకు చేయి చాచాల్సిన అవసరం లేదు!
నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ - 2.34 కోట్ల మందికి పైగా చందాదారులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 12:50 PM IST
NATIONAL PENSION SCHEME APPLICATION : వృద్ధాప్యం వచ్చే వరకూ బాగానే పనిచేస్తారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా సరిగ్గానే ప్లాన్ చేసుకుంటారు. పైసా, పైసా కూడబెడతారు. కానీ, ఆ తర్వాత పరిస్థితి ఏంటి? నెలవారీ ఖర్చులు? మందులకు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఇలాంటి సమయంలో నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ ఎంతో ఆసరాగా ఉంటుంది. 2004లో అమల్లోకి వచ్చిన ఈ వ్యవస్థ మొదట్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకే పరిమితమైనా ఆ తరవాత సామాన్యులకూ ఇది వర్తించే విధంగా మార్పులు చేశారు. పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ-PFRDA ఈ వ్యవస్థను పర్యవేక్షిస్తోంది. మరి ఈ పథకంతో వృద్ధులకు ఎలాంటి ప్రయోజనం కలుగుతోంది? అసలు ఈ స్కీమ్ ఎలా పని చేస్తుంది? ఈ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
2004లో మొదలై
వృద్ధాప్యంలోనూ ఎవరిపైనా ఆధారపడకుండా, ఆత్మగౌరవంతో జీవించాలనేది ప్రతీ ఒక్కరి కల. ఆ కల సాకారం చేసేలా 2004లో భారత ప్రభుత్వం నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) తీసుకువచ్చింది. ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు కొంత డబ్బును క్రమబద్ధంగా పొదుపు చేసుకుంటే రిటైర్ అయిన తరవాత పెన్షన్ రూపంలో ఆసరా అందుతుంది. పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ - PFRDA ఈ మొత్తం వ్యవస్థను పర్యవేక్షిస్తోంది.
రిటైర్మెంట్ తర్వాత
2047 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ ఈ పెన్షన్ వర్తింపజేయాలన్నది లక్ష్యం. కొన్ని గణాంకాల ప్రకారం చూస్తే ఈ జాతీయ పింఛన్ పథకంలో ప్రస్తుతానికి 2.34 కోట్ల మందికి పైగా చందాదారులున్నారు. మొత్తం ఫండ్ విలువ ఏకంగా 17.36 లక్షల కోట్ల రూపాయలకు చేరింది. పొదుపు మొత్తానికి దశాబ్దాల పాటు మార్కెట్ ఆధారిత చక్రవడ్డీ తోడవటం వల్ల వృద్ధాప్యం నాటికి ఒక మంచి నిధి సమకూరుతుంది. చందాదారుడికి 60 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత ఈ మొత్తం నిధిలో 60 శాతాన్ని ఒకేసారి పన్ను లేకుండా చేతికి అందిస్తారు. ఇది రిటైర్మెంట్ తర్వాత సొంత ఇల్లు కొనుక్కోవడానికి, అప్పులు తీర్చుకోవడానికి లేదా అత్యవసర వైద్య అవసరాలకు తక్షణ ఆర్థిక వెసులుబాటు కల్పిస్తుంది. ఇక మిగిలిన 40 శాతం నిధిని యాన్యుటీ పథకాలలో భద్రపరచడం ద్వారా, వయసు ఉడిగిన వేళ ప్రతీ నెలా ఒక స్థిరమైన పెన్షన్ రూపంలో జీవితాంతం ఆదాయం అందుతూనే ఉంటుంది.
ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన ఫండ్
ఆన్లైన్ ద్వారా ఇంట్లోనే కూర్చుని ఐదు నిమిషాల్లో NPS అకౌంట్ తెరిచే సదుపాయాన్ని ప్రభుత్వం కల్పించింది. ఇందు కోసం అధికారిక Protean eNPS పోర్టల్ను సందర్శించి, ఆధార్ లేదా పాన్ నంబర్ ఆధారంగా డిజిలాకర్ సహాయంతో కేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయవచ్చు. మీ చిరునామా, బ్యాంక్ వివరాలను నమోదు చేసిన అనంతరం ఎస్బీఐ, ఎల్ఐసీ, హెచ్డీఎఫ్సీ వంటి ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన ఫండ్ మేనేజర్ను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీ రిస్క్ సామర్థ్యాన్ని బట్టి యాక్టివ్ ఛాయిస్ లేదా ఆటో ఛాయిస్ విధానంలో పెట్టుబడి శైలిని నిర్ధరించుకోవాలి. తొలి డిపాజిట్గా 500 రూపాయలు చెల్లించిన వెంటనే మీ ఉమ్మడి పెన్షన్ ఖాతా సంఖ్య - PRAN ను కేటాయిస్తారు. 18-85 ఏళ్ల మధ్య ఉన్న వారెవరైనా ఈ పథకానికి అర్హులే.
పన్ను మినహాయింపు
ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపుదారులకు ఎన్పీఎస్ ఒక వరంగా నిలుస్తోంది. సాధారణంగా సెక్షన్ 80C కింద లభించే రూ.1.5 లక్షల మినహాయింపుతో పాటు, సెక్షన్ 80CCD (1B) కింద ఎన్పీఎస్లో పెట్టే పెట్టుబడులపై అదనంగా 50వేల రూపాయల వరకు ప్రత్యేక పన్ను మినహాయింపును పొందొచ్చు. అంటే మొత్తం 2 లక్షల వరకు పన్ను ఆదా చేసుకునే అవకాశం చందాదారులకు లభిస్తుంది. ఇక 60 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత, మీ ఖాతాలో జమ అయిన మొత్తం నిధిలో 60 శాతాన్ని ఒకేసారి పన్ను లేకుండా తీసుకోవచ్చు. మిగిలిన 40 శాతం నిధిని యాన్యుటీ పథకాలలో ఉంచడం ద్వారా జీవితాంతం ప్రతి నెలా స్థిరమైన పెన్షన్ రూపంలో ఆర్థిక భరోసా లభిస్తుంది. తమకు వృద్ధాప్యంలో ఆర్థిక భరోసా కల్పిస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఈ పథకంలో చేరినట్టు పలువురు ఎన్పీఎస్ ఖాతాదారులు చెబుతున్నారు.
ఈపీఎస్ ఉన్నా సరే
ఇక్కడ ఓ అనుమానం రావచ్చు. ఇప్పటికే ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ - EPS ఉంది కదా. మళ్లీ ఈ NPS ఎందుకు? ఈ రెండింటికీ ఓ ప్రధానమైన తేడా ఉంది. ఈపీఎస్ అనేది ప్రభుత్వ హామీతో కూడిన ఓ స్థిరమైన పెన్షన్ స్కీమ్. దీనికి మార్కెట్తో పని లేదు. అదే NPS మాత్రం పూర్తిగా మార్కెట్ ఆధారిత పథకం. ఇందులో ఎక్కువ రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఓ కంపెనీలో మీరు ఉద్యోగం చేస్తున్నట్టైతే EPF అకౌంట్ ద్వారా EPS ఆటోమెటిక్గా వర్తిస్తుంది. కానీ రిటైర్మెంట్ తరవాత ఎక్కువ మొత్తంలో పింఛన్ రూపంలో అందాలంటే EPSతో పాటు NPS అకౌంట్ను తీసుకోవచ్చు. రెండూ పెన్షన్ పథకాలే అయినా రిటర్న్స్ వచ్చే తీరులో తేడా ఉంటుంది.
భవిష్యత్తుకు భరోసా
పిల్లల ఆర్థిక భవిష్యత్తుకు భరోసా కల్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన సరికొత్త విధానమే NPS వాత్సల్య. 18 ఏళ్ల లోపు ఉన్న మైనర్ల పేరిట తల్లిదండ్రులు ఏడాదికి కనీసం వెయ్యి రూపాయల పెట్టుబడితో ఈ ఖాతా తెరవచ్చు. సుదీర్ఘ కాలం పాటు ఈ నిధులను ఈక్విటీ, డెట్ మార్కెట్లలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. చక్రవడ్డీ ప్రభావంతో పీపీఎఫ్ లేదా ఎఫ్డీల కంటే మెరుగైన రాబడులతో మంచి రిటర్న్స్ వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. పిల్లలకు 18 ఏళ్లు నిండిన వెంటనే ఇది ఆటోమేటిక్గా సాధారణ ఎన్పీఎస్ టయర్-1 అకౌంట్గా మారిపోతుంది. మొత్తంగా చూస్తే ఈ NPS స్కీమ్ లబ్ధిదారులకు కొండంత అండగా నిలుస్తోంది.
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