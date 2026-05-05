వేసవిలో పిల్లలకు ఆటలు మాత్రమే కాదు - "ఆర్థిక పాఠాలు" అవసరమే - ఇలా నేర్పండి!
-పిల్లలకు చిన్నతనం నుంచే డబ్బు, పొదుపు సహా ఖర్చుల గురించి అవగాహన అవసరం - మనీ మేనేజ్మెంట్ టిప్స్ సూచిస్తోన్న నిపుణులు!
Published : May 5, 2026 at 1:40 PM IST
Financial Literacy for Kids in Summer: ప్రస్తుతం పిల్లలు వేసవి సెలవులను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇక హాలీడేస్ అంటే ఇళ్లల్లో సందడి మామూలుగా ఉండదు. అయితే నేటి కాలంలో పిల్లలను ఖాళీగా ఉంచకుండా చాలా మంది తల్లిదండ్రులు డ్యాన్స్, సంగీతం, పెయింటింగ్ లేదా కోడింగ్లాంటి సమ్మర్ క్యాంప్స్కు పంపిస్తుంటారు. అయితే కేవలం యాక్టివిటీస్ మాత్రమే కాకుండా పిల్లలకు తప్పనిసరిగా నేర్పించాల్సిన నైపుణ్యాల్లో ఆర్థిక అక్షరాస్యత అత్యంత కీలకమంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. రేపటి తరం ఆర్థికంగా స్థిరపడాలన్నా, మార్కెట్ ఆటుపోట్లను తట్టుకోవాలన్నా.. చిన్నతనం నుంచే డబ్బు విలువపై వారికి స్పష్టమైన అవగాహన కల్పించాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని మెళకువలు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కేంబ్రిడ్జ్ విశ్వవిద్యాలయం అధ్యయనం ప్రకారం.. 8 సంవత్సరాల నాటికే పిల్లల్లో డబ్బుపై ఒక ప్రాథమిక అవగాహన ఏర్పడుతుంది. ఆ వయసులో పడే బీజాలే.. వారు పెద్దయ్యాక తీసుకునే ఆర్థిక నిర్ణయాలను శాసిస్తాయి. అందుకే, ఈ వేసవి విరామాన్ని పిల్లలకు మనీ మేనేజ్మెంట్ నేర్పించే సువర్ణావకాశంగా మలచుకోవాలంటున్నారు.
అవసరం-కోరిక: స్నేహితుల దగ్గర ఉన్నాయనే కారణంతో పిల్లలు కొత్త వస్తువులు కావాలని మారాం చేయడం సహజం. అయితే ఆ సమయంలో వారికి అవసరం- కోరిక మధ్య ఉన్న తేడాను సున్నితంగా వివరించాలని అంటున్నారు. స్కూల్కు వెళ్లడానికి బూట్లు కొనడం అవసరమని, కానీ కేవలం ఉండాలి కాబట్టి, బ్రాండెడ్ బూట్లే కావాలనడం కోరిక అని వారు గ్రహించేలా చెప్పాలట. సూపర్ మార్కెట్కు వెళ్లినప్పుడు బడ్జెట్ పరిమితులను వివరిస్తూ వస్తువులను ఎంచుకోవడం చూపిస్తే.. వారిలో విచక్షణతో ఖర్చు చేసే జ్ఞానం అలవడుతుందని చెబుతున్నారు.
పొదుపు తప్పనిసరి: మట్టి హుండీలు లేదా కిడ్డీ బ్యాంకులు డబ్బు దాచుకునే అలవాటుకు అత్యుత్తమ సాధనాలు. అందుకే వారికిచ్చే పాకెట్ మనీ నుంచి కొంత మొత్తాన్ని పక్కనపెట్టడం నేర్పించాలని.. ఇలా క్రమక్రమంగా చేస్తుంటే పొదుపు గురించి ఓ అవగాహన వస్తుందని అంటున్నారు. అంతేకాకుండా ఏదైనా ఖరీదైన బొమ్మ కావాలని అడిగితే వెంటనే కొనివ్వకుండా.. "సగం డబ్బు నీ కిడ్డీ బ్యాంకు నుంచి తీద్దాం. మిగిలిన సగం నేను ఇస్తాను" అని చెప్పండి. దీనివల్ల ఆ వస్తువు విలువ కూడా వారికి తెలిసొస్తుందని చెబుతున్నారు.
బ్యాంకింగ్ పాఠాలు: నేటి తరం పిల్లలు పుట్టుకతోనే టెక్నాలజీకి అలవాటుపడుతున్నారు. ఫోన్పే, గూగుల్పే లాంటి యాప్లతో చేసే పేమెంట్లను వారు గమనిస్తూనే ఉంటారు. అయితే ఫోన్లోకి డబ్బు ఎలా వస్తుంది? ఎక్కడ దాచుకోవచ్చు? అనే విషయాలను విడమర్చి చెప్పాలి. కనీసం ఒక్కసారైనా బ్యాంకుకు తీసుకెళ్లి డబ్బులు డిపాజిట్ చేయడం, ఏటీఎం నుంచి డ్రా చేయడం, పాస్బుక్ ట్రీలు చూపించాలి. మైనర్ల కోసం బ్యాంకులు అందిస్తున్న ప్రత్యేక సేవింగ్స్ ఖాతాలు తెరిపిస్తే వారిలో బాధ్యత పెరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు.
పెట్టుబడి పాఠం: డబ్బును పొదుపు చేయడంతో పాటే.. దాన్ని వృద్ధి చేసే విధానమూ నేర్పించాలని అంటున్నారు. స్టాక్ మార్కెట్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి వారి వయసుకు తగ్గట్లుగా ఉదాహరణలతో వివరించాలని అంటున్నారు. వారు ఇష్టంగా తినే చాక్లెట్లు, వాడే వస్తువులను తయారు చేసే కంపెనీల గురించి చెబుతూ.. వాటిలో పెట్టుబడి పెడితే లాభాలు ఎలా వస్తాయో ఆసక్తికరంగా చెప్పాలి. ముఖ్యంగా చక్రవడ్డీ (కాంపౌండింగ్) లోని మహిమను వివరిస్తే.. చిన్న వయసులోనే పెట్టుబడుల పట్ల ఆకర్షితులవుతారని చెబుతున్నారు.
శ్రమతోటే ప్రతిఫలం: డబ్బులు ఊరికే రావు అని పిల్లలకు స్పష్టం చేయడం అత్యవసరం. ఇంట్లో చిన్న చిన్న పనుల్లో సాయం చేసినప్పుడు వారికి బహుమతులు ఇవ్వాలి. ఆ పని చేస్తే ఇస్తాం అని చెప్పకూడదు. చేసిన తర్వాత ఇవ్వడం మంచి అలవాటు. శ్రమకు, సంపాదనకు మధ్య ఉన్న బంధాన్ని ఈ ప్రక్రియ వారిలో బలంగా నాటుతుంది.
తల్లిదండ్రులదే కీలకపాత్ర: చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తమ ఆర్థిక ఇబ్బందులను పిల్లల ముందు ప్రస్తావించేందుకు సంకోచిస్తుంటారు. కానీ కుటుంబ బడ్జెట్ రూపకల్పనలో పిల్లలను సైతం భాగస్వాములను చేస్తే.. వారిలో బాధ్యతాయుత ప్రవర్తన అలవడుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ వేసవిలో కోడింగ్ క్లాసులతో పాటు, ఇలాంటి ఆచరణాత్మక ఆర్థిక పాఠాలు నేర్పించడం వల్ల వారు భవిష్యత్తులో అప్పుల ఊబిలో పడకుండా, ఆర్థిక స్వతంత్రులుగా మారే అవకాశం ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
ఇలా చేయొచ్చు:
- ఆటల ద్వారా: మోనోపోలీ, బిజినెస్ లాంటి బోర్డ్ గేమ్స్ ఆడించడం వల్ల ఆటపాటల్లోనే వ్యాపార నైపుణ్యాలను నేర్పొచ్చంటున్నారు.
- లక్ష్య నిర్దేశం: స్వల్పకాలిక (కొత్త బొమ్మ కోసం), దీర్ఘకాలిక (సైకిల్ కోసం) పొదుపు లక్ష్యాలను పిల్లలే నిర్ణయించుకునేలా ప్రోత్సహించాలని చెబుతున్నారు.
- మీరే ఆదర్శం: పిల్లలు తల్లిదండ్రులను చూసే నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి పారదర్శకత పాటిస్తూ, ఖర్చుల విషయంలో మీరే వారికి ఆదర్శంగా నిలవాలని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
