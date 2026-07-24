ఫ్యామిలీతో వీకెండ్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - 'ఇలాంటి సినిమాలకు' పిల్లలతో వెళ్లకపోవడం బెటర్!
సినిమాకు 4 రకాల సర్టిఫికెట్స్ ఇస్తున్న సెన్సార్ బోర్డు - అవేంటి, వాటి అర్థాలేంటో మీకు తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 3:33 PM IST
Film Certificate Types : వీకెండ్స్లో చాలా మంది ఫ్యామిలీతో కలిసి సినిమా చూడడానికి ప్లాన్ చేస్తుంటారు. అయితే, కుటుంబ సభ్యులతో వెళ్తున్నాం కదా ఆ చిత్రంలో ఇబ్బందికర సన్నివేశాలు ఏమైనా ఉంటాయేమోనని సందేహం వస్తుంటుంది. అలాగే, ఆ సినిమా ఏ జోనర్కు చెందిందో తెలియదు. అలాంటి సందర్భాల్లో ఆ మూవీ విడుదలకు ముందు సెన్సార్ బోర్డు ఇచ్చే సర్టిఫికెట్ను చూస్తే ఆ చిత్రం ఏ కోవకు చెందిందో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. దాన్ని బట్టి ఆ సినిమా ఎలాంటిదో, ఎవరికి సరిపోతుందో సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రధానంగా సినిమాలో కంటెంట్, హింస, భాష, లైంగిక దృశ్యాల ఆధారంగా ఈ వర్గీకరణ జరుగుతుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సెన్సార్ బోర్డు ప్రధానంగా నాలుగు రకాల సర్టిఫికెట్లను ఇస్తుంది. మరి, ఆ సర్టిఫికెట్లు ఏంటి? వాటి అర్థమేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
'U' సర్టిఫికెట్ :
అర్థం : ఈ సర్టిఫికెట్ ఇస్తే అది అందరూ చూడ దగ్గ సినిమా అని అర్థం.
ఎవరి కోసం :
'యూ' సర్టిఫికెట్ పొందిన సినిమాలను వయసుతో సంబంధం లేకుండా అందరూ చూడొచ్చు. అంటే. ఎలాంటి వయోపరిమితి లేదన్నమాట. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఫ్యామిలీతో కలిసి వీక్షించొచ్చు. ఇలాంటి సినిమాల్లో హింస, బూతులు, అసభ్యత వంటి వాటికి చోటు ఉండదు. కుటుంబ కథా చిత్రాలు, భక్తి, యానిమేషన్ చిత్రాలకు ఎక్కువగా ఈ సర్టిఫికెట్ ఇస్తుంది సెన్సార్ బోర్డు.
'A' సర్టిఫికెట్ :
అర్థం : ఈ సినిమా 18 సంవత్సరాలు దాటిన పెద్దలకు మాత్రమే పరిమితం.
ఎవరి కోసం :
థియేటర్లలో ఈ సర్టిఫికెట్ పొందిన సినిమా చూడటానికి చిన్న పిల్లలు, మైనర్లకు అనుమతి ఉండదు. ఎందుకంటే తీవ్రమైన హింస, రక్తం చిందించే సన్నివేశాలు, బూతుమాటలు, భయానక, శృంగారభరిత సన్నివేశాలు ఎక్కువగా ఉన్న మూవీస్కు 'A' సర్టిఫికెట్ ఇస్తుంటారు.
ఏదైనా పని చెప్తే "బద్ధకంగా" అనిపిస్తోందా? - అందుకు మీరు చెప్పే ఈ "సాకులే" కారణమట!
'S' సర్టిఫికెట్ :
అర్థం : ఇది సాధారణ ప్రజల కోసం ఇచ్చే సర్టిఫికెట్ కాదు. ఒక ప్రత్యేక వర్గం వారి కోసం మాత్రమే.
ఎవరికోసం :
ఈ సర్టిఫికెట్ పొందిన సినిమాలు అందరూ చూడడానికి వీలు లేదు. విద్యావేత్తలు, డాక్టర్లు, సైంటిస్టులు, సైన్యం వంటి నిర్దిష్ట వృత్తుల వారికి ఉపయోగపడే మెడికల్, సైంటిఫిక్ లేదా పరిశోధనాత్మక సినిమాలకు, డాక్యుమెంటరీలకు మాత్రమే ఈ సర్టిఫికెట్ కేటాయిస్తారు.
'U/A' సర్టిఫికెట్ :
అర్థం : అందరూ ఈ సినిమాను చూడొచ్చు. 12 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణలో లేదా మార్గదర్శకత్వంలో చూడటం మంచిది.
ఎవరికోసం : 'U/A' సర్టిఫికెట్ పొందిన సినిమాల్లో కొద్దిగా యాక్షన్, చిన్నపాటి భయపెట్టే సన్నివేశాలు, కాస్త పెద్దవాళ్లకు అర్థమయ్యే డైలాగ్స్ ఉండొచ్చు. పిల్లలకు ఏది మంచో, ఏది కాదో పేరెంట్స్ వివరించాలి. ఇప్పుడు వస్తున్న చాలా కమర్షియల్, మాస్ సినిమాలు ఈ కేటగిరీ కిందకే వస్తాయి.
సెన్సార్ నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయంటే?
- సినిమాల్లో ఇతర దేశాలతో సంబంధాలు దెబ్బతీసేలా ఎలాంటి దృశ్యాలు, సంభాషణలు ఉండకూడదు.
- సమాజంలో నేరాలు, హింసను ప్రేరేపించేలా కంటెంట్ ఉండొద్దు.
- ఏ మతాన్ని, కులాన్ని, వర్గాన్ని కించపరిచేలా దృశ్యాలను చిత్రీకరించకూడదు.
- అలాగే, మితిమీరిన అశ్లీలత, నగ్నత్వం, మహిళలను కించ పరిచేలా దృశ్యాలు అనుమతించరు.
- బూతు పదాలు, ద్వంద్వార్థాల సంభాషణలను సెన్సార్ బోర్డు తొలగించడం/మ్యూట్ చేయిస్తుంది.
- మూవీలో ఎక్కడైనా ధూమపానం, మద్యం సేవించే దృశ్యాలు ఉంటే, స్క్రీన్ కింద 'ధూమపానం/మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం' అనే డిస్ల్కైమర్ తప్పనిసరిగా వేయాలనే నిబంధన ఉంది.
- సినిమా స్టార్టింగ్, ఇంటర్వెల్లలో డ్రగ్స్, సైబర్ క్రైం, మద్యపానం/ధూమపానం వంటివాటిపై అవగాహన యాడ్స్ ప్రదర్శించాలి.
- ఒకవేళ మూవీలో జంతువులను వాడితే షూటింగ్లో వాటిని హింసించలేదని నిరూపిస్తూ సెన్సార్ బోర్డుకు 'నో- అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్(NOC)' సమర్పించాలి.
"సెకండ్ హ్యాండ్ ల్యాప్ టాప్" కొంటున్నారా? - ముందే డబ్బులు మొత్తం చెల్లించొద్దు!
'మాటల్లో చెప్పలేని ఫీలింగ్స్కి ఇవి మధ్యవర్తులు' - తాజాగా మరో 37 కొత్త ముఖాలకు ఓకే!