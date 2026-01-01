ఈ కొత్త గ్యాస్ సిలిండర్ పేలదు! - బరువు చాలా తక్కువ!!
- వంట గ్యాస్ సిలిండర్ వినియోగంలో సరికొత్త విప్లవం - ఎన్నో ప్రయోజనాలతో కొత్త సిలిండర్ ఆవిష్కరించిన కంపెనీలు
Published : January 1, 2026 at 11:10 AM IST
Fiber Gas Cylinder : గ్యాస్ సిలిండర్ ఆవిర్భావం ఒక విప్లవం. పొగ నుంచి కట్టెల సమస్య వరకు ఎన్నింటినో పరిష్కరించింది. బూడిద లేవకుండానే బువ్వ సిద్ధం చేసుకోండని జనాలకు బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చింది. కట్ చేస్తే ఇవాళ కట్టెల పొయ్యి ముందు కళ్లు నులుముకునే వాళ్లు దాదాపుగా లేరనే చెప్పాలి. ఇలాంటి వంట గ్యాస్ సిలిండర్ మీద కూడా కొన్ని కంప్లైంట్లు ఉన్నాయి.
సిలిండర్ పై ఉన్న ఫిర్యాదుల్లో మొదటిది దాని బరువు. ఖాళీ సిలిండరే 15 నుంచి 16 కేజీల వరకు బరువు ఉంటుంది. ఇక గ్యాస్ నింపితే ఆ బరువు డబుల్ అవుతుంది. ఇలాంటి బండను మోయాలంటే చాలా మంది చేతులు ఎత్తేస్తారు. ఇంతేనా? కాలానుగుణంగా తుప్పు బడుతూ ఉంటుంది. వంటింట్లో దాన్ని ఉంచిన చోట మరకలు ఏర్పడతాయి. మరో ప్రమాదకరమైన కంప్లైంట్.. "పేలుడు". గ్యాస్ సిలిండర్ పేలితే అంతే సంగతులు! ఇలాంటి సమస్యలన్నింటికీ చెక్ పెడుతూ గ్యాస్ కంపెనీలు ఓ కొత్త సిలిండర్ను తీసుకొచ్చాయి. మరి, ఆ సిలిండర్ పేరేంటి? దాని ప్రత్యేకతలేంటి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
గ్యాస్ సిలిండర్ బరువు, పేలుడు సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు దీర్ఘకాలంగా కంపెనీలు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. అవి ఫలించి ఫైనల్గా ఓ కొత్తరకం సిలిండర్ ఉద్భవించింది. అదే "ఫైబర్ సిలిండర్". దీన్నే కంపోజిట్ సిలిండర్ అని కూడా అంటారు. దీనివల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి.
50 శాతమే :
ప్రస్తుతం వినియోగంలో ఉన్న ఖాళీ మెటల్ సిలిండర్ బరువు 16 కేజీల వరకు ఉంటుంది. గ్యాస్ నింపితే 30 కేజీలకు చేరుతుంది. కానీ మెటల్ సిలిండర్ బరువు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇనుప సిలిండర్ బరువుతో పోలిస్తే దాదాపు 50 శాతం వరకు తక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల సులభంగా తీసుకెళ్లొచ్చు. అపార్ట్ మెంట్లలో సిలిండర్ డెలివరీ చేయడానికి డెలివరీ బాయ్స్ కూడా అవస్థలు పడుతుంటారు. ఇంట్లో వాళ్లు కూడా అటూ ఇటూ జరపడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఫైబర్ సిలిండర్తో ఈ సమస్య తగ్గిపోతుంది.
లోపల గ్యాస్ ఎంత ఉందో?
ఇనుప సిలిండర్లో గ్యాస్ ఎంత ఉందన్నది అర్థం కాదు. దీనివల్ల వంట మధ్యలో సిలిండర్ ఖాళీ అయ్యి, పక్కింటి వాళ్ల సిలిండర్ ఉపయోగించుకునే వారు ఎందరో! ఈ పరిస్థితికి కూడా ఫైబర్ సిలిండర్ చెక్ పెడుతోంది. ఈ సిలిండర్ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది. అందువల్ల సిలిండర్ లోపల గ్యాస్ ఎంత లెవల్ వరకు ఉందనేది మనం చూసే తెలుసుకోవచ్చు!
పేలుడు లేనట్టే!
ప్రస్తుతం ఉపయోగించే మెటల్ సిలిండర్ కూడా సురక్షితమే. చాలా అరుదుగా మాత్రమే ఎక్కడో ఒకచోట గ్యాస్ సిలిండర్ పేలిన ఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఈ మాత్రం ప్రమాదాలను కూడా ఫైబర్ సిలిండర్ లేకుండా చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని రక్షణ వ్యవస్థ చాలా పకడ్బందీగా ఉంటుందని, పేలే అవకాశం చాలా చాలా తక్కువని అంటున్నారు.
శుభ్రత.. పరిశుభ్రత :
గ్యాస్ సిలిండర్ ఒకే చోట ఉండడం వల్ల కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో మరకలు ఏర్పడడం మనకు తెలిసిందే. కొన్నిసార్లు ఆ మరకలు తొలగించడానికి చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. తెల్లటి టైల్స్ మీద ఓ పట్టాన వదలవు. అయితే, ఈ కొత్త ఫైబర్ సిలిండర్ తో ఆ సమస్య తీరిపోతుంది. ఫైబర్ తుప్పు పట్టదు కాబట్టి.. ఇంట్లోని బండల మీద కూడా మరకలు పడవు! అలా మీ వంటింటి శుభ్రతలో తనవంతు సాయం చేస్తుంది.
అయితే దీని డిపాజిట్ ధర కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఉపయోగిస్తున్న సిలిండర్ కోసం కంపెనీకి డిపాజిట్ చెల్లిస్తామనే సంగతి తెలిసిందే. ఫైబర్ సిలిండర్ కోసం మరికాస్త ఎక్కువ చెల్లించాల్సి ఉంటుందట. ఏదేమైనా వంట గ్యాస్ వినియోగంలో ఫైబర్ సిలిండర్ అనేది మరో విప్లవంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది కొత్త శకానికి నాంది పలికినట్టేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇప్పుడిప్పుడే మొదలైన ఫైబర్ సిలిండర్ల వాడకం.. రాబోయే రోజుల్లో వేగం పుంజుకుంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.