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పండగల సీజన్​లో ప్రత్యేక రైళ్లు - 'చర్లపల్లి టు షాలిమార్', చెన్నై, బెంగళూర్

పెరగనున్న ప్రయాణికుల రద్దీ - ప్రత్యేక రైళ్లు ఏర్పాటు చేసిన SCR

ప్రత్యేక రైళ్లు
ప్రత్యేక రైళ్లు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 11:00 AM IST

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Weekly Special Trains : అక్టోబర్​, నవంబర్ నెలల్లో విశేష పర్వదినాలు ఉన్నాయి. దసరా, దీపావళి, కార్తిక మాసం ఉన్న నేపథ్యంలో వివిధ ప్రాంతాల మధ్య ప్రయాణీకుల రాకపోకలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. పెరిగే రద్దీకి అనుగుణంగా రైల్వే శాఖ ముందస్తు ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. ఈ మేరకు ప్రత్యేక రైళ్లను నడపాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే నిర్ణయించింది. ఈ వీక్లీ రైళ్లు ఆయా ప్రాంతాల మధ్య నిర్ణీత రోజుల్లో మాత్రమే ప్రయాణించనున్నాయి. వివరాలివీ.

వీక్లీ స్పెషల్ రైళ్లు

  1. ట్రైన్ నంబర్ 08046: చర్లపల్లి - షాలిమార్ (శనివారం) అక్టోబర్ 3 నుంచి నవంబర్ 28 వరకు మొత్తం 9 ట్రిప్పులు
  2. ట్రైన్ నంబర్ 08045 : షాలిమార్ - చర్లపల్లి (శుక్రవారం) అక్టోబర్ 2 నుంచి నవంబర్ 27 వరకు మొత్తం 9 ట్రిప్పులు
  3. ట్రైన్ నంబర్ 06181 : కోయంబత్తూర్ - జైపూర్ (గురువారం) అక్టోబర్ 8 నుంచి నవంబర్ 26 వరకు మొత్తం 8 ట్రిప్పులు
  4. ట్రైన్ నంబర్ 06182 : జైపూర్ - కోయంబత్తూర్ (ఆదివారం) అక్టోబర్ 11 నుంచి నవంబర్ 29 వరకు మొత్తం 8 ట్రిప్పులు
  5. ట్రైన్ నంబర్ 04815 : జోధ్‌పూర్ - చెన్నై బీచ్ (శనివారం) అక్టోబర్ 3 నుంచి నవంబర్ 28 వరకు మొత్తం 9 ట్రిప్పులు
  6. ట్రైన్ నంబర్ 04816 ; చెన్నై సెంట్రల్ - జోధ్‌పూర్ (మంగళవారం) అక్టోబర్ 6 నుంచి డిసెంబర్ 1 వరకు మొత్తం 9 ట్రిప్పులు
  7. ట్రైన్ నంబర్ 04131 : కాన్పూర్ సెంట్రల్ - SMVT బెంగళూరు (ఆదివారం) అక్టోబర్ 4 నుంచి నవంబర్ 15 వరకు మొత్తం 7 ట్రిప్పులు
  8. ట్రైన్ నంబర్ 04132 : SMVT బెంగళూరు - కాన్పూర్ సెంట్రల్ (బుధవారం) అక్టోబర్ 7 నుంచి నవంబర్ 18 వరకు మొత్తం 7 ట్రిప్పులు

ట్రైన్ నంబర్ 08046/ 08045 చర్లపల్లి - షాలిమార్ - చర్లపల్లి వీక్లీ ప్రత్యేక రైళ్లు (18 సర్వీసులు)

ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు కాజీపేట, వరంగల్, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, రాయనపాడు, ఏలూరు, రాజమండ్రి, సామర్లకోట, తుని, దువ్వాడ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం రోడ్, పలాస, బ్రహ్మాపూర్, ఖుర్దా రోడ్, భువనేశ్వర్, కటక్, జాజ్‌పూర్ కియోంఝర్ రోడ్, భద్రక్, బాలాసోర్, ఖరగ్‌పూర్, సంత్రాగచ్చి స్టేషన్లలో నిలుస్తాయి. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో 2AC, 3AC, స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్‌లు ఉంటాయి.

ట్రైన్ నంబర్ 06181/ 06182 కోయంబత్తూర్ - జైపూర్ - కోయంబత్తూర్ వీక్లీ ప్రత్యేక రైళ్లు (16 సర్వీసులు)

ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు తమిళనాడులోని తిరుప్పూర్, ఈరోడ్, సేలం, జోలార్‌పేటై, కాట్పాడి జంక్షన్ల మీదుగా ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని రేణిగుంట, కడప, యర్రగుంట్ల, గూటి, ధోన్, కర్నూలు సిటీ చేరుకుంటుంది. అక్కడి నుంచి తెలంగాణలోని గద్వాల్, మహబూబ్‌నగర్, కాచిగూడ, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, బాసర మీదుగా ప్రయాణిస్తాయి. ఆ తర్వాత ముద్ఖేడ్, హజూర్‌క్ నాన్‌షీ, హజూర్‌క్ నాన్‌షి, హెచ్‌యూర్‌క్‌ నాన్‌షీ, పి. మల్కాపూర్, భుసావల్, జల్గావ్, ధరన్‌గావ్, నందుర్‌బార్, ఉద్నా, భరూచ్, వడోదర, గోద్రా, రత్లాం, జయోరా, మాంద్‌సోర్, నిమాచ్, చిత్తౌర్‌గఢ్, భిల్వారా, బీజైనగర్, నసీరాబాద్, అజ్మీర్, కిషన్‌గఢ్ స్టేషన్లలో ఆగుతాయి.

ట్రైన్ నంబర్ 04815/04816 జోధ్‌పూర్ - చెన్నై బీచ్/చెన్నై సెంట్రల్ - జోధ్‌పూర్ వీక్లీ స్పెషల్ రైళ్లు (18 సర్వీసులు)

ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు జోధ్‌పూర్, మెర్తా రోడ్, దేగానా, మక్రానా, కుచమన్ సిటీ, ఫూలేరా, జైపూర్, దుర్గాపూర్, సవాయి మాధోపూర్, సొగరియా, బరన్, ఛబ్రా గుగోర్, రుథియాయ్, గుణ బినా, భోపాల్, ఇటార్సీ, నాగ్‌పూర్, బలార్ష, మంచిర్యాల మీదుగా ప్రయాణిస్తాయి. వరంగల్, విజయనగరం, మన్చ్‌రామ్మా నగర్‌గాల్, మన్చ్‌రామ్మా నగర్‌, మన్చ్‌రామ్మా నగర్‌లలో ఆగుతాయి. చీరాల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు, నాయుడుపేట, ఎంజీఆర్ చెన్నై సెంట్రల్ స్టేషన్లలో ఆగుతాయి.

ట్రైన్ నంబర్ 04131/04132 కాన్పూర్ సెంట్రల్ - SMVT బెంగళూరు - కాన్పూర్ సెంట్రల్ వీక్లీ స్పెషల్ రైళ్లు (14 సర్వీసులు)

ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు ఫతేపూర్, ప్రయాగ్‌రాజ్, శంకర్‌గఢ్, దభౌరా, మాణిక్‌పూర్, సత్నా, కట్నీ, మదన్‌మహల్, ఇటార్సీ, నాగ్‌పూర్, బల్లార్షా, సిర్పూర్‌ కాగజ్‌నగర్, బెల్లంపల్లి, మంచిర్యాల్, వరంగల్, ఖమ్మం, విజయవాడ, చీరాల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, జోటాపేట, కత్నీగుంట, జోటాపేట, బంగారుపేట, కృష్ణరాజపురం స్టేషన్లు ఇరువైపులా ఉన్నాయి.

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