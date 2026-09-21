పండక్కి పంచదార తగ్గుతుందా? - నిత్యావసరాల ధరలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి!
ముడి సరుకులు ప్రియం - ఎఫ్ఎంసీజీ ఉత్పత్తులు భారం కాకపోవచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 12:37 PM IST
Sugar Price : ముడి సరుకుల ధరలు పెరుగుతున్నప్పటికీ వచ్చే దసరా, దీపావళి నాటికి వస్తుధరల్లో యథాస్థితి కొనసాగే అవకాశాలున్నాయి. పంచదార, వంట నూనెలు, కాఫీ, కోకో సహా ఇతర ఉత్పత్తుల ధరలు స్థిరంగా ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు ఆయా రంగాలకు చెందిన ప్రముఖ కంపెనీల అధికారులు వెల్లడించారు. పండగ సీజన్ అంతా తమ కంపెనీ ఉత్పత్తుల ధరలను యథాతథంగా ఉంచుతామని ఐటీసీ ఫుడ్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ హేమంత్ మాలిక్ వెల్లడించగా, కొన్ని ఉత్పత్తుల ధరలను ఇప్పటికే పెంచామని డాబర్ ఇండియా సీఎఫ్ఓ అంకుశ్ జైన్ తెలిపారు. దీపావళి వరకు ధరలను పెంచబోమని పార్లే ప్రోడక్ట్స్ చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ మయాంక్ షా పేర్కొన్నారు.
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ఎల్నినో వంటి ప్రతికూల వాతావరణం, భౌగోళిక, రాజకీయ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఇటీవల చక్కెర సహా పలు నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు అమాంతం పెరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో రానున్న దసరా, దీపావళి పండగ సీజన్లో తమ ఉత్పత్తుల ధరలను స్థిరంగా ఉంచాలని ఎఫ్ఎంసీజీ కంపెనీలు ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. వినియోగం తగ్గకుండా, అమ్మకాల వృద్ధిని మరింత కొనసాగించేందుకు సంస్థలు ఈ నిర్ణయానికి వచ్చాయని తెలుస్తోంది. ముడి సరుకుల వ్యయ భారాన్ని కొంత తగ్గించుకునే క్రమంలో కంపెనీలు జూన్ త్రైమాసికంలోనే తమ ఉత్పత్తుల ధరలను 3 నుంచి 5శాతం వరకు పెంచాయి. లాభాల మార్జిన్లపై ఒత్తిడి కొనసాగుతున్నా పండగ సీజన్ ముగిసే వరకు ధరలను పెంచే అవకాశం లేదని పరిశ్రమ ఎగ్జిక్యూటివ్లు చెప్పడం ఊరటనిస్తోంది.
కమొడిటీలు పెరగడంతో వ్యయ ఒత్తిళ్లు
ప్రాంతాల మధ్య నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ అవాంతరాల ప్రభావం ప్రపంచ మార్కెట్లపై పడింది. వస్తు ఉత్పత్తుల సరఫరాలో ఏర్పడిన అడ్డంకుల ఫలితం, వర్షాభావం కారణంగా చక్కెర ధరలు కొత్త గరిష్ఠాలను తాకాయి. వంట నూనెలు, కాఫీ, కోకో, ప్యాకేజింగ్లో వినియోగించే ముడి చమురు ధరలు పెరగడంతో ఎఫ్ఎంసీజీ రంగం వ్యయ ఒత్తిళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. చాలా కంపెనీలు వ్యయ నియంత్రణ చర్యల్లో భాగంగా ఉత్పత్తుల ధరలు పెంచాయి. లాభాల మార్జిన్లపై ఒత్తిడి ఉన్నా అమ్మకాల్లో వృద్ధిని కొనసాగించడంపైనే దృష్టి సారిస్తున్నట్లు కంపెనీల ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు.
ఎవరేమన్నారంటే!
- వ్యయాలు పెరుగుతున్నా ధరలను యథాతథంగా ఉంచుతామని ఐటీసీ ఫుడ్స్ డివిజన్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ హేమంత్ మాలిక్ వెల్లడించారు. పరిస్థితులు అదుపులోకి రాకపోతే జనవరి-మార్చిలో ధరలను సవరించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
- ద్రవ్యోల్బణ భారాన్ని అధిగమించడానికి ఇప్పటికే పలు ఉత్పత్తుల ధరలను పెంచామని డాబర్ ఇండియా సీఎఫ్ఓ అంకుశ్ జైన్ తెలిపారు. మున్ముందు పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో గమనిస్తుంటామని వెల్లడించారు.
- ప్రభుత్వ చర్యల వల్ల పంచదార ధరలు కాస్త అదుపులోకి వచ్చాయని, గ్రామీణ-పట్టణ ప్రాంతాల్లో అమ్మకాలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడకుండా దీపావళి వరకు ధరలను పెంచబోమని పార్లే ప్రోడక్ట్స్ చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ మయాంక్ షా వెల్లడించారు.
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