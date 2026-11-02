దీపావళి రోజున విజయ ముహూర్తం అప్పుడే! - కార్తికమాసం పూజలు వాటి ప్రత్యేకతలు తెలుసుకోండి
Festivals In November 2026 - నవంబరులో వచ్చే పండుగలకు ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ఈ నెలలో వచ్చే కార్తిక మాసాన్ని ప్రజలు అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావిస్తుంటారు. దీపారాధన, శివరాధనలు చేస్తుంటారు.
Published : November 2, 2026 at 6:47 PM IST
భారతదేశంలో సనాతన ధర్మమనేది అతిముఖ్యమైనది. ఈ సనాతన ధర్మంలో కార్తిక మాసానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటారు. శివకేశవుల ఆరాధన, దీపారాధన, ఉపవాస నియమాలకు అలాగే దాన ధర్మాలకు ఈ మాసం ప్రత్యేకమైనది. అందుకే ఈ మాసానికి విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో దీపావళి పండుగ నుంచి కార్తిక పౌర్ణమి వరకు చాలా ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. ఇవి భక్తి, ఆధ్యాత్మికత, ధార్మిక సంప్రదాయాలకు ప్రతీకలుగా నిలుస్తాయి. అందుకే చాలామంది కార్తికమాసం కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. ఈ మాసంలో దీపారాధన ముఖ్యమైనది.
నవంబర్లో ముఖ్య తిథులు, పండుగలు ఇవే
- నవంబర్ 7 - మాస శివరాత్రి, శని త్రయోదశి: ఈరోజున శివారాధన, అభిషేకం, ధ్యానం వంటివి చేసుకోవడం ఉత్తమం. నవంబరు 7వ తేదీ రాత్రి గడిచాక 8వ తేదీ తెల్లవారుజామునే నరక చతుర్దశి అభ్యంగన స్నానం ఆచారించాలి. ఇది సంప్రదాయంగా కొనసాగుతోంది.
- నవంబరు 8 - దీపావళి : ఈ పర్వదినం అంధకారంపై వెలుగు నింపుతుంది. అలాగే అజ్ఞానంపై జ్ఞానం సాధించే విజయానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. ఈరోజున శ్రీ మహాలక్ష్మీ అమ్మవారి పూజ చేయటమనేది సంప్రదాయం. దీపారాధన కూడా ఈ సంప్రదాయంలో భాగమే.
- విజయ ముహూర్తం: దీపావళి రోజున అంటే నవంబరు 8న మధ్నాహ్నం సుమారు 1.53 నుంచి 2.39 గంటల వరకు విజయ ముహూర్తం ఉంటుంది. ఈ ముహూర్తాన్ని సంప్రదాయంగా అలాగే ప్రశస్తమైనదిగా భావిస్తుంటారు. అందుకే ఈ సమయం కార్యారంభాలకు అనువుగా ఉంటుంది. అమావాస్య తిథితో కూడిన సాయంకాల ప్రదోషకాలం దీపావళి లక్ష్మీపూజకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది.
- నవంబరు 9 - ఈ రోజున ప్రజలు కేదార వ్రతం చేసుకుంటారు. ఈ వ్రతాన్ని చాలా పవిత్రంగా చూస్తారు. ఎందుకంటే ఇది కేదారేశ్వర స్వామి ఆరాధనకు సంబంధించి ఉంటుంది. ప్రాంతీయ ఆచారాన్ని అనుసరించి కొన్ని పాంత్రాల్లో అమావాస్య మరుసటి రోజున జరుపుకుంటారు. అంటే నవంబరు 9న వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు.
- నవంబరు 10 - ఈ తేదీన బలి పాడ్యమి, గోపూజ వంటి ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు. ఆరోజంతా బలిచక్రవర్తి స్మరణ, గోమాత పూజ అలాగే దానధర్మాలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ఇప్పుడే కార్తిక శుక్షపక్ష ఆరంభమవుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఆకాశదీప సంప్రదాయం కూడా ప్రారంభం అవుతుంది.
- నవంబరు 13 - నాగుల చవితి ఈ రోజున నాగదేవతలను ఆరాధించటం ప్రజల సంప్రదాయం. ఇది ప్రకృతిలో ఉన్న సమస్త జీవరాశుల పట్ల గౌరవాన్ని పెంపొందించే ఆచారానికి ప్రతీక.
- నవంబరు 20 - ఈరోజు ఉత్థాన ఏకాదశిగా పిలుచుకుంటారు. శ్రీమహావిష్ణువు ఆరాధనకు విశేషమైన రోజు ఇది.
- నవంబరు 21 - క్షీరాబ్ది ద్వాదశి శ్రీమహావిష్ణువు, తులసీదేవీ ఆరాధనకు అనుకూలమైనదిగా ఉంటుంది. తులసీ పూజ, దీపారాధన ఆచరిస్తారు.
- నవంబరు 24 - ఈరోజున కార్తిక పౌర్ణమిని జరుపుకుంటారు. శివకేశవుల ఆరాధన, దీపదానం, జ్వాలాతోరణం, అలాగే లక్షదీపోత్సవాలకు ఈరోజు అత్యంత విశిష్టమైనది.
దీపారాధన ప్రాముఖ్యత
కార్తీక మాసంలో దీపారాధన అనేది అత్యంత విశిష్టమైనది. దీపమనేది జ్ఞానానికి, పవిత్రతకు, మంగళానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. దాంతో ఇంటి ముందు, తులసికోట వద్ద, అలాగే దేవాలయంలో దీపాలను వెలిగిస్తారు. ఇది సంప్రదాయంగా వస్తుంది. దీపం వెలిగించడం అంటే కేవలం అంధకారాన్ని పోగొట్టడం కోసమే కాదు. మనలో ఉండే అజ్ఞానం, అహంకారం, అసూయ వంటి చెడు గుణాలను కూడా వదిలేయాలని అర్థం. వెలుగుతున్న దీపంలా మనలో సద్గుణాలను పెంపొందించుకోవాలనే అంతరార్థం ఉంటుంది.
లక్షదీపోత్సవ వైభవం
కార్తికమాసం ఎంతో విశిష్టమైనది. ఇంకా ఆ మాసంలో సోమవారాలు పరమశివుడిని పూజించేందుకు ప్రత్యేకమైనవి. సోమవారాల్లో శివలింగానికి జలాభిషేకం, బిల్వపత్రార్చన, శివనామస్మరణ, ఉపవాసం అలాగే దీపారాధన ఆచరిస్తారు. మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోడానికి, ఆత్మనిగ్రహాన్ని అలవరచుకోడానికి అలాగే ధార్మిక జీవనాన్ని కొనసాగించేందుకు శివారాధన చేస్తారు. దేవాలయాల్లో లక్షదీపోత్సవాలను నిర్వహిస్తుంటారు. ఇది ఆధ్యాత్మిక వైభవానికి ప్రతీకలుగా నిలుస్తాయి.
జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగించుకోవటం ముఖ్యం
దీపం వెలిగించడం ఎంత ముఖ్యమో, జీవితంలో జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగించుకోవడం అంతకంటే ముఖ్యం. ఇతరులకు సహాయపడటం, సద్గుణాలను అలవర్చుకోవడం, ధర్మబద్ధమైన జీవనం గడపడం ఇవే కార్తిక మాస ఆచరణలకు నిజమైన అర్థాన్ని చేకూరుస్తాయి. కార్తిక మాసం అంటే కేవలం కొన్ని ఆచారాలు, ప్రార్థనల సమాహారం మాత్రమే కాదు. ఇది ఒక వ్యక్తిని ఆధ్యాత్మికంగా, నైతికంగా ఉన్నత స్థితికి నడిపించే పవిత్రమైన సాధనా కాలం.
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