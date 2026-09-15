QR కోడ్ స్కాన్ చేస్తే చాలు - 48 గంటల్లో చేతికి 'ఎరువులు'! - ఈ కొత్త 'ప్రభుత్వ యాప్' గురించి తెలుసా?
'ఎఫ్ఎఫ్ఎస్' పేరుతో కొత్త యాప్ తీసుకొచ్చిన కేంద్రం - ఇంటి నుంచే ఆన్లైన్లో ఈజీగా 'ఎరువుల బుకింగ్'!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 7:00 PM IST
Fertilizer Booking App : ఎరువుల కొనుగోలు ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేస్తూ పాత యాప్ స్థానంలో కేంద్రం ప్రభుత్వం 'ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ఫర్టిలైజర్ సేల్(FFS)' పేరిట కొత్త డిజిటల్ యాప్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇటీవల తీసుకొచ్చిన ఈ యాప్ ద్వారా యూరియా, ఎరువులు బుక్ చేసుకున్నాక క్యూర్ కోడ్ వస్తుంది. 48 గంటల వ్యవధిలో డీలర్ల వద్దకు వెళ్తే ఆ కోడ్ను యంత్రం ద్వారా స్కామ్ చేసి ఎరువులు ఇస్తారు. మీ దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే చాలు. మీరే ఈ నయా యాప్ ద్వారా ఆన్లైన్లో ఈజీగా ఎరువులను బుక్ చేసుకోవచ్చు. మరి, అదెలాగో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రకాల ఎరువుల కొనుగోలుకు ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ఫెర్టిలైజర్స్(ఎఫ్ఎఫ్ఎస్) యాప్ను తీసుకొచ్చింది. ఇందుకోసం ముందుగా మీ స్మార్ట్ఫోన్లో ప్లేస్టోర్ నుంచి 'ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ ఫెర్టిలైజర్స్ సేల్' అనే యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. దానికి లాగిన్ కోసం రాష్ట్రం పేరు, ఆధార్ నంబర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. నెక్ట్స్ సెండ్ ఓటీపీ అనే ఆప్షన్ను సెలెక్ట్ చేస్తే ఆధార్ కార్డుకు లింక్ ఉన్న మొబైల్ నంబర్కు ఓటీపీ వస్తుంది. ఇక్కడ ఆధార్ కార్డుకు మొబైల్ నంబర్ లింక్లేని వారు ఫేస్ అథంటికేషన్తో కూడా లాగిన్ అవ్వచ్చు. ఓటీపీ నమోదు చేశాక హోమ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది.
అప్పుడు ఓపెన్ అయిన హోమ్ పేజ్లో రైతు పేరుతో ఫార్మా రిజిస్ట్రీలో నమోదు చేసుకున్నప్పడు లింక్ అయిన భూమి వివరాలు వస్తాయి. దాని తర్వాత పంట వర్గం అనే కాలమ్లో ఏ పంటనైతే సాగు చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఆ క్రాప్ను ఎంచుకోవాలి. ఒకవేళ వరిని పండిచాలి అనుకునే వారు 'పంట వర్గం' అనే ఆప్షన్లో 'సెరెల్స్' ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అందులో వచ్చిన ఆప్షన్లలో వరిని సెలెక్ట్ చేసుకొని కంటిన్యూ చేయాలి.
'ఆదిత్య 369'లో చూపించిన రోజు రానే వచ్చిందా? - పూర్తిగా మారిపోతున్న వాతావరణం!
అనంతరం ఎంత భూమి ఉంది అనేది ఎంటర్ చేసి సర్వే నంబర్ కూడా నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు 'ఎరువుల కోసం అప్లై చేయండి' అనే ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి. అక్కడ మీరు ఎంటర్ చేసిన భూమిని బట్టి ఎంత వరకు ఎరువులు అవసరమో అటోమెటిక్గా యాప్లో చూపిస్తుంది. అందులో మీరు కావాలంటే క్వాంటిటీని తగ్గించుకోవచ్చు. కానీ ఆటోమెటిక్గా ఇచ్చిన క్వాంటిటీ కంటే ఎక్కువ చేసుకునే అవకాశం మాత్రం ఉండదని గుర్తుంచుకోవాలి. చూపించిన ఎరువుల్లో ఎలాంటి రకం కావాలో, ఎన్ని బస్తాలు కావాలో కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ఫెర్టిలైజర్స్(ఎఫ్ఎఫ్ఎస్) యాప్లో మీకు కావాల్సినన్ని ఎరువులు సెలెక్ట్ చేసుకున్న తరువాత ఏ షాప్లో అందుబాటులో ఉన్నాయో చూపిస్తుంది. అందులో ఏ షాప్స్ నుంచి ఎరువులు కావాలో ఎంచుకొని నెక్ట్స్పై క్విక్ చేయాలి. తర్వాత ఎవరు బుక్ చేస్తున్నారన్న పేజ్లో స్వయంగా రైతు బుక్ చేస్తున్నారా, లేదా రైతు తరఫున ఎవరైనా బుక్ చేస్తున్నారా అనే ఆప్షన్ ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఒక వేళ రైతు తరఫున ఇతరులు బుక్ చేస్తున్నట్లయితే వారి ఆధార్ నంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. అలాకాకుండా రైతే బుక్ చేసుకుంటే ఫోన్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టాలి. అలా చేశాక ఎన్ని షాప్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో అన్ని QR కోడ్లు జనరేట్ అవుతాయి. అయితే బుక్ చేసుకున్న రోజే ఎరువులు తీసుకునే అవకాశం ఉండదు. తరువాత రెండు రోజుల వరకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ QR కోడ్లకు కేవలం రెండు రోజులు మాత్రమే వాలిడ్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
1905లో దోమలను చంపడానికి తెచ్చిన చిన్న చేప - నేడు ఎన్నో ప్రాణులకు ముప్పుగా మారిన వైనం!
'బగారాకు' మొక్క బాల్కనీలో పెంచుకోవచ్చు! - మొలక, ఆకులు రావడానికి ఎన్నిరోజులు పడుతుందంటే!