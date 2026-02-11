ETV Bharat / offbeat

"ఇజ్రాయెల్‌ ఆర్మీ"లో అందమైన భామలు! - సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు హల్​చల్!

IDFలో మహిళా సైనికులు నిజమేనా? - మహిళల పాత్ర ఏంటో తెలుసా?

israeli_army
israeli_army (Getty images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 10:47 AM IST

|

Updated : February 11, 2026 at 10:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Women in IDF : ఇజ్రాయిల్ సైన్యంలో మహిళలు ఉంటారా? ఆ దేశం అందమైన యువతులను సైన్యంలోకి తీసుకుంటుందా? హమాస్​పై ప్రతి దాడుల్లో యువతుల పాత్ర ఎంత? ఈ విషయాలపై నెట్టింట విస్తృతమైన చర్చ జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా సందేహాలను నివృత్తి చేసుకునే ప్రయత్నమే ఈ కథనం ఉద్దేశం.

ఇజ్రాయెల్‌ డిఫెన్స్‌ ఫోర్స్‌ (IDF) ప్రపంచంలోనే శక్తిమంతమైన సైన్యాన్ని కలిగి ఉన్న దేశాల సరసన చోటు సంపాదించింది. అత్యాధునిక ఆయుధాలు, సాంకేతికత వీరి సొంతం. సైన్యంలో పురుషులతో పాటు యువతుల ఫొటోలు నెట్టింట తరచూ కనిపిస్తుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్‌ తన ఆర్మీలో కేవలం అందమైన అమ్మాయిల్నే ఎంపిక చేస్తారనే ప్రచారం ఉంది. కానీ, ఇజ్రాయెల్‌ మహిళా సైనికుల ఎంపికలో ఎక్కడా అందాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకోదు. మరి, సామాజిక మాధ్యమాల్లో దీని గురించి చర్చ, ప్రచారం వెనుక అసలు కారణాలేంటో చూద్దాం.

israeli_army
israeli_army (Getty images)

పురుషులతో సమానమే

ఇజ్రాయెల్‌లో మహిళలకూ మిలిటరీ సర్వీస్ శిక్షణ తప్పనిసరి. ఇక్కడ 18 ఏళ్లు నిండిన పురుషులతో సమానంగా మహిళలు కూడా ఆర్మీలో చేరాలన్న నిబంధన ఉంది. యువతులు కనీసం 24 నెలల (2సంవత్సరాలు) పాటు సైన్యంలో సేవలు అందించాలనే నిబంధన ఉంటుంది. సైన్యంలోని కొన్ని విభాగాల్లో 30 నెలల పాటు సేవలందించాల్సి ఉంటుంది. 1948 నుంచే మహిళలూ తప్పనిసరిగా పనిచేయాలన్న నిబంధన ఉన్న కారణంగా 18-20 ఏళ్ల యువతులు ఆర్మీలో కనిపిస్తున్నారు. అంతే తప్ప ఆర్మీ ఎంపికలో అందం ఏమాత్రం ప్రామాణికం కాదనేది సుస్పష్టం. సైన్యంలో సేవలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో బాలబాలికలకు చిన్నప్పటి నుంచే మానసికంగా, శారీరకంగా బలంగా మారడానికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తారు. సైన్యంలో చేరిన తర్వాత వారు అన్ని రకాల వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకుని పనిచేయడం నేర్చుకుంటారు. ఆయుధాల వాడకం మొదలుకుని సాంకేతికత, సైబర్ భద్రత, ఇంజినీరింగ్‌, ఇంటెలిజెన్స్ వంటి రంగాల్లోనూ శిక్షణ ఉంటుంది.

సోషల్ మీడియా అసలు కారణం

సుమారు 18 నుంచి 21 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు వచ్చే సరికి మహిళలు సైన్యంలో చేరాల్సి ఉంటుంది. ఆ వయసులో వారు సహజంగానే అందంగా, ఆకర్షణీయంగా ఉంటారు. దీనికితోడు ఆర్మీలో కఠిన నియమాలు, కఠోర శిక్షణ వల్ల వారు ఫిట్‌గా, ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంటారు. అదీగాక ఇజ్రాయెల్ సైనికులకు కొన్ని పరిమితులతో స్మార్ట్‌ఫోన్లను వాడే అనుమతి ఉన్న కారణంగా చాలా మంది మహిళా సైనికులు తామ యూనిఫాంతో ఉన్న ఫొటోలను ఇన్‌స్టా, టిక్‌టాక్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేస్తుంటారు. అవి కాస్తా ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ కావడం వల్ల ఇజ్రాయెల్ ఆర్మీలో అందమైన అమ్మాయిలను ఎంపిక చేస్తారనే ప్రచారం నెలకొంది. సైనికులు సెలవు రోజులు లేదా డ్యూటీ తర్వాత ఇంటికి వెళ్లేటప్పుడు కూడా తమ ఆయుధాలు, యూనిఫాంతోనే కనిపిస్తుంటారు.

ప్రపంచం దృష్టిని మరల్చడానికేనా?

ప్రపంచం దృష్టిని మరల్చడానికి ఇజ్రాయిల్ తన సైన్యంలో అందమైన అమ్మాయిల్ని ఎంపిక చేస్తుందని విమర్శలున్నాయి. ఆధునిక, ప్రజాస్వామ్య భావాలు కలిగిన దేశంగా చెప్పకనే చెప్పేలా ఇలా అందమైన మహిళా సైనికుల ఫొటోలను ఆ దేశం ఉపయోగిస్తుందన్న ప్రచారం కూడా ఉంది. దేశంలో మహిళలకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంటుందని చెప్పుకోవడానికి, "సాఫ్ట్ పవర్"ను పెంచుకోవడానికి ఇజ్రాయెల్‌ ఈ విధంగా చేయిస్తోందని వాదనలు ఉన్నాయి. అంతే కాకుండా ఇజ్రాయెల్ మహిళా సైనికులు పోస్ట్ చేసే గ్లామరస్ ఫొటోలు, వీడియోల ద్వారా యుద్ధం తాలూకు క్రూరత్వాన్ని కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నమని మరో విమర్శ. పాలస్తీనా పౌరుల మరణాల నుంచి ప్రపంచం దృష్టిని మరల్చడానికి ఈ గ్లామరస్ సాఫ్ట్ పవర్ ఫొటోలను ఒక అస్త్రంగా ఇజ్రాయెల్‌ వాడుతోందని ప్రత్యర్థులు ఆరోపిస్తున్నారు.

నేటికీ బందీలుగా ఎంతో మంది మహిళా సైనికులు

ఇజ్రాయెల్‌ డిఫెన్స్‌ ఫోర్స్‌ (IDF)లో అందమైన అమ్మాయిల అంశం ఒక ప్రచారమే తప్ప దీనికి సంబంధించి ఎక్కడా ఆధారాల్లేవు. గతంలో ఆర్మీలో చేరిన మహిళలు కేవలం కొన్ని పనులకే పరిమితం కాగా, కాలక్రమంలో పురుషులతో సమానంగా యుద్ధ భూమిలోనూ ఆయుధాలు ధరించి పోరాడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే హమాస్‌ జరిపిన అనూహ్య దాడిని మహిళా సైనికులు తీవ్రంగా ప్రతిఘటించారు. హమాస్‌ ఎంతో మందిని బందీలుగా పట్టుకోగా, కొందరు విడుదలయ్యారు. చాలా మంది నేటీకీ బందీలుగా కొనసాగుతున్నారు.

Last Updated : February 11, 2026 at 10:53 AM IST

TAGGED:

WOMEN IN IDF
ISRAELI ARMY
FEMALE SOLDIERS IN THE ISRAELI ARMY
ఇజ్రాయిల్ సైన్యంలో మహిళలు
WOMEN IN THE ISRAELI ARMY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.