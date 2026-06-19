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"అయ్యో నాన్నా" సెలవు లేకపోతే ఎలా? - కొత్త తండ్రుల్లో తీవ్ర ఒత్తిడి, ఆందోళన!

పితృత్వ సెలవులు అనివార్యం - చికాగో వర్సిటీ పరిశోధనల్లో ఏం తేలిందంటే!

paternity_leave
paternity_leave (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 1:05 PM IST

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Paternity Leave : బిడ్డ పుట్టిన సమయంలో తల్లిదండ్రుల ఆనందం అంతా ఇంతాకాదు. ఎన్నో భావోద్వేగాలు ఇమిడి ఉంటాయి. ప్రసవం కోసం భార్యను ఆస్పత్రి గదిలోకి తీసుకెళ్లడం ఆలస్యం! క్షణమొక యుగంగా గడిచిపోతుంది బయట ఎదురుచూస్తున్న భర్తలకు. మరి బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత పరిస్థితి ఏంటో ఎపుడైనా ఆలోచించారా? ఈ విషయంలో ఉద్యోగ జీవితం గడుపుతున్న చాలా మంది తండ్రులు ఒత్తిడి, ఆందోళనకు గురవుతున్నారని, వారి ఆరోగ్యం ప్రమాదంలో ఉంటోందని శాస్త్రీయ పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఈ నెల 21న 'ఫాదర్స్ డే' పురస్కరించుకుని ఈ స్పెషల్ విశ్లేషణ.

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చికాగోలోని ఆన్&రాబర్ట్ హెచ్.లూరీ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్, నార్త్‌వెస్టర్న్ యూనివర్సిటీ సంయుక్తంగా ఓ అధ్యయనం నిర్వహించాయి. పెద్ద సంఖ్యలో జనాభా ప్రాతిపదికన నిర్వహించిన ఈ పరిశీలనలో తండ్రులకు వేతనంతో కూడిన సెలవు అందుబాటులో లేనప్పుడు లేదా అవసరమైనంత సమయం కేటాయించనప్పుడు తీవ్ర ఒత్తిడి, ఆందోళన, నిరాశకు గురయ్యారని వెల్లడైంది. ఈ అధ్యయనం బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత తండ్రుల మానసిక ఆరోగ్యానికి తోడ్పడటంలో వేతనంతో కూడిన పితృత్వ సెలవు అవసరం అనే విషయాన్ని రుజువు చేస్తోంది.

"మానసిక ఆరోగ్యానికి, పితృత్వ సెలవుకు సంబంధం ఉంది" అని డాక్టర్ క్రెయిగ్ గార్ఫీల్డ్ స్పష్టం చేశారు. ఈయన నార్త్‌వెస్టర్న్ యూనివర్శిటీ ఫెయిన్‌బర్గ్ స్కూల్ ఆఫ్ మెడిసిన్‌లో పీడియాట్రిక్స్ మెడికల్ సోషల్ సైన్స్ ప్రొఫెసర్. లూరీ చిల్డ్రన్స్‌లో పీడియాట్రిషియన్​ ఈ అధ్యయన రచయిత, పితృత్వ నిపుణుడు. "పితృత్వ సెలవు కుటుంబాలు, పిల్లలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే ఒక ప్రజా ఆరోగ్య సమస్య" అని డాక్టర్ గార్ఫీల్డ్ పేర్కొన్నారు.

డాక్టర్ క్రెయిగ్ గార్ఫీల్డ్ అధ్యయనం జూన్ 18న 'అమెరికన్ జర్నల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్‌'లో ప్రచురితమైంది. ఇదిలా ఉండగా అమెరికాలో ప్రసవానికి ముందు, ఆ తర్వాత కాలంలో తండ్రుల అనుభవాలపై 2022-2023లో ఒహాయో ఫాదర్‌హుడ్ సర్వే (OFS) జరిగింది. ఇది అత్యంత సమగ్రమైన సమాచార వనరు కాగా, ఈ సర్వేలో డాటాను విశ్లేషించిన శాస్త్రవేత్తలు పలు విషయాలు వెల్లడించారు.

స్క్రీనింగ్ సాధనాలను ఉపయోగించి 4,290 మంది కొత్త తండ్రుల్లో పితృత్వ సెలవు - మానసిక ఆరోగ్య ఫలితాల మధ్య సంబంధాన్ని పరిశీలించారు. అందులో 6.6శాతం మంది డిప్రెషన్‌, 11శాతం మంది ఆందోళనతో బాధపడుతున్నట్లు ధ్రువీకరించారు. 15 శాతం మంది తండ్రులకు సెలవు లభించలేదని, 54శాతం మంది వేతనంతో కూడిన సెలవు తీసుకున్నారని తెలిపారు. 22శాతం మంది వేతనం లేని సెలవు తీసుకున్నారని, మరో 9శాతం మంది వేతనం లేని, వేతనంతో కూడిన సెలవు తీసుకున్నారని వెల్లడించారు.

కనుగొన్న విషయాల విశ్లేషణ:

  • జీతం లేని సెలవుకు, ఆందోళనకు సంబంధం ఉంది
  • జీతంతో కూడిన సెలవు తీసుకున్న తండ్రులతో పోలిస్తే, జీతం లేని సెలవు తీసుకున్న తండ్రుల్లో ఆందోళన శాతం (58%) అధికంగా ఉంది.
  • సెలవు లేకపోవడంతో మానసిక ఆరోగ్యం ప్రమాదంలో ఉంది. ఇక సెలవు తీసుకోవాలనుకున్నా అనుమతి లేకపోవడంతో తండ్రులు డిప్రెషన్, ఆందోళన రెండింటి బారిన పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.
  • మానసిక ఆరోగ్య లక్షణాలను ఎదుర్కొంటున్న తండ్రుల్లో ఆర్థిక అవరోధాలు ఎక్కువగా కనిపించాయి. వారిలో 75శాతం మంది ఒత్తిడి, మరో 71శాతం మంది ఆందోళలో ఉన్నారని అధ్యయనం తేల్చింది.

తండ్రుల పాత్ర తీసిపోనిది

చిన్నారుల శారీరక, మానసిక వికాసంలో తండ్రుల పాత్ర అనివార్యమని తెలిసీ వారి అవసరాలను తీర్చడంలో ప్రభుత్వ విధానాలు, సంస్థలు విఫలమవుతున్నాయి. మాతృత్వ సెలవులే కాదు! వేతనంతో కూడిన పితృత్వ సెలవులూ మంజూరు చేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయని, ఆరోగ్యకరమైన సమాజ నిర్మాణానికి అవి సహకరిస్తాయని ఆధారాలతో సహా నిరూపించే ప్రయత్నాలు ఎన్నో జరిగాయి. పితృత్వ సెలవుల మంజూరుతో తండ్రుల మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడింది. తల్లిదండ్రులు-పిల్లల బంధం మరింత బలపడింది. కుటుంబ స్థిరత్వం, శ్రేయస్సులో అభిలషణీయ మార్పు కనిపించింది.

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