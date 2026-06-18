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"నాన్నెందుకో వెనుకబడ్డాడు"! - ఈ నెల 21న "ఫాదర్స్ డే"

అబ్బాయిలా? అమ్మాయిలా? - తండ్రిపై ఎవరికి ప్రేమ ఎక్కువ?

fathers_day_2026
fathers_day_2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 12:15 PM IST

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Updated : June 18, 2026 at 12:44 PM IST

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Fathers Day 2026 : "డాడ్స్ లిటిల్ ప్రిన్సెస్, డాడ్స్ లిటిల్ ఛాంప్"! ఈ పదాలు పిల్లలపై తండ్రికి ఉండే ప్రేమ, అనుబంధం కంటే గారాబాన్ని ఎక్కువగా సూచిస్తాయి "నీకు అమ్మ ఇష్టమా? నాన్న ఇష్టమా?" అని చిన్నతనంలో మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడిగితే మీరేం చెప్పారో గుర్తు తెచ్చుకోండి! చాలా మంది 'నాన్నే' అని చెప్పారు కదూ! కానీ, మీ వయస్సు పెరుగుతున్న కొద్దీ నాన్నపై ప్రేమ, ప్రాథామ్యాలు మారిపోతుంటాయి. అన్నింటికీ 'అమ్మ' గుర్తొస్తుంది. ఆకలైనా, దాహమైనా చివరికి మీ చిన్న చిన్న అవసరాలు తీర్చాలన్నా సరే! అందుకే "నాన్నెందుకో వెనుకబడ్డాడు! అమ్మతో పోలిస్తే ఏ మాత్రం తీసిపోని త్యాగాలైనా ఆ గుర్తింపు నాన్నకు దక్కలేదు. బహుషా వెన్నెముకై దన్నుగా నిలవడం వల్లే వెనకుండిపోయాడేమో!" అని ప్రముఖ కవి, సినీ నటుడు తనికెళ్ల భరణి అప్పుడెప్పుడో, ఏదో సమావేశంలో చదివి వినిపించడం తెలిసిందే. ఆ సమయంలో సభికులంతా ఉబికి వస్తున్న కన్నీళ్లను తుడుచుకోవడం చూసే ఉంటాం.

fathers_day_2026
fathers_day_2026 (Getty images)

ఎవరికి ప్రేమ ఎక్కువ?

తండ్రీ కూతుళ్ల మధ్య భావోద్వేగ బంధం చాలా ప్రత్యేకం. ఆడపిల్లలకు తమ తండ్రిపై ప్రత్యేకమైన మానసిక బంధం ఏర్పడుతుంది. తండ్రి తనకు అండగా ఉంటాడనే నమ్మకం, భద్రతా భావం అందులో ఉంటాయి. సంరక్షణ, రక్షణ, ప్రోత్సాహం చాలా ఎక్కువగా ఉండడంతో తండ్రిపై నమ్మకం కలుగుతుంది. విశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఆడపిల్లల విషయంలో తండ్రే తొలి గురువుగా నిలుస్తారు. తల్లులు తమ కూతుళ్లు ఏ చిన్న తప్పు చేసినా దండిస్తుంటారు. కానీ, తండ్రులు చూసీ చూడనట్లుగా ఉండడమే కాదు! సపోర్ట్ చేస్తుంటారు. కూతుళ్ల చిన్న చిన్న విషయాలకూ, విజయాలకూ తండ్రులు సంబరపడిపోతారు. అందుకే తన తండ్రిలో ఉండే లక్షణాలను భాగస్వామిలోనూ కోరుకుంటారు డాడ్స్ లిటిల్ ప్రిన్సెస్.

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fathers_day_2026
fathers_day_2026 (Getty images)

ఇద్దరికీ సమాన ప్రేమ

వాస్తవానికి తండ్రిపై కూతుళ్లు, కుమారులకు ఉండే ప్రేమ సమానమే. ఈ విషయంలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ పరిశోధనలు, నిర్ధారణలు లేవు. ప్రేమ అంశాన్ని వ్యక్తులు, వ్యక్తిత్వాలు కొలమానాలుగా చూడాలని చెప్తున్నారు మానసిక నిపుణులు. ఆడపిల్లలు తమ ప్రేమను మాటలు, చేతల్లో వ్యక్తం చేస్తే అబ్బాయిలు మాత్రం బాధ్యత, గౌరవంగా చూపిస్తారని చెప్తున్నారు.

fathers_day_2026
fathers_day_2026 (Getty images)

కుమారుల ప్రేమ ప్రాథామ్యాలు ఇలా ఉంటాయట!

తండ్రిపై కుమారుల ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో ప్రముఖ సినీ దర్శకుడు, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ ఓ వేదికపై ఇలా వర్ణించారు. "మన ఐదారేళ్ల వయస్సులో ఫాదర్ సూపర్ హీరోలా కనిపిస్తారు. పదేళ్లు వచ్చాక డబ్బున్నోళ్లను చూసి 'మా నాన్నకంటే గొప్పోళ్లున్నారేమో!' అనుకుంటాం. ఆ తర్వాత 18ఏళ్ల వయస్సులో నీతులు చెప్తే 'నస దొబ్బుతున్నాడు' అని విసుక్కుంటాం. పాతికేళ్ల వయస్సులో పెళ్లయ్యాక ఎదురయ్యే కష్టాలు చూసి నాన్న గొప్పతనం గుర్తుచేసుకుంటాం. 35ఏళ్ల వయస్సులో పిల్లల స్కూల్ ఫీ, ఆస్పత్రి బిల్లులు కట్టే సమయంలో నాన్న మన కోసం పడిన కష్టాలు గుర్తొచ్చి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటాం. కానీ, అప్పటికే చాలా మంది నాన్నలు బతికి ఉండరు. అందుకే నాన్నకు ఇపుడే థాంక్స్ చెబుదాం."

fathers_day_2026
fathers_day_2026 (Getty images)

ఇంకేంటి మరి! ఈ నెల మూడో ఆదివారం (జూన్ 21న) ప్రపంచమంతా ఫాదర్స్ డే జరుపుకొంటుంది. ఎంత ఇచ్చినా, ఎన్ని త్యాగాలు చేసినా తిరిగి ఏమీ ఆశించని వ్యక్తి నాన్న. అలాంటి నాన్నకు ప్రేమతో "ఫాదర్స్ డే" శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి ఇలా!

  • 'నాన్నా నీపై ప్రేమ ఈ ఒక్కరోజుది కాదు, నా జీవితమంతా' - హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే నాన్నా!!
  • 'నాన్న చూపిన బాటలో గెలుపు ఉంటుందో లేదో తెలియదు. కానీ, ఓటమి మాత్రం ఉండదు'- హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే నాన్నా!
  • నాన్నా, ప్రతిరోజూ ఈ కుటుంబం కోసం మీరు పడే కష్టాలకు సెల్యూట్ - నాన్నకు ప్రేమతో!
  • నాన్నా, ఏ డౌట్ వచ్చినా, సలహా కావాలన్నా నేను మొదట సంప్రదించే వ్యక్తి మీరే. మీరే నా మార్గదర్శి - హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే నాన్నా!
  • మన ఫ్యామిలీ సంతోషంగా ఉండడానికి కారణం మీరే! వీ లవ్ యూ డాడ్
  • మీ ప్రేమ, గైడెన్స్, సహనంతో ఎప్పుడూ నాకు అండగా నిలిచినందుకు ధన్యవాదాలు నాన్నా! - నాన్నకు ప్రేమతో!
  • మీలాంటి అద్భుతమైన నాన్న దొరకడం నా అదృష్టం. అన్నింటికీ ధన్యవాదాలు. ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు!
  • నాకు లభించిన అత్యుత్తమ నాన్నకు ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు. నాన్నా, మీరే నా 'సూపర్ మ్యాన్'.
  • - హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే నాన్నా!
  • 'అమ్మ ప్రేమను కళ్లతో చూడగలం.. కానీ, నాన్న ప్రేమను మాత్రం కన్నీళ్లతోనే తెలుసుకోగలం' - హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే మై డియర్ డాడ్!
  • 'భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన గొప్ప బహుమతి మీరే. మీరెప్పుడూ సంతోషంగా, ఆనందంగా ఉండాలి' - లవ్ యూ నాన్నా!!
  • 'నీ సంతోషాన్ని త్యజిస్తూ, నిత్యం శ్రమిస్తూ మా కోసం ఎంతో చేస్తున్న నువ్వే నా రియల్ హీరో' - హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే మై డియర్ డాడ్!
  • 'స్క్రీన్ మీద ఎంతో మంది హీరోలను చూసి చప్పట్లు కొట్టినా నా నిజజీవితంలో రియల్ హీరో మాత్రం నువ్వే' - ఐ లవ్యూ డాడీ, హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే!
  • 'నీ ప్రేమ కంటే గొప్ప ప్రేమ ఎప్పుడూ నాకు దొరకలేదు. అన్ని వేళల్లో నాపై ప్రేమను చూశాను'- లవ్యూ నాన్నా, హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే!

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Last Updated : June 18, 2026 at 12:44 PM IST

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