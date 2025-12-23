స్పైసీ "ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్" - ఇలా ట్రై చేస్తే ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ టేస్ట్ ఇంట్లోనే!
నోరూరించే ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ - అన్నం మిగిలినా సరే ఇలా టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు!
egg_fried_rice_recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 12:27 PM IST
Egg Fried Rice Recipe : కాస్త స్పైసీగా, టేస్టీగా తినాలనిపించినపుడు ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ గుర్తొస్తుంది. నూడుల్స్, ఫ్రైడ్ రైస్ లేదా మంచూరియా ఆర్డర్ చేసి తెప్పించుకుంటాం. సరిగ్గా ఫాస్ట్ ఫుడ్ టేస్ట్ ఇంట్లో రావాలంటే ఇలా ట్రై చేయండి. రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా బోనస్గా వస్తుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- కోడిగుడ్లు - 3
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- క్యాబేజీ తురుము - కొద్దిగా
- క్యారెట్ తురుము - కొద్దిగా
- క్యాప్సికం - 1
- ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- అన్నం - అర కేజీ రైస్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- పసుపు - పావు స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
- షెజ్వాన్ సాస్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర స్పూన్
- గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ - 1 స్పూన్
- సోయా సాస్ - 1 స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పుదీనా - కొద్దిగా
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్పై కడాయి పెట్టుకుని వేడెక్కిన తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కే లోగా 3 కోడిగుడ్లు బీట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి.హై ఫ్లేమ్లో కాస్త ఉడికిన తర్వాత మాత్రమే గరిటె పెట్టాలి. అడుగు భాగం నుంచి కలుపుకోవాలి. రుచికి సరిపడా కాస్త ఉప్పు వేసుకుని హై ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పక్కకు తీసుకోవాలి. మళ్లీ అదే ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. 2నిమిషాలు వేగిన తర్వాత క్యాబేజీ తురుము, క్యారెట్, క్యాప్సికం తురుము వేసుకుని హై ఫ్లేమ్లో నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత మంట తగ్గించి అర స్పూన్ ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పసుపు, 2 స్పూన్ల కారం వేసుకుని షెజ్వాన్ సాస్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అన్ని పదార్థాలను కలుపుకొని 2 నిమిషాల తర్వాత ఎగ్ ఫ్రై వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మాత్రమే అన్నం కూడా వేసుకుని మిరియాల పొడి, మీకు నచ్చిన సాస్, గ్రీన్ చిల్లీ సాస్, సోయా సాస్ వేసుకుని కలపాలి. మంట హై ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసి అన్నం మాడిపోకుండా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. చివరగా కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు చల్లుకోవాలి. వేడి వేడిగా కాస్త ఉల్లిపాయలు, నిమ్మరసం పిండుకొని తింటుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది.
