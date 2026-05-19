పురుగు మందులపై వివిధ రంగుల గుర్తులు - అవి ఏం సూచిస్తాయంటే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 11:46 AM IST
Effectiveness of Pesticide Labels : సాగులో చీడపీడల బెడద అరికట్టడానికి రసాయన మందులపై ఆధారపడక తప్పని పరిస్థితి అన్నదాతలది. దీంతో అత్యంత ప్రమాదకర పురుగు మందుల వాడకం ఏటా పెరుగుతోంది. మొక్క మొలిచింది మొదలు, పూత పూసి కాయ కాసే కడవరకూ వీటినే వాడుతున్నారు. ఒక ఎకరానికి పెట్టే పెట్టుబడిలో రైతులు నాలుగింట ఒకవంతు వీటికే వెచ్చిస్తున్నారని అంచనా. మరోవైపు పురుగు మందుల వాడకాన్ని తగ్గించాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కోరుతున్నా, అన్నదాతలు మాత్రం వీటిని వాడకానికే మొగ్గు చూపుతున్నారు.
కనీస జాగ్రత్తలు పాటించని వైనం : అంతేకాక పురుగు మందులను వినియోగించేటప్పుడు 80 శాతం మంది కనీస జాగ్రత్తలు పాటించడం లేదు. చాలామంది ఎలాంటి రక్షణ కవచం లేకుండా గాలికి వ్యతిరేక దిశలో పిచికారీ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా శక్తిమంతమైన విదేశీ స్ప్రేయర్లు వినియోగిస్తున్నారు. దీంతో మందు నీటి తుంపర్లు శరీరాన్ని తడిసి ముద్దచేస్తున్నాయి. కళ్లు, నోరు, చర్మం, ముక్కు ద్వారా చేరుతున్న విషపూరిత రసాయనాలు అవయవాల పనితీరును దెబ్బతీస్తున్నాయని వైద్యులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ విష ప్రభావం పొలాల్లో పనిచేసే మహిళలపై కూడా కనిపిస్తోంది. దీంతో వారిలో గర్భవిచ్ఛిత్తి, సంతానలేమి వంటి సమస్యలు ఏర్పడుతున్నాయి.
కొన్నిసార్లు విష ప్రభావంతో కర్షకులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అదేవిధంగా పర్యావరణానికి తీవ్ర హాని జరగడం సర్వసాధారణంగా మారింది. అందుకే మందుల కవర్లు, డబ్బాలపై వివిధ రంగుల గుర్తులు ఉంటాయి. ఆ రంగులు ఆ మందు ఎంత విషపూరితమో సూచిస్తాయి. రైతన్నలు రంగులు చెప్పే రహస్యాల గురించి తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. మరి అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
- ఎరుపు(అత్యంత ప్రమాదకరం) : కవర్ లేదా డబ్బాపై ఎరుపు రంగు ఉండి దానిపై పుర్రె గుర్తులు, ఎముకలు ఉంటే అత్యంత విషపూరితమైన మందుగా పరిగణించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది శరీరంలోకి ఏ విధంగా వెళ్లినా ప్రాణాపాయం తప్పదని హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనిపట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని సూచిస్తున్నారు.
- నీలం(మధ్యస్థ ప్రమాదం) : ఈ రకమైన మందులు మధ్యస్థ స్థాయి విషపూరితాన్ని సూచిస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. డబ్బాలపై డేంజర్(అపాయం) అని రాసి ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. వీటిని పెంపుడు జంతువులు, చిన్న పిల్లలకు దూరంగా ఉంచాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ మందులను వాటికి దగ్గరగా ఉంచితే చాలా ప్రమాదకరమని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- పసుపు (ఎక్కువ విషపూరితం): ఈ మందులు ప్రమాదకరమైనవని వివరిస్తున్నారు. వీటిపై పాయిజన్ అని రాసి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. వీటిని పీల్చినా, చర్మంపై పడినా తీవ్రమైన అనారోగ్యం కలిగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- ఆకుపచ్చ(తక్కువ ప్రమాదకరం) : వీటి విష తీవ్రతపైన పేర్కొన్న మూడింట కంటే తక్కువని తెలియజేస్తున్నారు. దీనిపై హెచ్చరిక అని రాసి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. తక్కువ ప్రమాదకరమైనప్పటికీ సురక్షితమైన పద్ధతిలోనే ఈ మందులను వినియోగించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
