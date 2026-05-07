అన్నదాతలకు అండగా ‘ఏఐ’ నిఘా నేత్రం - చిన్న పొరపాటు జరిగినా ఇట్టే పట్టేస్తుంది!

అందుబాటులోకి ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఏఐ సోలార్‌ సీసీ కెమెరా - ఇక రైతులకు నో టెన్షన్!

CCTV Cameras Surveillance in Fields (Getty Images)
Published : May 7, 2026 at 11:54 AM IST

CCTV Cameras Surveillance in Fields : నేటి కాలంలో హత్యలు, దొంగతనాలు, ఆందోళనలు ఏ అంశమైనా కేసు దర్యాప్తులో సీసీ కెమెరాలు ఎంతో కీలకంగా పనిచేస్తున్నాయి. ప్రస్తుత జీవన గమనంలో ఇవి ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్నాయి. అందుకే ఎక్కడ చూసినా ఇవే కనిపిస్తుంటాయి. అయితే ఇప్పుడు ఈ నిఘా నేత్రాలు మరింత సాంకేతికతతో అందుబాటులోకి వచ్చి కర్షకులకు అండగా ఉంటున్నాయి. అదేలాగో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

మన దేశం వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం. దేశ ప్రగతి మొత్తం దీని మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే ఎప్పటికీ రైతే రాజు. వారు నేల తల్లిని నమ్ముకొని ఆరుగాలం శ్రమిస్తారు. అయితే పంట చేతికొచ్చాక దానిని కాపాడుకునేందుకు అన్నదాతలు నానా అగచాట్లు పడుతుంటారు. ఓవైపు జంతువుల దాడులు, మరోవైపు దొంగల భయంతో సతమతమవుతుంటారు. ఇప్పుడు వాటన్నింటికి చెక్ పెట్టేలా ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఏఐ సోలార్‌ సీసీ కెమెరా అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో కర్షకులు పొలం వద్ద రాత్రింబవళ్లూ కాపలా ఉండాల్సిన పని తప్పింది. ఇప్పుడిప్పుడే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వీటి వినియోగం పెరుగుతోంది.

ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఏఐ సోలార్‌ సీసీ కెమెరా (Getty Images)

తద్వారా రైతు ఇంటి నుంచే పొలంపై నిఘా పెట్టొచ్చు. పంటను నాశనం చేసేందుకు వచ్చిన జంతువులైనా, కరెంట్ తీగలు, బోర్లూ చోరీ చేయడానికి వచ్చిన దొంగలను అయినా మొబైల్ నుంచే ఆటకట్టించొచ్చు. ఈ కెమెరాలో సోలార్ పవర్​, నిఘా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వంటి ఫీచర్స్‌ ఉన్నాయి. పొలంలో దీనిని ఏర్పాటు చేస్తే దాదాపు రెండు కిలోమీటర్ల పరిధి వరకు పనిచేస్తుంది. ఎలాంటి అలజడి రేగినా వెంటనే సెన్సార్లతో పసిగడుతుంది. అంతే కాకుండా ప్రత్యేక యాప్‌ ద్వారా పొలం యజమాని సెల్​ఫోన్​కి అలర్ట్‌ పంపిస్తుంది.

ఈ కెమెరాకు స్పీకర్లు కూడా ఉంటాయి. ఇవి కదలికలను గుర్తించగానే పెద్దపెద్ద శబ్దాలు చేస్తాయి. తద్వారా కోతులు, అడవి పందులను భయపెట్టి, దూరంగా పంపేస్తాయి. ఒకవేళ గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఎవరైనా వచ్చినా కెమెరాలోని సిమ్‌కు యజమాని ఫోన్‌ చేసి ‘ఎవరు మీరు, ఇక్కడికి ఎందుకొచ్చారు’ అని వారినీ హెచ్చరించవచ్చు. అవసరమైతే స్పీకర్లని సైలెంట్‌లో పెట్టి, దొంగలనూ పట్టుకోవచ్చు. ఇవి ఇరవై నాలుగు గంటలూ 360 డిగ్రీల్లోనూ పనిచేస్తాయి.

ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఏఐ సోలార్‌ సీసీ కెమెరా (ETV Bharat)

ఇందులో నైట్‌ కలర్‌ విజన్‌ కెమెరాలు ఉండడంతో చిమ్మ చీకటిలోనూ రంగులతో సహా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. మొబైల్​ నుంచే కెమెరాను జూమ్‌ చేసుకోవచ్చు. దీనికి సోలార్‌ పలకలు ఉంటాయి. దీంతో కరెంట్​, వైఫై అవసరం లేదు. అంతేకాక వైర్లు లాగే పని లేకుండా ఎక్కడ అంటే అక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కెమెరాలో ట్రాకింగ్‌ టెక్నాలజీతో పాటు మోషన్‌ డిటెక్షన్‌ ఉంది. ఇవి జంతువులు, మనుషులనూ గుర్తించి, వాటి కదలికల ఆధారంగా కెమెరా అటూఇటూ తిరుగుతూ ట్రాక్‌ చేస్తుంది. తద్వారా వారు ఎటునుంచి వచ్చారో, ఎటువైపు వెళ్లారో కూడా నిర్ధారించవచ్చు.

సమాచారం భద్రం : ఈ కెమెరాలోని మెమరీ నిక్షిప్తమైన సమాచారాన్ని 20 రోజుల నుంచి 25 రోజుల వరకూ సేఫ్​గా ఉంచుతుంది. ఆ తర్వాత దానికదే డేటా డిలిట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా డేటా అవసరమైనా, ఎవరైనా దొంగలు కెమెరాని చోరీ చేసినా సమాచారాన్ని డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా రైతు ఏదైనా పనిలో పడి అలర్ట్‌ని చూడకపోయినా, వీడియోని ప్లేబ్యాక్‌ కూడా చేసుకోవచ్చు.

'ఈ సీసీ కెమెరాలకు అవసరమైన పరికరాలను హాంకాంగ్, తైవాన్​ నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. రెండు సంవత్సరాలుగా కూకట్‌పల్లిలోని తమ ఫ్యాక్టరీలో స్వదేశీ నైపుణ్యంతో వీటిని రూపొందిస్తున్నాం. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటూ దేశవ్యాప్తంగా ఇవి విక్రయిస్తున్నాం. అన్నదాతలకు వీటిపైన అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. వారికి ఇబ్బంది ఏర్పడితే టెక్నీషియన్‌ని కూడా పంపిస్తున్నామని' వేగస్ ఎండీ రామ్​ పేర్కొన్నారు.

