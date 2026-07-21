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"ఎల్​నినో" ఏం చేస్తుందో ఏమో! - పంట బీమా చేస్తే నష్టం లేదుగా!

మీ పంటలకు బీమా రక్షణ ఉందా? - ప్రీమియం చెల్లింపునకు ఈ నెల 31 వరకు గడువు

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crop_insurance_premium (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 2:26 PM IST

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Crop Insurance Premium : ఇప్పటివరకున్న వాతావరణం పంటల సాగుకు అస్సలు అనుకూలంగా లేదు. ఎల్​నినో కారణంగా వర్షాలు ఆలస్యం కాగా పంటల సాగు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. తాజాగా నైరుతి రుతు పవనాలు తిరిగొచ్చేశాయన్న వాతావరణ శాఖ సమాచారంతో రైతుల్లో ఆనందోత్సాహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే, రేపటి రోజున పరిస్థితిని అంచనా వేయలేం కాబట్టి పంటలకు బీమా చేస్తే నష్టాల నుంచి గట్టెక్కే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పంటల బీమా ప్రీమియం చెల్లింపునకు ఈ నెల 31వరకే అవకాశం ఉంది. కార్యాలయాలు, అధికారుల చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయాల్సిన, ఎక్కడికీ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా మొబైల్​లోనే చెల్లించవచ్చు.

ఖరీఫ్‌లో పంటలకు బీమా ఉంటే నష్టాల బారి నుంచి గట్టెక్కొచ్చు. బీమా కోసం కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేకుండా మీ మొబైల్‌ ఫోన్‌లో ప్రధానమంత్రి ఫసల్‌ బీమా(పీఎంఎఫ్‌బీవై) యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని నమోదు చేసుకోవచ్చు. పీఎంఎఫ్‌బీవై పోర్టల్‌లో, లేదా మీ సేవ కేంద్రాలు, కామన్‌ సర్వీస్‌ సెంటర్లు, కంప్యూటర్‌ కేంద్రాల్లోనూ ప్రీమియం చెల్లించే అవకాశం ఉంది. బ్యాంకుల్లో రుణాలు తీసుకున్న వారే కాకుండా రుణాలు లేని వారూ ప్రీమియం చెల్లించడం వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది.

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పంట బీమా ప్రీమియం గతంతో పోలిస్తే తక్కువేనని అధికారులు చెప్తున్నారు. రైతులు సొంతంగా ప్రీమియం చెల్లిస్తే వెంటనే రశీదు వస్తుందని, పంటలకు రక్షణ లభిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.

బీమా ప్రీమియం గడువు ఈ నెల 31తో గడువు ముగుస్తున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో ఈ నెల 19 నాటికి పీఎంఎఫ్‌బీవై కింద 2.19 లక్షల ఎకరాలు, వాతావరణ ఆధారిత బీమా కింద 3.30 లక్షల ఎకరాలకు రైతులు బీమా ప్రీమియం చెల్లించారు.

యాప్‌ ఉంటే తేలికే

రైతులు పీఎంఎఫ్‌బీవై (PMFBY) పోర్టల్‌ లేదా ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్​లో ఆధార్‌ నంబరుతో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవాలి. అందులో మీ భూమి ఎక్కడెంత విస్తీర్ణంలో ఉందనే వివరాలు ఉంటాయి. అందుకు అనుగుణంగా సాగు చేస్తున్న పంటల్ని ఎంచుకుని నిర్ణీత ప్రీమియం చెల్లించడంతో పాటు ఏ పంట సాగు చేశారో ధ్రువీకరణ పత్రం సమర్పించాలి. ఇవే వివరాలు ఈ-క్రాప్‌ సమయంలో ఇచ్చిన వివరాలతో సరిపోల్చినా తేడా లేకుండా ఉండాలి.

జిల్లాల వారీగా చెల్లించాల్సిన ప్రీమియం, వర్తించే బీమా మొత్తం (ఎకరాకు)

కంది

ప్రీమియం : అత్యధికంగా ప్రకాశం జిల్లాలో రూ.430, నంద్యాల, చిత్తూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో రూ.400 కాగా, వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాలో రూ.36, పల్నాడు రూ.40, కర్నూలు రూ.44, అనంతపురం రూ.80, శ్రీ సత్యసాయి రూ.102, అన్నమయ్య రూ.300.

బీమా : రూ.18 వేల నుంచి రూ.21,500 వరకు

పత్తి (వాతావరణ ఆధారిత బీమాలో)

ప్రీమియం : అత్యధికంగా ప్రకాశం జిల్లాలో రూ.2,100 కాగా, కాకినాడ, కర్నూలు, వైఎస్సార్‌ కడప, శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాల్లో రూ.2,000, అనంతపురం రూ.1,140, నంద్యాల రూ.1,600, పల్నాడు, గుంటూరు, ఎన్టీఆర్, శ్రీసత్యసాయి, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో రూ.1,900 ఉంది.

బీమా : రూ.38 వేల నుంచి రూ.40 వేల వరకు

వరి

ప్రీమియం : అత్యధికంగా ప్రకాశం జిల్లాలో రూ.860, ఎన్టీఆర్‌ రూ.850, ఏలూరు, చిత్తూరు, శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, అన్నమయ్య, రూ.840, నంద్యాల, గుంటూరు, బాపట్ల, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో రూ.800, కృష్ణా రూ.830 ఉంది. ఇక తక్కువగా అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లాలో రూ.76, పల్నాడు, కర్నూలు జిల్లాల్లో రూ.80, వైఎస్సార్‌ కడప, అనకాపల్లి రూ.84, శ్రీకాకుళం రూ.160, అనంతపురం రూ.164, తిరుపతి రూ.168, విజయనగరం, శ్రీసత్యసాయి రూ.200, పశ్చిమగోదావరి రూ.210, విశాఖపట్నం రూ.420, తూర్పుగోదావరి రూ.570, అల్లూరి సీతారామరాజు రూ.638, కాకినాడ రూ.760 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

బీమా: రూ.40 వేల నుంచి రూ.41,400

వేరుశనగ

ప్రీమియం : అత్యధికంగా అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల్లో రూ.640 ఉంది. ఇక శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు రూ.280, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, తిరుపతి, వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాల్లో రూ.560.

బీమా: రూ.28 వేల నుంచి రూ.32 వేలు

ఎకరా మిరప

ప్రీమియం : ప్రకాశం జిల్లాలో అత్యధికంగా రూ.4,500 కాగా, పల్నాడు, కర్నూలు జిల్లాల్లో రూ.360, అనంతపురం జిల్లాలో రూ.576, ఎన్టీఆర్, బాపట్ల జిల్లాల్లో రూ.1,800, గుంటూరు రూ.2,700, నంద్యాల రూ.2,880 ఉంది.

బీమా: రూ.90 వేల వరకు

జొన్న

ప్రీమియం: వైఎస్సార్‌ కడప, కర్నూలు, బాపట్ల జిల్లాల్లో రూ.38, గుంటూరు రూ.48, అనంతపురం రూ.84, నంద్యాల రూ.190.

బీమా: రూ.19,000 వరకు

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