రైతులకు అలర్ట్​ - "ఫార్మర్​ రిజిస్ట్రీ"కి రేపే లాస్ట్​ డేట్​! - ఎలా అప్లై చేయాలంటే!

-ప్రభుత్వ పథకాలు పొందాలంటే ఫార్మర్​ రిజిస్ట్రీ తప్పసనిరి - అవగాహన లేక దీనిని పట్టించుకోని రైతులు - తొందరగా నమోదు చేసుకోవాలని అధికారుల సూచనలు!

Farmer Registry Application Process
Farmer Registry Application Process (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 27, 2026 at 2:10 PM IST

2 Min Read
Farmer Registry Application Process: రైతన్నలను ఆర్థికంగా ఆదుకొనేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం కిసాన్‌ పథకం నిర్వహిస్తోంది. ఈ స్కీమ్​లో భాగంగా అర్హులైన రైతులకు సంవత్సరానికి ఆరు వేల రూపాయలను పెట్టుబడి సాయంగా అందిస్తోంది. మూడు విడతల్లో ఈ నగదు రైతుల అకౌంట్​లో జమ అవుతుంది. ఇప్పటికే ఈ పథకం ద్వారా కోట్ల మంది లబ్ధి పొందుతున్నారు. అయితే ఇప్పటి నుంచి పీఎం కిసాన్​ నిధులు పొందాలంటే ఫార్మర్​ రిజిస్ట్రీ తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాలని వ్యవసాయ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అసలు ఫార్మర్​ రిజిస్ట్రీ అంటే? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? లాస్ట్​ డేట్​ ఎప్పుడు అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

వ్యవసాయ రంగాన్ని పూర్తిగా డిజిటలైజ్‌ చేయాలనే సంకల్పంతో కేంద్రం "ఫార్మర్​ రిజిస్ట్రీ" అనే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ అనేది భారతదేశంలోని రైతుల సమాచారాన్ని సేకరించే ఒక సమాఖ్య డిజిటల్ డేటాబేస్. ఫార్మర్‌ రిజిస్ట్రీ ద్వారా రైతుల ఆధార్‌ నంబరు, భూమి, ఇతర వివరాలు ఇందులో పొందుపరిచి ఉంటాయి. రిజిస్ట్రేషన్‌ అయిన అన్నదాతలకు మాత్రమే కేంద్ర పథకాలైన పీఎం కిసాన్, పంటల బీమా తదితర పథకాలు వర్తించే అవకాశం ఉంటుందని.. నమోదు కాని వారికి వర్తించవని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా అసైన్​మెంట్ పొలాలు మినహా సాగుభూమి ఉన్న ప్రతి రైతుకు 11 అంకెల యూనిక్​ఐడీ జారీ చేస్తారు.

2026–27 సంవత్సరం నుంచి యూనిక్​ఐడీ ఉంటేనే వ్యవసాయానికి సంబంధించిన స్కీమ్స్ అందుతాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న కిసాన్ సమ్మాన్ నిధులు పొందాలంటే ఇందులో కచ్చితంగా రిజిస్ట్రేషన్​ చేయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అదే విధంగా సాయిల్ హెల్త్ కార్డు, ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన, యాంత్రిక పరికరాల సబ్సిడీ, కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు, విత్తన సబ్సిడీ, పంట నష్ట పరిహారం, పంటల బీమా వంటి ప్రయోజనాలు పొందేందుకు ఇదే ప్రామాణికం అని అంటున్నారు.

ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీకి కావాల్సిన పత్రాలు:

  • ఆధార్​కార్డు నంబరు
  • భూమి పాస్ పుస్తకం
  • బ్యాంక్​ అకౌంట్​ వివరాలు
  • ఆధార్​కి లింకు ఉన్న మొబైల్​ నెంబర్

ఫార్మర్​ రిజిస్ట్రీకి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి: ఫార్మర్​ రిజిస్ట్రీకి అప్లై చేసుకోవడానికి వివిధ పద్ధతులు ఉన్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆఫ్​లైన్​లో అయితే.. రైతులు స్థానిక వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి(AEO)ని సంప్రదించి తగిన వివరాలతో రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే మీసేవా లేదా కామన్​ సర్వీస్​ సెంటర్ల ప్రతినిధులను కలిసినా వారు ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తారని వివరిస్తున్నారు.

దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడు: ప్రస్తుతం ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఫార్మర్​ రిజిస్ట్రీకి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఫిబ్రవరి 28 అంటే రేపే లాస్ట్​ డేట్​ అని చెబుతున్నారు. అయితే ఈ తేదీని మరోసారి పొడిగించే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఎందకుంటే ప్రస్తుతం చాలా మందికి రైతులకు దీనిపై అవగాహన లేదు. కేవలం తెలిసిన వారు మాత్రమే నమోదు చేసుకుంటున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

