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అక్కడ బంగారం - ఇక్కడ వజ్రాలు "పండుతున్నాయి"!

-సాగు భూమిలో బంగారం, వజ్రాలు - రైతులకు కాసులు కురిపిస్తోన్న వైనం!

Framer Finds Gold in Land
Framer Finds Gold in Land (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 30, 2026 at 2:27 PM IST

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Framer Finds Gold in Land: వ్యవసాయ భూమిలో పంటలు పండుతాయి. కానీ, కొన్ని చోట్ల మణులు, మాణిక్యాలు కూడా పండుతాయి! సాగు భూమిలో నగలు దొరికిన సంఘటనలు గతంలో ఎన్నో చూశాం. ఇప్పుడు కూడా రెండు చోట్ల వెలుగు చూశాయి. ఒక చోట వజ్రాలు దొరికితే, మరో చోట బంగారం దొరికింది! మరి, ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

తెలంగాణలోని వరంగల్‌ జిల్లా, చెన్నారావుపేట మండలం కోపాకులపాడు గ్రామంలో బంగారం దొరికింది. గ్రామ శివారులోని 6 ఎకరాల భూమిని.. పది సంవత్సరాల క్రితం ఒక రైతు, అదే గ్రామానికి చెందిన మరో రైతు నుంచి కొనుగోలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఓ రైతు ఈ భూమిని కౌలుకు తీసుకొని సాగు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ నెల 24వ తేదీన చేనులో కలుపు తీయిస్తుండగా కూలీలకు బంగారం దొరికినట్లు సమాచారం. ఈ ఆభరణాల విషయం తెలుసుకున్న భూమి యజమాని విచారించగా.. కూలీలు తమకు దొరికిన బంగారాన్ని చూపించారు. దీంతో భూ యజమాని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

Framer Finds Gold in Land
పొలంలో దొరికిన బంగారం (Eenadu)

ఆలయాల ప్రాంతం!

ఈ చోటులో వందల ఏళ్ల క్రితం ఆలయాలు ఉండేవని చెబుతారు స్థానికులు. ఈ ప్రాంతంలో దేవతల విగ్రహాలు కూడా లభించాయట. పాతికేళ్ల క్రితం అప్పటి భూ యజమానికి సైతం కొంత బంగారం దొరికిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, ఆ తర్వాత మరికొన్నేళ్లకు ఆ భూమిలో జీతం చేస్తున్న వ్యక్తికి సైతం దొరికిందట. మరోవైపు బంగారం దొరికిందనే ప్రచారంతో సమీప గ్రామస్థులు రాత్రివేళ ఆ భూమిలో సంచరిస్తున్నారట!

పన్నాలో వజ్రాలు :

మధ్యప్రదేశ్‌లోని పన్నా జిల్లాలో సోమవారం ఓ వ్యక్తికి ఏకంగా 30 లక్షల రూపాయల విలువైన వజ్రం దొరికింది. ఇదే ఆశ్చర్యకరమైన విషయమైతే, అదే కుటుంబానికి రెండు సంవత్సరాల క్రితం మూడు రెట్లు విలువైన డైమండ్ దొరికింది! అవును, దాని విలువ రూ.93 లక్షలుగా అధికారులు నిర్ధారించారు.

రాకేశ్‌ అనే వ్యక్తి తన ముగ్గురు సోదరులు, బంధువులతో కలిసి ఈ ఏడాది ఏప్రిల్​లో అహిర్‌గావ్‌ ప్రాంతంలో వజ్రాల వేట కోసం కొంత భూమిని లీజుకు తీసుకున్నారు. లీజుకు తీసుకున్న రెండు నెలల తర్వాత వారికి భూమిలో నాణ్యమైన, ఖరీదైన 11.19 క్యారట్ల వజ్రం దొరికింది. సోమవారం దాని విలువను రూ.30 లక్షలుగా అధికారులు లెక్కించారు. అనంతరం దానిని ప్రభుత్వ వజ్రాల కార్యాలయంలో డిపాజిటు చేశారు. త్వరలో దాన్ని వేలం వేయనున్నారు.

Farmer Family Finds Diamond
రైతుకు దొరికిన వజ్రం (Eenadu)

రెండేళ్ల క్రితం కూడా: ఇదే కాస్త షాకింగ్​ విషయం అనుకుంటే రాకేశ్‌ కుటుంబానికి రెండు సంవత్సరాల క్రితం కూడా దాదాపు రూ.93 లక్షల విలువైన వజ్రం దొరికిందట. ఆ ఘటన వారి కుటుంబాల ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరిచింది. అయినప్పటికీ వారు వజ్రాల కోసం వేటను కొనసాగిస్తూ వచ్చారు. అది వృథా పోకుండా తాజాగా మరోసారి అదృష్టం వరించింది. పన్నా జిల్లా అంతర్జాతీయంగా వజ్ర నిక్షేపాలకు ప్రసిద్ధి.

వజ్రాల వేట కోసం భూమిని లీజుకు తీసుకోవచ్చా?: పన్నా జిల్లాలో సాధారణ పౌరులు లేదా రైతు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వజ్రాల వేట కోసం భూమిని లీజుకు తీసుకోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే ఇందుకోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. లీజుకు సంబంధించి ​ఫారమ్​ను ఫిల్ చేసి​ సదరు కార్యాలయంలో ఇవ్వాలి. అలాగే ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన రుసుము చెల్లించాలి. ఆ తర్వాత అధికారులు దరఖాస్తును పరిశీలించి కొంచెం స్థలాన్ని కేటాయిస్తారు. సాధారణంగా ఒక సంవత్సరం కాలానికి భూమిని కేటాయిస్తారు. ఆ భూమిని తవ్వుకుని వజ్రాల వేట కొనసాగించవచ్చు.

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భూమిలో బంగారం అండ్​ వజ్రాలు
FARMER FIND DIAMOND IN PANNA
FRAMER FINDS GOLD IN LAND

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