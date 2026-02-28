లక్షలు పలికే "ఫ్యాన్సీ నెంబర్ ప్లేట్స్" అసలు ధర ఎంత? - ఎలా కొనుగోలు చేయాలి?
-ఫ్యాన్సీ నెంబర్ ప్లేట్స్ కోసం ప్రత్యేక వేలం పాటలు ఏర్పాటు చేస్తోన్న ప్రభుత్వం - స్టేటస్ కోసం అసలు ధర కన్నా ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తోన్న వాహనదారులు!
Published : February 28, 2026 at 4:51 PM IST
Fancy Number Plates Prices in Telangana: ఈరోజుల్లో ప్రతిదీ స్టేటస్ సింబల్గా మారిపోయింది. పెద్ద ఇళ్లు, బంగారు ఆభరణాలు, డబ్బులు ఇలా ప్రతి ఒక్కటి స్టేటస్కు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారాయి. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాదు ఖరీదైన కార్లు కూడా సింబలే. అందుకే నచ్చిన కార్లను ఎక్కువ రేటుకు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కేవలం కార్లను కొనడమే కాదు.. అంతకు మించి అన్నటు లక్షలు పోసి మరీ నచ్చిన నెంబర్లు దక్కించుకుంటున్నారు. ఒక్కోసారి నెంబర్ ప్లేట్ల ధరలు చూస్తే అసలు కన్నా కొసరు ఎక్కువ అన్నట్లు ఉంటుంది. అయితే ఇన్నిన్ని లక్షలు పోసి కొనే ఫ్యాన్సీ నెంబర్ల అసలు ధరలు ఎంత ఉంటాయో ఈ స్టోరీలో చూసేయండి.
నార్మల్గా నచ్చిన నెంబర్లను ఒకప్పుడు హీరోలు, రాజకీయ నాయకులు, కాస్త ఫేమ్ ఉన్న వారు కొనుగోలు చేసేవారు. కానీ నేటి రోజుల్లో స్టేటస్ కోసం కొందరు అయితే, న్యూమరాలజీ కోసం మరికొందరు ప్రత్యేకమమైన నెంబర్లను కాసులు వెదజల్లి దక్కించుకుంటున్నారు. దీనిని ప్రభుత్వం క్యాష్ చేసుకుంటుంది. ఫ్యాన్సీ నంబర్లను ప్రత్యేక వేలంపాట ద్వారా కేటాయిస్తున్నారు. మరి రవాణా శాఖ లెక్కల ప్రకారం అసలు వాటి ధర ఎంతంటే..
ఫ్యాన్సీ నెంబర్ ప్లేట్ల ధరలు:
- రూ.1.50 లక్షలు - 9999 నెంబర్
- రూ. 1 లక్ష రూపాయలు - 1, 9, 6666 నెంబర్స్
- రూ.50వేలు - 99, 999, 3333, 4444, 5555, 7777
- రూ.40 వేలు - 5, 6, 7, 123, 333, 369, 555, 666, 777, 1111, 1116, 1234, 2222, 2277, 2345, 2727, 3339, 3366, 3456, 3699, 4455, 4545, 4599, 6669, 6789, 8055, 8888 నెంబర్స్
- రూ.30వేలు - 3, 111, 234, 567, 1188, 1818, 1899, 1999, 2799, 3636, 3999, 5678, 5999, 6999, 7999, 9009 నెంబర్స్
- రూ.20 వేలు - 2, 4, 8, 11, 18, 27, 36, 39, 45, 55, 77, 143, 222, 405, 444, 456, 459, 786, 789, 909, 1112, 1122, 1212, 1233, 1269, 1314, 1359, 1889, 2223, 2255, 2259, 2349, 2525, 3335, 3344, 3399, 3555, 3789, 3888, 3969, 4446, 4554, 4567, 4777, 4959, 5445, 5559, 5589, 5599, 5666, 5679, 5859, 6336, 6699, 6777, 6786, 6969, 7779, 7799, 7979, 8889, 8899, 8999, 9099 నెంబర్స్
ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి:
- ఫ్యాన్సీ నెంబర్ ప్లేట్ కావాలనుకున్నవారు www.transport.telangana.gov.inలో అధికారిక వెబ్సైట్లో ఉదయం 8:00 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంటలోపు అప్లై చేసుకోవాలి.
- ఒకే నంబర్ కోసం ఒకటి కన్నా ఎక్కువ దరఖాస్తులు వస్తే అదే రోజు మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 4 గంటల మధ్య ఆన్లైన్ వేలం నిర్వహిస్తారు. ఆ వేలంలో ఎవరు ఎక్కువ ధర పాడితే వారికి ఆ నెంబర్ కేటాయిస్తారు.
- వేలంలో వచ్చిన నెంబర్తో 15 రోజుల్లోపు వాహన రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయాలి. లేకపోతే మీకు కేటాయించిన నెంబర్ రద్దవుతుంది.
- వేలంలో మీకు నెంబర్ రాకపోతే, మీరు చెల్లించిన బిడ్ అమౌంట్ వెనక్కి వస్తుంది. అయితే రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు రాదు.
