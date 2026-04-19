టేస్టీ టేస్టీ "ఫలూదా" ఇంట్లోనే! - ఇలా ఈజీగా తయారు చేసుకోండి

- ఎంతో రుచికరమైన ఫలూదా రెసిపీ - పిల్లలు ఒకటికి రెండు గ్లాసులు తాగేస్తారు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 19, 2026 at 2:49 PM IST

Faluda : ఐస్‌ క్రీం, మిల్క్‌షేక్‌, ఫ్రూట్‌సలాడ్‌ ఇందులో దేని ఫ్లేవర్ దానిదే. కానీ, వీటన్నింటినీ కలిపి తిన్న ఫీలింగ్ రావాలంటే మాత్రం ఒకే ఒక్క ఐటమ్ ఉంది. అదే "ఫలూదా". ఈ మ్యాజిక్​ ఐటమ్​కు సమ్మర్​లో ఉన్న డిమాండే వేరు. అయితే, బయట వాళ్లు ఎలా తయారు చేస్తారో తెలియదు. అందుకే, మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? అద్దిరిపోతుంది కదా! మరి, ఈ రెసిపీని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావలసిన పదార్థాలు :

  • పాలు - ఒక లీటరు
  • రోజ్ సిరప్ - ఫలూదాకు రంగు, రుచిని ఇచ్చే ప్రధాన ద్రవం
  • సేమియా - మొక్కజొన్న పిండితో చేసిన సన్నని సేమియా
  • సబ్జా గింజలు - నీటిలో నానబెట్టినవి
  • ఐస్‌క్రీం - వెనిలా (లేదా మీకు నచ్చిన ఫ్లేవర్)
  • డ్రై ఫ్రూట్స్ - జీడిపప్పు, పిస్తా, బాదం పలుకులు
  • పండ్ల ముక్కలు, కోవా, గుల్కంద్

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఒక మందంపాటి గిన్నె తీసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టి, పాలు పోసి అవి చిక్కగా అయ్యే వరకు మరిగించాలి. ఆ తర్వాత వాటిని చల్లార్చుకోవాలి. మార్కెట్లో దొరికే ఇన్‌స్టంట్ ఫలూదా పొడిని కూడా ఇందులో వాడుకోవచ్చు.
  • ఆ తర్వాత ఫలూదా సేమియాను విడిగా ఉడికించాలి. వాటిని వడకట్టి పక్కన ఉంచుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక పొడవైన గాజు గ్లాసు తీసుకుని, అందులో అడుగున రోజ్ సిరప్ వేయాలి. దానిపై నానబెట్టిన సబ్జా గింజలను ఒక పొరలా వేయాలి.
  • ఆ తర్వాత ఉడికించిన సేమియా వేయాలి. దానిపై నుంచి ముందుగా చిక్కగా మరిగించుకున్న పాలను పోయాలి.
  • గ్లాసు పైభాగంలో ఒక స్కూప్ ఐస్‌క్రీం వేసి, దానిపై డ్రై ఫ్రూట్స్ పలుకులు, పండ్ల ముక్కలతో అలంకరించాలి.
  • అంతే, అద్దిరిపోయే ఫలూదా సిద్ధమైపోతుంది.

ఉపయోగాలు :

  • ఫలుదాలో ఉండే పాలు, డ్రై ఫ్రూట్స్ శరీరానికి కావాల్సిన ప్రొటీన్, క్యాల్షియం, ఐరన్ అందిస్తాయి.
  • సబ్జా గింజలు శరీర వేడిని తగ్గించి, వడదెబ్బ తగలకుండా కాపాడతాయి.
  • సబ్జాలోని పీచు పదార్థం జీర్ణ వ్యవస్థను చాలా మెరుగుపరుస్తుంది.
  • రోజ్ సిరప్‌లోని ఫ్లేవనాయిడ్లు రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందించడంలో సహాయపడతాయి.
  • ఐస్‌క్రీం కంటే స్వీట్​గా, మిల్క్‌షేక్ కంటే చిక్కగా ఉంటూ అద్దిరిపోయే ఈ ఫలూదా పర్షియాలో పుట్టింది. అంటే నేటి ఇరాన్​లో. మొఘల్ రాజుల ద్వారా ఈ డెజర్ట్ మన దేశానికి పరిచయమైంది.
  • దీన్ని ఎప్పుడు తాగినా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా వేసవిలో దీనికి ఫుల్ డిమాండ్ ఉంటుంది. తాపాన్ని తగ్గించడంలో ఇది ఒక శక్తివంతమైన పోషక పానీయంగా మారిపోయింది.
  • రుచితో పాటు ఆరోగ్యాన్ని అందించే ఈ చల్లని ఫలూదాను ఈ వేసవిలో మీరు కూడా తప్పక ఆస్వాదించండి
  • పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. ముఖ్యంగా పిల్లలు ఒకటికి రెండు గ్లాసులు తాగేస్తారు. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ఇంట్లో ట్రై చేయండి.

