టేస్టీ టేస్టీ "ఫలూదా" ఇంట్లోనే! - ఇలా ఈజీగా తయారు చేసుకోండి
- ఎంతో రుచికరమైన ఫలూదా రెసిపీ - పిల్లలు ఒకటికి రెండు గ్లాసులు తాగేస్తారు
Published : April 19, 2026 at 2:49 PM IST
Faluda : ఐస్ క్రీం, మిల్క్షేక్, ఫ్రూట్సలాడ్ ఇందులో దేని ఫ్లేవర్ దానిదే. కానీ, వీటన్నింటినీ కలిపి తిన్న ఫీలింగ్ రావాలంటే మాత్రం ఒకే ఒక్క ఐటమ్ ఉంది. అదే "ఫలూదా". ఈ మ్యాజిక్ ఐటమ్కు సమ్మర్లో ఉన్న డిమాండే వేరు. అయితే, బయట వాళ్లు ఎలా తయారు చేస్తారో తెలియదు. అందుకే, మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? అద్దిరిపోతుంది కదా! మరి, ఈ రెసిపీని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- పాలు - ఒక లీటరు
- రోజ్ సిరప్ - ఫలూదాకు రంగు, రుచిని ఇచ్చే ప్రధాన ద్రవం
- సేమియా - మొక్కజొన్న పిండితో చేసిన సన్నని సేమియా
- సబ్జా గింజలు - నీటిలో నానబెట్టినవి
- ఐస్క్రీం - వెనిలా (లేదా మీకు నచ్చిన ఫ్లేవర్)
- డ్రై ఫ్రూట్స్ - జీడిపప్పు, పిస్తా, బాదం పలుకులు
- పండ్ల ముక్కలు, కోవా, గుల్కంద్
బ్రెడ్తో నోరూరించే కస్టర్డ్ స్వీట్ - తియ్య తియ్యగా అద్దిరిపోద్ది!
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఒక మందంపాటి గిన్నె తీసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టి, పాలు పోసి అవి చిక్కగా అయ్యే వరకు మరిగించాలి. ఆ తర్వాత వాటిని చల్లార్చుకోవాలి. మార్కెట్లో దొరికే ఇన్స్టంట్ ఫలూదా పొడిని కూడా ఇందులో వాడుకోవచ్చు.
- ఆ తర్వాత ఫలూదా సేమియాను విడిగా ఉడికించాలి. వాటిని వడకట్టి పక్కన ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక పొడవైన గాజు గ్లాసు తీసుకుని, అందులో అడుగున రోజ్ సిరప్ వేయాలి. దానిపై నానబెట్టిన సబ్జా గింజలను ఒక పొరలా వేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఉడికించిన సేమియా వేయాలి. దానిపై నుంచి ముందుగా చిక్కగా మరిగించుకున్న పాలను పోయాలి.
- గ్లాసు పైభాగంలో ఒక స్కూప్ ఐస్క్రీం వేసి, దానిపై డ్రై ఫ్రూట్స్ పలుకులు, పండ్ల ముక్కలతో అలంకరించాలి.
- అంతే, అద్దిరిపోయే ఫలూదా సిద్ధమైపోతుంది.
ఎండల్లో హాయినిచ్చే పంజాబీ "స్వీట్ లస్సీ", మజానిచ్చే "డ్రైఫ్రూట్స్ లస్సీ"! - సింపుల్గా చేసుకోండిలా!
ఉపయోగాలు :
- ఫలుదాలో ఉండే పాలు, డ్రై ఫ్రూట్స్ శరీరానికి కావాల్సిన ప్రొటీన్, క్యాల్షియం, ఐరన్ అందిస్తాయి.
- సబ్జా గింజలు శరీర వేడిని తగ్గించి, వడదెబ్బ తగలకుండా కాపాడతాయి.
- సబ్జాలోని పీచు పదార్థం జీర్ణ వ్యవస్థను చాలా మెరుగుపరుస్తుంది.
- రోజ్ సిరప్లోని ఫ్లేవనాయిడ్లు రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందించడంలో సహాయపడతాయి.
- ఐస్క్రీం కంటే స్వీట్గా, మిల్క్షేక్ కంటే చిక్కగా ఉంటూ అద్దిరిపోయే ఈ ఫలూదా పర్షియాలో పుట్టింది. అంటే నేటి ఇరాన్లో. మొఘల్ రాజుల ద్వారా ఈ డెజర్ట్ మన దేశానికి పరిచయమైంది.
- దీన్ని ఎప్పుడు తాగినా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా వేసవిలో దీనికి ఫుల్ డిమాండ్ ఉంటుంది. తాపాన్ని తగ్గించడంలో ఇది ఒక శక్తివంతమైన పోషక పానీయంగా మారిపోయింది.
- రుచితో పాటు ఆరోగ్యాన్ని అందించే ఈ చల్లని ఫలూదాను ఈ వేసవిలో మీరు కూడా తప్పక ఆస్వాదించండి
- పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. ముఖ్యంగా పిల్లలు ఒకటికి రెండు గ్లాసులు తాగేస్తారు. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ఇంట్లో ట్రై చేయండి.
సొరకాయతో అద్దిరిపోయే స్వీట్ - బర్ఫీని ఇష్టంగా లాగించేస్తారు!