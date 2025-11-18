తియ్యని "ఫలూదా సేమియా పాయసం" - ఒక్కసారి టేస్ట్ చేస్తే జిందగీ ఖుష్!
టేస్టీ, జ్యూసీ ఫలూదా సేమియా పాయసం - ఇంట్లోనే ఇలా తియ్యని వేడుక చేసుకోండి!
Falooda Semiya Payasam : ప్రతి వంటింట్లో సేమియా తప్పకుండా ఉంటుంది! ఇంట్లో టిఫిన్ చేయడానికి దోసె, ఇడ్లీ పిండి లేకపోతే అప్పటికప్పుడు సేమియా ఉప్మా చేస్తుంటారు. అలాగే సమయం తక్కువగా ఉన్న సందర్భాల్లో దేవుడికి నైవేద్యంగా సేమియా పాయసాన్ని పెడతారు. అయితే ఈసారి మీకు స్వీట్ తినాలనిపించినప్పుడు కొత్తగా ఫలూదా సేమియా పాయసం ఓసారి ట్రై చేయండి. ఇక్కడ చెప్పిన కొలతలతో ఓసారి ఇది చేశారంటే టేస్టీగా, జ్యూసీగా వస్తుంది. దీనిని పిల్లలు, పెద్దలూ కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి కమ్మని ఫలూదా సేమియా పాయసం ఎలా చేయాలో చూద్దామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సబ్జా గింజలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పాలు - 1 లీటర్
- పంచదార - ముప్పావు కప్పు
- సేమియా - అర కప్పు
- వెనీలా కస్టర్డ్ - 1 టేబుల్ స్పూన్ లేదా కార్న్ఫ్లోర్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- రోజ్ సిరప్ - అర కప్పు
- పిస్తా పలుపులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- బాదం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కప్పులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ సబ్జా గింజలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదేవిధంగా మరో కప్పులో 100 ఎంఎల్ పాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెనీలా కస్టర్డ్ లేదా ఒక టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ వేసి కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పిస్తా, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బాదం పలుకులను చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ గిన్నెలో 900 ఎంఎల్ పాలు పోసి కలుపుతూ మరిగించాలి. పాలు పొంగిన తర్వాత ముప్పావు కప్పు పంచదార వేసి కరిగించాలి.
- పంచదార కరిగిన తర్వాత అర కప్పు సేమియా వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఎనిమిది నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కలిపి పెట్టుకున్న వెనీలా కస్టర్డ్ మిశ్రమం పోసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం ఒక పొంగు వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- సేమియా చల్లారిన తర్వాత అర కప్పు రోజ్ సిరప్ వేసి కలపాలి. అలాగే నానబెట్టుకున్న సబ్జా గింజలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పిస్తా, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బాదం పలుకులు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని రెండు గంటల పాటు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాలి.
- రెండు గంటల తర్వాత చూస్తే టేస్టీ, జ్యూసీ ఫలూదా సేమియా పాయసం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- మీరు ఫాలుదా సేమియా పాయసాన్ని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే సేమియా, పాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
