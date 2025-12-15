Telangana Panchayat Elections Results2025

శనగలతో అద్దిరిపోయే "ఫలా ఫల్" - ఫటా ఫట్​గా లాగించేస్తారు!

- కాబూలీ శనగలతో అద్దిరిపోయే స్నాక్ - ఉడికించాల్సిన అవసరం లేకుండానే!

Falafel
Falafel (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 15, 2025 at 2:43 PM IST

2 Min Read
Falafel cutlet recipe : కాబూలీ శనగల్లో అద్భుతమైన ప్రొటీన్ ఉంటుంది. వీటిని ఏ రూపంలో తీసుకున్నా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. ఇక రుచి గురించి చెప్పాలంటే అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఈ శనగలను నానబెట్టి తినడమ మొదలు.. గూడాలు చేసుకుని ఆరగించడం వరకు రకరకాలుగా తీసుకుంటారు. అయితే చాలా మందికి తెలియని ఓ సూపర్ రెసిపీ మీ కోసం తీసుకొచ్చాం. అదే "ఫలా ఫల్". ఇదొక కట్లెట్. దీని రుచి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • 1 కప్పు కాబూలీ శనగలు
  • 1 ఉల్లి గడ్డ
  • 3 వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • 2 పచ్చిమిర్చి
  • అర కప్పు కొత్తిమీర
  • గుప్పెడు పుదీనా
  • 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి
  • 1 స్పూన్ జీలకర్ర పొడి
  • అర స్పూన్ మిరియాలు
  • చిటికెడు బేకింగ్‌ సోడా
  • ఆయిల్ వేయించడానికి సరిపడా
  • రుచికి తగినంత ఉప్పు

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా శనగలను నానబెట్టుకోవాలి. కాబూలీ శనగలు బెస్ట్. వీటిని ముందు రోజు రాత్రే నీళ్లలో నానబెట్టాలి.
  • తెల్లవారిన తర్వాత ఆ నీళ్లు వంపేసి ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. వీటిని కుక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని గుర్తు పెట్టుకోండి
  • ఇప్పుడు ఉల్లి గడ్డలను సన్నగా కట్​ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్​ తీసుకొని అందులో ఉల్లిపాయలు, వెల్లిపాయలు, మిరియాలు, పుదీనా వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి
  • అయితే మరీ మెత్తగా వద్దు. కాస్త బరకగానే గ్రైండ్ చేసుకోవాలి
  • ఇలా మిక్సీ పట్టుకున్న మిశ్రమంలోనే ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసుకోవాలి. ఇంకా ఉప్పు, కొత్తిమీర, బేకింగ్‌ సోడా కూడా యాడ్​ చేసి కాసేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • అరగంట సమయం తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న ముద్దలుగా తీసుకొని చేతుల్లోనే కట్లెట్​ మాదిరిగా తయారు చేసుకోవాలి
  • ఇలా అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం స్టౌ మీద పెద్ద కడాయి పెట్టి అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత కట్లెట్లు అందులో ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి
  • అవి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారేంత వరకు కుక్ చేసుకున్న తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా అన్నిటినీ ప్రిపేర్​ చేసుకున్న తర్వాత వడ్డించడమే.
  • వీటిని ప్రత్యేక సాస్​తో తింటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. తాహినీ సాస్‌ లేదా హమ్మస్‌ సూపర్ కాంబినేషన్‌.
  • ఇవి అందుబాటులో లేకున్నా పర్వా లేదు. కెచప్‌తో లాగించినా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి.
  • పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ముఖ్యంగా పిల్లలు చాలా చాలా ఇష్టపడతారు. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

