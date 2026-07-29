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గుండు కొట్టించుకున్న వారికి రూ.45 వేలు! - అత్తిలి కత్తికి.. దువ్వ బ్లేడు!

- తమిళనాడులో తహశీల్దార్ పేరుతో మోసం - పలురకాలుగా దాడి చేస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు

Head Shave Incident in Tamilnadu
Head Shave Incident in Tamilnadu (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 29, 2026 at 10:53 AM IST

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Head Shave Incident in Tamilnadu : పొద్దున్నే ఇంట్లో ఏదో పని చేసుకుంటోంది సుందరి (పేరు మార్చాం). ట్రింగ్ ట్రింగ్ అంటూ ఫోన్ రింగైంది. ఏదో అన్​నౌన్​ నంబర్. ఎవరై ఉంటారా అని లిఫ్ట్​ చేసింది.

అవతలి నుంచి మగ గొంతు. "నేను తహసీల్దార్ గీకేశ్వర్​ను మాట్లాడుతున్నా. అవతల ఎవరు?" అని ప్రశ్నించాడు. ప్రభుత్వం కొత్త స్కీమ్ పెట్టింది. సరిగ్గా మీలాంటి వాళ్లకోసమే అన్నాడు.

సుందరి సందేహపడింది. "ఇలాంటి మాయ మాటలేవో చెప్పి డబ్బులు గుంజుతున్నారట. నేను నమ్మను" అన్నది.

హయ్యో అలాంటిదేమీ లేదమ్మా. మీ దగ్గర్నుంచి డబ్బులు అడిగితేనో, ఓటీపీలు, పాస్​ వర్డులు అడిగితే మోసం గానీ, అవేమీ అడగట్లేదుగా అన్నాడు. పైగా, ఫోన్లో చేయాల్సింది ఏమీ లేదు. నేను నిజమైన తహసీల్దార్​ను చెప్తున్నానుగా అన్నాడు.

"నమ్మకం కుదిరిన సుందరి.. కాస్త వివరంగా చెప్పండి సారూ మీకు పుణ్యముంటది" అని అడిగింది. అతను పూసగుచ్చాడు.

"అలా అగండి చెప్తాను.. సర్కారు మీలాంటి వాళ్లకోసం కొత్త స్కీమ్ తెచ్చింది. ఇందులో మనం డబ్బులు ఇవ్వాల్సింది ఏమీలేదు. కేవలం జుట్టు ఇస్తే సరిపోతుంది."

ముక్కు మీద వేలేసుకున్న సుందరి ఇదెక్కడి చోద్యం? అన్నది.

అవునమ్మా.. మొన్న వచ్చిన కరోనా లాంటి కొత్తరోగమొకటి వేగంగా వ్యాపిస్తోంది. దీన్నుంచి బయటపడాలంటే గుండు కొట్టించుకోవాల్సిందేనని డాక్టర్లు తేల్చేశారు. కానీ చాలా మంది ఆ పనికి సిద్ధపడట్లేదు. అందుకే ప్రభుత్వం ఈ స్కీమ్ తెచ్చింది. గుండు కొట్టించుకుంటే, మీ జుట్టు పొడవును బట్టి రూ.15 వేల నుంచి ఏకంగా రూ.45 వేల దాకా ఇస్తున్నారు అని చెప్పేశాడు.

నోరూ.. కళ్లు రెండింతలు చేసిన సుందరి, ఏంటీ నిజమా? అన్నది

మీరిలాగే ఆశ్చర్యపోతూ ఉండండి. అక్కడ టోకెన్లు అయిపోతాయి. ఆ తర్వాత జుట్టు ఇచ్చినా లాభం లేదు అన్నాడు ఫోన్లోని తహసీల్దార్. గుండు కొట్టించుకున్న తర్వాత తనకు ఫోన్ చేయమని చెప్పి కాల్ కట్ చేశాడు.

సుందరి వెంటనే ఈ విషయం తన మిత్రులకు, తెలిసినవాళ్లకు చెప్పింది. కొందరు కొట్టిపారేశారు. మరికొందరు ఊగిసలాడారు. చివరకు ముగ్గురు కలిసి పని పూర్తిచేశారు. ముగ్గురు మహిళలు గుండు కొట్టించుకున్నది చూసి, వచ్చే సొమ్ము తామెక్కడ కోల్పోతామోనని మరో 20 మంది రెడీ అయ్యారు.

గుండ్లు కొట్టించుకున్న ముగ్గురు ఆ తర్వాత ఆ నంబర్​ కు కాల్​ చేస్తే.. "మీరు ప్రయత్నిస్తున్న నంబర్ ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు" అని సమాధానం వచ్చింది. ఎన్ని సార్లు ట్రై చేసినా ఆన్సర్​ రిపీట్ కావడంతో అప్పుడు అసలు విషయం అర్థమైంది. ఈ ఘటన చూస్తే.. విక్రమార్కుడు సినిమాలోని గుండ్లు గీకి మోసం చేసే సన్నివేశం గుర్తురాక మానదు!

తమిళనాడులోని సేలం జిల్లాలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఇది ఆకతాయిల పనికావొచ్చేమోగానీ, ఈ తరహాలోనే అరచేతిలో వైకుంఠం చూపించి, డిజిటల్ అరెస్టులంటూ భయపెట్టి అందినకాడికి దోచేస్తున్నారు సైబర్ నేరగాళ్లు.

"దయచేసినా" వినట్లేదు! :

రైల్వే స్టేషన్​లో అని అనౌన్స్​ చేసినట్టుగా పోలీసులు, బ్యాంకులు, మీడియా, సామాజిక కార్యకర్తలు "దయచేసి వినండి.. దయచేసి వినండి.." అంటూ ఎన్నో హెచ్చరికలు చేస్తున్నా కూడా సైబర్ నేరాలు పెరిగిపోతున్నాయి. అవి కొందరికి వినిపించడం లేదు, మరికొందరు వినిపించుకోవడం లేదు, ఇంకొందరికి అర్థం కావడం లేదు.

రూ.22 వేల కోట్లు!

మన దేశం నుంచి 2024లో సైబర్ నేరగాళ్లు కొట్టేసిన సొమ్ము ఏకంగా రూ.22,845 కోట్లు! ఆ తర్వాత ఏడాది 2025లో కూడా దాదాపుగా అంతే కాజేశారు. ఆ మొత్తం రూ.22,495 కోట్లు! ఈ ఏడాది ఎంత నమోదవుతుందో చూడాలి. అయితే, ఇలా కోల్పోయిన సొమ్ము 2021లో ఎంతో తెలుసా? కేవలం రూ.551 కోట్లు మాత్రమే! పెరిగిన డిజిటల్​ పేమెంట్ల నేపథ్యంలో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ ఫ్రాడ్స్​, డిజిటల్ మోసాల ద్వారా జనాల కష్టార్జితాన్ని నేరగాళ్లు కొట్టేస్తున్నారు. కేంద్ర హోంశాఖ వెల్లడించిన గణాంకాలివి.

ఇలాంటి నేరాల తీవ్రత అధికంగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ టాప్​లో ఉందంటే తెలుగు ప్రజానీకం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో అర్థమవుతోంది. 2024లో మొత్తం దేశంలోనే 101,118 సైబర్‌ నేరాలు రికార్డయ్యాయి. అందులో ఒక్క తెలంగాణలోనే 27,230 నమోదయ్యాయి. అంటే ఒక్క రాష్ట్రం వాటానే 27%. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఆర్థిక నష్టానికి దారితీసే ఆశలకు దూరంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

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TAMIL NADU SHAVED HEAD SCAM
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SALEM TONSURE FRAUD

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