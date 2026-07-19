టెంపరరీ పెళ్లికూతుళ్లు! - పక్కా ఒరిజినల్!! - పెళ్లికాని ప్రసాదులూ మీ ఇష్టం మరి!
- పెళ్లి కూతురు నుంచి పేరెంట్స్ వరకు అందరూ నకిలీ బ్యాచే! - పెళ్లైన రెండు మూడు రోజులకే జంప్!
Published : July 19, 2026 at 2:34 PM IST
Fake Marriage : కొన్ని ప్రాంతాల్లో టెంపరరీ బంధువులు దొరుకుతారు. శుభకార్యాల్లో నవ్వుతూ ముత్యాలు రాలుస్తారు. విషాద సమయంలో కన్నీళ్లతో బకెట్లు నింపేస్తారు. సినిమాల్లో జూనియర్ ఆర్టిస్టుల టైపు, కార్యక్రమం ముగియగానే పేమెంట్ తీసుకొని వెళ్లిపోతారు. కానీ, పెళ్లి కూతుళ్లు కూడా టెంపరరీగా దొరుకుతున్నారు. కానీ, వారు పక్కా "ఒరిజినల్"! కాస్త కన్ఫ్యూజ్గా ఉందా? ఈ స్టోరీ చదివితే ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ముఖ్యంగా పెళ్లికాని ప్రసాదులతోపాటు వాళ్లకు పెళ్లిచేయాలనే ఫ్యామిలీస్ కూడా తప్పకుండా చదవాల్సిందే.
మనిషి చనిపోయిన తర్వాత 11వ రోజున నిర్వహించే కార్యక్రమానికి గంగిరెద్దుల వాళ్లను ఎవరైనా ఆహ్వానిస్తారా? లేదు కదా. కానీ, ఠంచనుగా ఆ రోజున ఊళ్లో దిగిపోతారు. సంచి నింపుకొని వెళ్లిపోతారు. అచ్చం ఈ టెంపరరీ పెళ్లి మేళం ఇదే విధంగా దిగుతుంది. ముందుగా పెళ్లి పెద్దలు With ముత్తయిదువులు ఇంటికి వచ్చేస్తారు. "మీ అబ్బాయికి పెళ్లి సంబంధం కావాలని 'దూరపు చుట్టాల' ద్వారా తెలిసింది. మా ఇంట్లో కుందనపు బొమ్మ ఉంది. సంప్రదాయానికీ, పద్ధతికీ.. పూజలకు, పునస్కారాలకు పరికిణీ కట్టునట్టు ఉంటుందంటే నమ్మండీ. మా అమ్మాయని చెప్పడం కాదుగానీ, సోనాలి బిందెను మించిన ఇత్తడి బిందె" అంటారు.
"కాకపోతే ఒక్కటే సమస్య అండీ" అంటారు. అంటే మరేదో కాదండీ, సంప్రదాయమైన సరస్వతి కుటుంబంలో లక్ష్మీదేవి లోటు ఏర్పడింది అంటారు. కాబట్టి, కట్నకానుకలు ఇచ్చుకోలేమండీ అని చెప్తారు.
అసలే పిల్ల దొరకట్లేదని చూసే అబ్బాయి తల్లిదండ్రులు అయ్యో దానిదేముందండీ అమ్మాయే మాకు కోట్లరూపాయల కట్నం అని పెద్దరికాన్ని చాటుకుంటారు. కొందరైతే ఓ మెట్టు పైకెక్కి పెళ్లి ఖర్చులు కూడా మావే అంటారు. మరికొందరు మాత్రం "ఎదురు కట్నం" కూడా ధారబోస్తామంటారు. "అమ్మాయి ఇంటి ముందు ముద్దుగా ఉంటే చాలు" అదే పది పన్నెండు వేలు అనేది వాళ్ల భావన.
"మరి ఇంకేం? శుభం." అంటాడు వాళ్లే పట్టుకొచ్చిన పంతులు. "ఉభయులూ ఇష్టపూర్వకంగా అంగీకరించినందున, ఇక ఆలస్యం ఎందుకుట? నేరుగా ముడివేసేస్తే సరి! కాలంతోపాటు ఖర్చులూను కలిసివస్తాయి, ఏమంటారు?" అంటాడు నోట్లో ఆకు వక్కా నములుతూ!రెండు కుటుంబాల ముఖాల్లో పున్నమి కాంతులు, చిరునవ్వులు ఒకేసారి వర్షిస్తాయి.
వన్ ఫైన్డే ముహూర్తం ఫిక్స్ చేస్తారు. గట్టిమేళం వాయించేస్తారు. అల్లుడుగారూ మా అమ్మాయి అసలే సాంప్రదాయిని. నోట్లో వేలు పెడితే కొరకలేని సుద్దపూస కూడానూ. మీ చేతుల్లో పెడుతున్నాము. పుట్టి బుద్దెరిగిన కానుండి ఎన్నడూ ఒక్క మాట కూడా అన్లేదంటే నమ్మండి. జాగ్రత్త సుమండీ! అంటూ ఆటో ఎక్కేసి టాటా చెప్పేస్తారు.
హమ్మయ్య, మా వాడికి పెళ్లైపోయిందోచ్ అని పెద్దవాళ్లు నడుము వాల్చబోతుంటారు, "కెవ్వు..." అంటూ గదిలోంచి కేక వినిపిస్తుంది. అమ్మాయిది కాదు, అబ్బాయిది! ఏంట్రా ఏమైంది? అంటూ అందరూ పరిగెడతారు! నోట మాటరాకుండా అందరూ స్టాచూలా మారిపోతుంటే.. బ్యాగ్రౌండ్లో పాత సినిమా పాథటిక్ BGM ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. డీప్ ఆరా తీసిన తర్వాతగానీ తెలియదు. పెండ్లి పిల్లతోపాటు, పెళ్లి పెద్దలు సహా అంతా సెటప్ బ్యాచేనని.
ఇలాంటి ఘటనలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా చోట్లా చోటు చేసుకుంటూనే ఉన్నాయి. కొందరు పరువు పోతుందని బయటకు చెప్పడం లేదు. మరికొందరు మాత్రం ధైర్యం చేసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. ఈ ముఠాలు ముందుగానే ఆర్థికంగా స్థిరపడి, ఇంకా పెళ్లి కాని అబ్బాయిల జాబితాను సేకరిస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన సంబంధాల మాదిరిగా కలరింగ్ ఇస్తుంటారు. పెళ్లి కూతురుతో సహా పెళ్లి పెద్దలు అంతా ఈ ముఠాలోని సభ్యులే! అమ్మాయి కట్నం ఇచ్చుకోలేదని చెప్పి, కాస్త ఎదురు కట్నం కూడా ముందుగానే వసూలు చేసి, సింపుల్గా పెళ్లి జరిపిద్దామంటూ కొద్ది మంది సమక్షంలో తంతు ముగిస్తారు.
సెకండ్ పార్ట్ యాక్షన్ మొదలు :
పెళ్లైన మర్నాడు, లేదంటే రెండు,మూడు రోజుల్లో సెకండ్ ఆఫ్ సినిమా స్టార్ట్ చేస్తారు. పెళ్లి కూతురు తనకు ఆరోగ్యం బాగాలేదనో, అమ్మానాన్నను చూడాలనిపిస్తోందనో చెప్పి ఒకసారి వెళ్లివస్తానంటూ పెట్టే బేడ సర్దుకుంటుంది. పెళ్లికొడుకు ఛార్జీకి డబ్బులు ఇచ్చి మరీ, ఏసీ బస్సు టికెట్ బుక్ చేస్తాడు. జాగ్రత్త బంగారం అంటూ టాటా చెప్పి, ఓ ఫ్లైంగ్ కిస్ కూడా ఇస్తాడు. అలా ఫ్లై అయిన పెళ్లికూదురు ఎక్కడ ల్యాండ్ అవుతుందో కూడా ఎవ్వరికీ తెలియదు. ఫోన్ చేస్తే, "మీరు ప్రయత్నిస్తున్న వ్యక్తి ఈ సమయంలో అందుబాటులో లేరు" అని రిప్లై వస్తుంది!
- అనంతపురంలో 40 ఏళ్ల వ్యక్తి ఒకరు ఇలాంటి పెళ్లి వల్ల లక్షలాది రూపాయల డబ్బు, నగలు పోగొట్టుకున్నారు.
- కళ్యాణదుర్గం ప్రాంతానికి చెందిన మరో వ్యక్తి రూ. 4 లక్షలు ఎదురు కట్నం ఇచ్చి, మరో రూ.2 లక్షలు పెళ్లికి ఖర్చు చేశాడు. నాలుగవ రోజునే పెళ్లికూతురు జంప్ కావడంతో అతని వేదన వర్ణనాతీతం.
- పెద్దవడుగూరుకు చెందిన మరో యువకుడు ఇలాంటి నకిలీ పెళ్లి కారణంగా ఏకంగా రూ.7 లక్షలు పోగొట్టుకున్నాడు.