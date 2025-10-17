నకిలీ మద్యం ఎవరైనా సరే ఈజీగా ఇలా తెలుసుకోవచ్చు - బ్యాచ్ నంబర్, ధర కూడా కనిపెట్టొచ్చు!
అందుబాటులోకి "ఎక్సైజ్ సురక్ష" - నకిలీ మద్యం విక్రయాలకు చెక్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2025 at 3:08 PM IST
Adulterated alcohol : మద్యం దుకాణాల్లో లెక్కకు మించిన బాటిళ్లు వివిధ రకాల లేబుళ్లతో దర్శనమిస్తుంటాయి. కొన్ని సీసాలు ఆకర్షణీయంగా కనిపించినా అందులో ఉంది నాసి రకమా!, నకిలీ మద్యమా? అనేది ఎవరూ కచ్చితంగా చెప్పలేని పరిస్థితి. ఇదిలా ఉండగా రాష్ట్రంలో అన్నమయ్య జిల్లా ములకల చెరువులో నకిలీ మద్యం వెలుగుచూసిన నేపథ్యంలో మద్యం బాబులకు గుబులు పట్టుకుంది. ఏది నకిలీ మద్యం ఎలా గుర్తించాలో తెలియక ఆందోళనకు గురవుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో నకిలీ సరకును ఇట్టే గుర్తుపట్టేలా ఎక్సైజ్ శాఖ సురక్ష యాప్ అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
కల్తీ, నాసిరకం మద్యం కట్టడికి "ఎక్సైజ్ సురక్ష" పేరిట యాప్ను ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ యాప్ను గూగుల్ ప్లేస్టోర్ నుంచి నేరుగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మొబైల్ ద్వారా దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేసిన మద్యం సీసా మూత స్టిక్కర్పై క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేస్తే చాలు! తయారీ సంస్థ, బ్యాచ్ నంబర్, ధర, ఏ డిపో నుంచి ఏ దుకాణానికి సరఫరా చేశారో ఇలా మొత్తం సమాచారాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. అంతేగాకుండా సమాచారాన్ని సీసా లేబుల్పై పేర్కొన్న వివరాలతోనూ సరిపోల్చుకోవచ్చు. క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా ఎలాంటి సమాచారం రాకపోతే అది నాసిరకం, కల్తీ మద్యంగా గుర్తించవచ్చు.
ఫిర్యాదు చేయొచ్చు
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మద్యం దుకాణాలు ఉండగా ఒక్కో దుకాణంలో నిత్యం సగటున రూ.2 లక్షల విలువైన సరకు విక్రయిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నకిలీ బ్రాండ్ విక్రయించకుండా, ఏ దశలోనూ అక్రమాలకు తావులేకుండా ప్రభుత్వం నిబంధనలు కఠినతరం చేసింది.
ప్రతి దుకాణం వద్ద మద్యం నిల్వ వివరాలు వెల్లడిస్తూ బోర్డులు ప్రదర్శించాలి. నాసిరకం సరకు, అధిక ధరలకు సంబంధించి ఫిర్యాదులు వస్తే లైసెన్సుదారులే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని ఎక్సైజ్ అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఒకవేల నకిలీ మద్యం విక్రయిస్తున్నారని వినియోగదారులు గుర్తిస్తే వెంటనే 14405 టోల్ఫ్రీ నంబరుకు సమాచారం ఇవ్వాలని, బాధ్యులపై 24 గంటల్లో చర్యలు తీసుకుంటామని పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఎక్సైజ్ శాఖ డీఎం రంగారెడ్డి తెలిపారు. భవిష్యత్తులో దుకాణాల్లోనే ప్రతి సీసాను "ఎక్సైజ్ సురక్ష" యాప్ ద్వారా తనిఖీ చేసి విక్రయించే విధానం అమలులోకి తీసుకురానున్నామని పాలకొల్లు ఎక్సైజ్ సీఐ మద్దాల శ్రీనివాస్ వెల్లడించారు.
తప్పుడు ప్రచారం చేస్తే కఠిన చర్యలు
ఎక్కడో జరిగిన ఘటనలు మార్ఫింగ్ చేస్తూ నకిలీ మద్యం పేరిట సామాజిక మాధ్యమాల్లో వదంతులు, అసత్య ప్రచారాలు చేస్తే బాధ్యులపై చర్యలు తప్పవని ఆబ్కారీ అధికారులు ఈ సందర్భంగా హెచ్చరించారు. నకిలీ మద్యానికి తావులేకుండా తనిఖీలు ముమ్మరం చేశామని ఆశాఖ సహాయ కమిషనర్ ప్రభుకుమార్ స్పష్టం చేశారు.
