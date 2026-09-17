విదేశాలకు పంపించే నకిలీ ఏజెంట్లు - ఇలా గుర్తించాలి!
- మోసపోతున్న వేలాది మంది అమాయకులు - డబ్బు తీసుకొని ముఖం చాటేస్తున్న కేటుగాళ్లు
Published : September 17, 2026 at 2:20 PM IST
Fake Consultancy : పొట్టకూటి కోసం గల్ఫ్ దేశాలబాట పడుతున్నవారు ఎందరో. అవసరం తరుముతుంటే, ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటామనే ఆశతో.. అప్పో సప్పో చేసి సౌదీ అరేబియా, ఖతర్, యూఏఈ, కువైట్, ఒమన్, బహ్రెయిన్ వంటి దేశాలకు వెళ్లి ఉద్యోగం చేయాలనుకునే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. అయితే.. వీరి పరిస్థితిని కొందరు నకిలీ ఏజెంట్లు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలు ఇస్తూ, భారీ వేతనాలు వస్తాయని చెబుతున్నారు. విదేశాలకు పంపిస్తామంటూ లక్షల రూపాయలు వసూలు చేసి ఆ తర్వాత ముఖం చాటేస్తున్నారు.
నెలకు రూ.1.50 లక్షల నుంచి రూ.2 లక్షల వరకు జీతం వస్తుందంటూ సోషల్ మీడియా వేదికల్లో ప్రకటనలు ఇస్తున్నారు. మంచి ఉద్యోగం, వసతి, భారీ జీతం అంటూ నిరుద్యోగులను ఆకర్షిస్తున్నారు. లక్షల రూపాయలు వసూలు చేసి కొందరిని విదేశాలకు పంపిస్తున్నారు కూడా! కానీ, అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటోందని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
చెప్పేది ఒకటి.. చేసేది మరొకటి :
ఏజెంట్ ముందుగా చెప్పే ఉద్యోగం, జీతం వివరాలు ఒకరకంగా ఉంటే.. అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత చేయాల్సిన పని, వేతనం పూర్తిగా మారే పరిస్థితి ఎదురవ్వొచ్చు. వారు చెప్పిన కంపెనీలో ఉద్యోగం లేకపోవడంతో వేరే పని చేయాల్సిన పరిస్థితి కూడా రావొచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
విజిట్ వీసా :
కొందరు అమాయకులు వర్క్ వీసాకు, విజిట్ వీసాకు మధ్య తేడా తెలియక ఇరుక్కుపోతుంటారు. వర్క్ వీసా ఇప్పిస్తామని చెప్పి.. విజిట్ వీసాపై విదేశాలకు పంపించే ఘటనలు ఎన్నో చోటు చేసుకుంటున్నాయి. అందువల్ల ముందుగానే పరిశీలించి అది ఏ రకమైన వీసానో తెలుసుకోవాని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
లైసెన్స్ ఉందా?
ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామంటూ కొందరు ఏజెంట్లు లక్షలాది రూపాయలు వసూలు చేసి ఆ తర్వాత కనిపించకుండా పోయిన ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి, ముందుగానే పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా విదేశాల్లో ఉద్యోగాల కోసం భారతదేశం నుంచి కార్మికులను నియమించే రిక్రూటింగ్ ఏజెంట్కు కేంద్రం నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ ఉండాలి. అది ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. అంతేకాదు, ఆ సర్టిఫికెట్ చెల్లుబాటులో ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఏజెంట్ సర్టిఫికెట్ చూపించినా యాక్టివ్గా లేకపోతే ఉపయోగం లేదని గుర్తించాలి.
డబ్బులు ఇచ్చే ముందే :
డబ్బులు ఇచ్చే ముందే ఏజెంట్ లైసెన్స్ ఉందా లేదా అనేది eMigrate పోర్టల్లో పరిశీలించండి.
ఉద్యోగం చేయబోయే కంపెనీ పేరు, అడ్రస్, జాబ్ వివరాలను ఆన్లైన్లో పరిశీలించాలి. తద్వారా అసలు అలాంటి కంపెనీ ఉందా? ఆ జాబ్ ఉందా? అనే విషయాలు తెలుస్తాయి.
చేయబోయే పని ఏంటి? రోజుకు ఎన్ని గంటలు? జీతం ఎంత? వసతి ఎవరు కల్పిస్తారు? ఇతర ప్రయోజనాలు? వంటి వివరాలన్నీ స్పష్టంగా పేర్కొనే జాబ్ అగ్రిమెంట్ తీసుకోవాలి. దాని కాపీని మీతోపాటు కుటుంబ సభ్యుల దగ్గర కూడా ఉంచాలి.
వీసా ఏ రకమైందో చెప్పకుండా చివరి నిమిషంలో పంపిస్తామని చెబితే అంగీకరించకండి.
"పలానా ఏజెంట్ నాకు తెలుసు", "మన ప్రాంతం వ్యక్తే", "చాలామందిని పంపించాడు" అనే ముచ్చట్లు నమ్మి డబ్బులు ఇవ్వకూడదు. పై వివరాలన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత ఇవ్వాలి. అది కూడా డబ్బు చెల్లించినట్టు రిసీట్ తీసుకోవాలి. లేదంటే.. ఆన్ లైన్ చెల్లింపులు వంటి మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి.