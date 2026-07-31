అది మీ సొంతిల్లే అనుకోండి - టూరిస్టులను అబ్బురపరుస్తున్న "హోం స్టేలు"!
- నచ్చింది వండుకోవచ్చు, నచ్చినట్టుగా ఉండొచ్చు - రూ.వేలు ఖర్చుపెట్టకుండానే తక్కువ బడ్జెట్లో గదులు, ఇంటిని మరిపించే సౌకర్యాలు!
Published : July 31, 2026 at 11:54 AM IST
Facts About Homestays in Telugu: టూర్కు వెళ్లినప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండాలని, నేచర్ను ఆస్వాదించాలని అనుకునేవారు చాలా మందే ఉంటారు. ఇక నచ్చినంత సేపు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని, ఇష్టమైన వంట చేసుకుని తినాలని కోరుకునేవారు ఎక్కువే. కానీ అందరికీ వచ్చే సమస్య 'ఎక్కడ స్టే చేయాలి?'. ఎందుకంటే హోటల్స్కు వెళ్తే వాళ్లు చెప్పిన టైమ్లోపు చెక్ అవుట్ అవ్వాలి? లేదంటే ఎక్స్ట్రా డబ్బులు పే చేయాలి. ఇక ఫుడ్ సంగతి చెప్పక్కర్లేదు. ఎప్పుడు తినాలన్నా బయట నుంచి ఆర్డర్ పెట్టుకోవాల్సిందే. ఈ కారణాల వల్ల కూడా చాలా మంది టూర్లకు వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపించడం లేదు. అయితే, ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా సోలోగా అయినా లేదంటే ఫ్యామిలీతో అయినా ఎంచక్కా టూర్లకు వెళ్లి ఎంజాయ్ చేసేలా హోమ్ స్టేలు వచ్చేశాయి. వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
టూర్ వెళ్లినప్పుడు ఇంట్లో లాగానే వసతి ఉంటే బాగుండునని కోరుకునే వారందరికీ హోం స్టేలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక్కడ ఇంటి వాతావరణం ఉట్టిపడుతుంటుందని వివరిస్తున్నారు.
మానవ సంబంధాలకే ప్రాధాన్యం: దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 4.6 కోట్ల మంది పర్యాటకులు, విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు హోం స్టేల అవసరముందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన మొదటి విషయం ఏమంటే.. హోంస్టేలు, హోటళ్లు ఒకటి కాదు అని! ఎందుకంటే హోటల్, లాడ్జీ, రెస్టారెంట్లకు వెళ్తే 'కస్టమర్'గా చూస్తారు. హోంస్టేలకు వెళ్తే 'అతిథి'గా పరిగణిస్తారని చెబుతున్నారు. డబ్బు కంటే మర్యాదలకు, మానవ సంబంధాలకే ప్రాధాన్యం ఉంటుందని, ఇక్కడ ఇంటి యజమాని తన వ్యక్తిగత వస్తువులను, స్థలాన్ని ఇస్తున్నారనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు. ఇక తిరిగి వెళ్లేటప్పుడు పర్యాటకుడిలా కాకుండా, విడిది ఇచ్చిన వాళ్లకు మంచి జ్ఞాపకాలు మిగల్చాలని సూచిస్తున్నారు.
కనీస విచక్షణ తప్పనిసరి :
హోటల్స్లో ఉన్నట్టు రాతపూర్వకమైన కండీషన్స్ లేకపోయినా.. అతిథిగా చేరేటప్పుడు మాత్రం హోం స్టే యజమాని పెట్టే షరతులు కొన్ని సాధారణంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో స్టే చేసేవారికి కూడా కనీస విచక్షణ, మర్యాద తప్పనిసరి అని చెబుతున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడిప్పుడే హోంస్టేల సంస్కృతి విస్తరిస్తోందని, కానీ కొందరు హోం స్టేలను హోటల్స్ తీరుగా వాడేస్తూ వారు ఇబ్బందిపడటమే కాకుండా, నిర్వాహకులనూ ఇబ్బంది పెడుతున్నారని చెబుతున్నారు.
ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి:
- ఇంటి యజమానితో గౌరవప్రదంగా ఉంటే కొత్త ప్రదేశాల్లో ఎక్కువ ఖర్చు కాకుండా చూడాల్సిన ప్రదేశాలు, రూట్ మ్యాప్, తినాల్సిన వెరైటీలు, ప్రత్యేకతలు చెబుతారని, దాని ప్రకారం టూర్ను ఎంజాయ్ చేయవచ్చని చెబుతున్నారు. స్థానిక ఆచార వ్యవహారాలకు గౌరవమివ్వాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఇంటి యజమానే భోజనాలు ఏర్పాటు చేస్తే మీ కోసం వారు వేచిచూడకుండా ప్లాన్ చేసుకోవాలని, అందుకు తగ్గట్లుగా వాళ్లతో కమ్యూనికేట్ అవ్వడం ముఖ్యమంటున్నారు.
- డబ్బులిస్తున్నాం కదా అని నీరు, విద్యుత్తు వృథా చేయొద్దని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా హిల్ స్టేషన్లో గ్యాస్, నీళ్లు అన్నీ పొదుపుగా వాడాలని వివరిస్తున్నారు.
- ట్రిప్కు సంబంధించిన ఎవరి బ్యాగులు వారే మోసుకెళ్లాలంటున్నారు. హోటల్లో సిబ్బంది ఉన్నట్లు హోం స్టేలలో ఎవరూ ఉండరని చెబుతున్నారు.
- ముందే క్యాబ్ బుక్ చేసి ఇంటి ముందు నిలిపేలా చేయొద్దంటున్నారు. కాలనీల్లో తరచూ ట్రాఫిక్ సమస్యలు వస్తే ఆ కమ్యూనిటీలో ఇంటి యజమానికి చెడ్డ పేరొస్తుందని వివరిస్తున్నారు. అంతా రెడీ అనుకున్న తర్వాత మాత్రమే బుక్ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
- తడి టవల్స్, ఉతకాల్సిన దుస్తులను మంచాలపై వేయొద్దని, శుభ్రతను పాటించాలంటున్నారు. అలాగే ఇంటి యజమాని, కుటుంబం అదే ఇంట్లో ఉంటారు కాబట్టి రాత్రి పార్టీలు, పాటలు, నృత్యాలతో ఎవరికీ అసౌకర్యం కలిగించొద్దంటున్నారు.
ఇవి తెలుసుకోవడం తప్పనిసరి: హోం స్టేలలో ఉందామనుకునే వారు ముందుగానే కొన్ని విషయాలను తెలుసుకోవాలని, తద్వారా ఇబ్బందిపడకుండా ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పర్యాటక శాఖ అనుమతి ఉందా ? దర్శనీయ ప్రాంతాలకు ఎంత దూరం ఉంది? ఇంటి యజమాని ఫోన్లో మాట్లాడే ధోరణి ఎలా ఉంది? అనే వివరాలు తెలుసుకోవాలంటున్నారు. అలాగే 'చెప్పులు బయటే వదిలేయాలి', 'వైఫై, దుప్పట్లు ఇవ్వం', 'పెంపుడు జంతువులకు అనుమతి లేదు', 'రాత్రి 9 గంటలకే గేటుకు తాళం వేస్తాం', 'వేడినీళ్లు ఉదయం 8 వరకే ఇస్తాం' వంటి షరతుల గురించి ముందే తెలుసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఇంట్లో ఉమ్మడి కిచెన్ ఉందా..? మాంసాహారం వండుకోవచ్చా? అనే వివరాలు కూడా అడిగి తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
"దిల్లీ, ముంబయి, కొన్ని ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఈ సంస్కృతి విస్తరించింది. మన వద్దకు ఇప్పుడిప్పుడే వస్తోంది. హైదరాబాద్ నగరంలో చిన్నా పెద్దవి కలిసి 10 వేల వరకు, తిరుపతిలో 500, అరకు వంటి గిరిజన ప్రాంతాల్లో 300 వరకు హోం స్టేలను స్థానికులే నిర్వహిస్తున్నారు. ఇవి హోటళ్లు కావు. అక్కడి సంప్రదాయాలు, సంస్కృతిని తెలుసుకునేందుకు మంచి వేదికలుగా మారాయి. వీటిని వ్యాపార దృక్పథంతో చూడొద్దు. ఇక్కడ రెండు, మూడు రోజులు వేరే కుటుంబాలతో కలిసిపోవడం నేర్చుకోవాలి" - హరి, పీజీవో (పేయింగ్ గెస్ట్ ఆన్లైన్ సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు)
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో: స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతానికి హోం స్టేలు మంచి మార్గమని ప్రభుత్వాలు భావిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే రెండు రాష్ట్రాల్లో తిరుపతి, కోనసీమ, అరకు, శ్రీశైలం, సోమశిల బ్యాక్ వాటర్స్, ములుగు, లక్నవరం సమీపంలోని బుస్సాపూర్, ఆదిలాబాద్ అటవీ ప్రాంతంలోని స్థానికులు తమ ఇళ్లను అతిథుల కోసం సిద్ధం చేసి ఆదాయం పొందేలా ప్రయత్నిస్తున్నాయి. పర్యాటక శాఖ వీటిని పర్యవేక్షిస్తోందని, వసతులను బట్టి గోల్డ్, సిల్వర్ భాగాలుగా విభజించి అద్దెకిస్తున్నారని చెబుతున్నారు.
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