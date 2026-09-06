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'టూత్​బ్రష్​ల నుంచి గిన్నెలు తోమే స్క్రబ్బర్' వరకు - ఈ వస్తువులను ఎప్పుడు మార్చాలో తెలుసా?

-నిత్య జీవితంలో ఉపయోగించే వస్తువులను సంవత్సరాల తరబడి వాడుతున్నారా? - మార్చకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవట!

Expiry Dates for Daily Things
Expiry Dates for Daily Things (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 6, 2026 at 3:45 PM IST

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Expiry Dates for Daily Things: ఉదయం లేచిన దగ్గరి నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు వివిధ రకాల వస్తువులు ఉపయోగిస్తుంటాం. ఇక కొద్దిమంది వీటిని అదే పనిగా వాడుతుంటారు. అవి పైకి బాగానే ఉన్నాయి కదా, కొద్దిరోజులు గడిపేద్దాంలే అని ఆలోచిస్తుంటారు. అయితే వాటిపై గడువు తేదీ లేకున్నా వాటి వాడకానికి కూడా ఓ పరిమితి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దాన్ని పట్టించుకోకుండా వాడుతూ ఉంటే తెలియకుండానే ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు రోజు వారి వస్తువులను ఎంతకాలం ఉపయోగించాలి? పరిమితి తేదీకి మించి వాడితే వచ్చే అనర్థాలేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

టూత్​బ్రష్​: ఇది లేకుండా ఎవరీ డే మొదలు కాదు. కానీ దీని వాడే విషయంలో మాత్రం నిర్లక్ష్యం వహిస్తుంటారు. రోజుల తరబడి దానినే యూజ్​ చేస్తుంటారు. అయితే టూత్​ బ్రష్​ను మూడు నెలలకు మించి వాడకూడదంటున్నారు నిపుణులు. లేకుంటే బ్రసిల్స్​ వంగిపోయి, పళ్లు సరిగ్గా శుభ్రపడవని చెబుతున్నారు. దీంతో పళ్లపై మిలియన్ల సంఖ్యలో బ్యాక్టీరియా చేరి నోటి దుర్వాసన, దంత సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు. కాబట్టి పైన చెప్పిన తేదీలోపు మార్చాలని సూచిస్తున్నారు.

హెయిర్​ బ్రష్​లు, దువ్వెనలు: హెయిర్​ స్టైలింగ్​ కోసం ఉపయోగించే దువ్వెనలు, హెయిర్​ బ్రష్​లను ఆరు నెలల నుంచి ఏడాది మధ్యలో కచ్చితంగా మార్చాలని సూచిస్తున్నారు. అలా మార్చకపోతే వాడిన ప్రతిసారి దువ్వెనలో జుట్టు జిడ్డు, చర్మకణాలు, చుండ్రు చేరతాయంటున్నారు. అలాగే క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేయకపోయినా, గడువు తీరిన తర్వాత మార్చకపోయిన తలలో ఇన్​ఫెక్షన్లు వచ్చి జుట్టు రాలుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

నాన్​స్టిక్​ పాత్రలు: ప్రస్తుతం చాలా మంది నాన్​స్టిక్​ పాత్రలు, ప్యాన్​లు వాడుతున్నారు. అయితే వీటి కోటింగ్​ చెదిరిపోతే గడువుతో పనిలేకుండా మార్చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ కోటింగ్​ పోకపోయినా 2 నుంచి 3 ఏళ్లలో కొత్తవి తీసుకోవాలంటున్నారు. ఎందుకంటే నాన్​స్టిక్​ పాత్రలపై గీతలు పడితే దానిపై ఉండే టెఫ్లాన్​ కోటింగ్​ ఊడి ఆహారంలో కలుస్తుందని, ఫలితంగా కాలేయ సమస్యలతో పాటు ఇతర అనారోగ్య ఇబ్బందులు వస్తాయంటున్నారు.

ఇంట్లో వాడే చెప్పులు: బయట మాత్రమే కాదు ఇంట్లో కూడా చాలా మంది చెప్పులు వాడుతుంటారు. అయితే ఇంట్లోనే కదా వాడేది అని ఎక్కువగా శుభ్రం చేయరు. కానీ ఫంగల్​ ఇన్​ఫెక్షన్లు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే ఎక్కువ కాలం వాడితే చెప్పు అడుగు భాగం అరిగిపోయి వెన్నుముకపై ఒత్తిడి పడుతుందని వివరిస్తున్నారు. అందుకే ఆరు నెలలకు ఒకసారి చెప్పులు మార్చుకుంటే మేలు జరుగుతుందని సూచిస్తున్నారు.

"ఇంట్లో వస్తువులను కొనేటప్పుడు చూపించే శ్రద్ధ వాటిని ఎంత కాలం వాడాలి, ఎప్పుడు తీసి పడేయాలి అన్న విషయంలోనూ చూపించాలి. కంటికి కనిపిస్తేనే మురికి కాదు. ఇంట్లో సగం రోగాలు పాతపడిన, గడువు దాటిన వస్తువులను ఉపయోగించటం వల్లే వస్తాయి. అందుకే వస్తువు చూడడానికి బాగున్నా కాలం దాటితే వెంటనే మార్చేయాలి." - డాక్టర్​ విజయభాస్కర్​ పోలవరపు, ఎండీ జనరల్​ ఫిజీషియన్​, రూట్స్​ హెల్త్​ ఫౌండేషన్​ ఛైర్మన్​

స్నానం తువాళ్లు, తలగడ కవర్లు: టవల్స్​, పిల్లో కవర్లను 1 నుంచి 2 సంవత్సరాలకు మించి వాడకూడదంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా పాతబడిన తువాళ్లు, దిండు కవర్లలో తేమ వల్ల ఫంగస్​ చేరుతుందంటున్నారు. అలాగే దిండ్లలో కాల క్రమంగా నూనె, జిడ్డు, మృతకణాలు చేరి తుమ్ములు రావడం, అలెర్జీలు, చర్మవ్యాధులు, మొటిమలు, శ్వాసకోశ సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు.

గిన్నెలు తోమే స్క్రబ్బర్​: ఇంట్లో అత్యంత మురికిగా ఉండే వస్తువు ఇదే అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చూడటానికి నీట్​గానే ఉన్నా.. వారం నుంచి రెండు వారాల మధ్యలో మార్చేయాలంటున్నారు. ఎందుకంటే దీనిపై ఈకోలి వంటి ప్రమాదకర బ్యాక్టీరియా వేగంగా పెరుగుతుందని.. దీంతో పాత్రలు కడిగితే క్రిములు ఆహారంలో చేరి కడుపునొప్పి, ఫుడ్​పాయిజనింగ్​ వంటి ఇబ్బందులకు గురిచేస్తాయంటున్నారు.

ప్లాస్టిక్​ వాటర్​ బాటిళ్లు: మంచి నీరు తాగేందుకు ఉపయోగించే ప్లాస్టిక్​ బాటిళ్లు 3 నెలలకు మించి వాడకపోవడం మేలంటున్నారు నిపుణులు. చూసేందుకు బాగానే ఉన్నాయి కదా అని వాడితే ఇబ్బందులు తప్పవంటున్నారు. పదేపదే వాడటం వల్ల వాటిపై చీలికలు ఏర్పడి అందులో బ్యాక్టీరియా చేరుతుందని.. మైక్రో ప్లాస్టిక్​, మైక్రో కెమికల్స్​ నీటిలో కలిసి హార్మోన్ల సమతౌల్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయంటున్నారు. అదే విధంగా జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయని చెబుతున్నారు. కొందరు ప్లాస్టిక్​ పాత్రల్లో వేడి ఆహార పదార్థాలు, నూనె నిల్వ చేస్తుంటారని, దీని వల్ల కూడా మెక్రో కెమికల్స్​ ఆహారంలో కలుస్తాయంటున్నారు.

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