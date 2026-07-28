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పరుపులకూ "ఎక్స్​పైరీ డేట్​" - ఎలా గుర్తించాలో తెలుసా?

-పరుపులను నిర్ణీత సమయంలోపు మార్చకపోతే ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతాయట - ఈ క్రమంలోనే ఎక్స్​పైరీ డేట్​ను గుర్తించడంతో పాటు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వివరిస్తున్న నిపుణులు!

Expiry Date to Mattress
Expiry Date to Mattress (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 28, 2026 at 3:34 PM IST

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Expiry Date to Mattress: వస్తువు ఏదైనా దానికి ఎక్స్​పైరీ డేట్​ కంపల్సరీ. ఫుడ్​ విషయంలో అయితే గడువు ముగిసిన వెంటనే వాటిని పడేస్తుంటారు. కానీ రోజువారీ వస్తువుల విషయంలో మాత్రం దీనిని పట్టించుకోరు. సంవత్సరాలు గడిచినా వాటిని అలానే యూజ్​ చేస్తుంటారు. అలాంటి వస్తువులలో పరుపులు కూడా ఒకటి. చినిగినా, రంగు వెలసినా, కాటన్​ బయటికి వచ్చినా చాలా మంది అలానే ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే పరుపులను నిర్ణీత సమయంలోపు మార్చకపోతే ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతాయంటున్నారు. అసలు పరుపులకు ఎక్స్​పైరీ డేట్ ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఈ విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.​

ఈ సమస్యలెదురైతే గడువు ముగిసినట్లే:

  • జ్వరం వచ్చినప్పుడు లేదంటే పీరియడ్స్‌ సమయంలో నడుం నొప్పి, వెన్ను నొప్పి కామన్​. ఈ పరిస్థితుల్లో మినహాయించి రోజూ పరుపు మీద నిద్రించిన వారిని ఈ సమస్యలుల వేధించినా, శరీరం పట్టేసినట్లు అనిపించినా ఆ పరుపు ఎక్స్​పైరీ డేట్​ ముగిసినట్లుగా భావించి, వెంటనే మార్చాలని సూచిస్తున్నారు.
  • సాధారణంగా నైట్​ పడుకుని ఉదయం లేచినప్పుడు పరుపు గుంతలు పడినట్లు కనిపిస్తుంది. దాని మీద నుంచి లేవగానే మామూలు స్థితిలోకి వస్తుంది. ఇదంతా సహజంగా జరిగే ప్రాసెస్​. కానీ నిద్ర లేచాక కూడా అది గుంతలు పడినట్లుగా ఉండటం, పట్టుకుంటే బొడిపెల్లా తాకినా ఆ పరుపు ఎక్స్‌పైరీ తేదీ ముగిసినట్లే అంటున్నారు.
  • బెడ్‌షీట్స్‌, దిండు కవర్లు, రగ్గులను క్లీన్​ చేసినట్లుగా పరుపును పదే పదే ఉతకలేము. దీంతో వాక్యూమ్‌ క్లీనర్‌తో శుభ్రం చేస్తుంటారు. అయినా దానిలో దుమ్ము పేరుకుపోవడంతో పాటు చెమట వాసన వస్తుంటుంది. దీంతో ఆ పరుపును సంవత్సరాల పాటు ఉపయోగించడం వల్ల అలర్జీలు, మొటిమలు, మృతకణాలు వంటి చర్మ సంబంధిత సమస్యలు ఇబ్బందిపెడతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • కొద్దిమందికి ఎంతసేపటికీ నిద్రపట్టదు. దీంతో బెడ్‌పై అటూ ఇటూ దొర్లుతుంటారు. అయినా ఫలితం ఉండదు. ఈ పరిస్థితికి పరుపే కారణం అంటున్నారు నిపుణులు. రెండుమూడు రోజులు ఇలా అయితే పర్లేదని, ప్రతిరోజు ఇలా అసౌకర్యం కలుగుతుంటే మాత్రం దాన్ని వెంటనే మార్చడం మంచిదంటున్నారు.
  • కొన్నిసార్లు రాత్రంతా బాగానే నిద్ర పడుతుంది. కానీ ఉదయం లేచేసరికి అలసటగా, మగతగా అనిపిస్తుంటుంది. ఇందుకు పరుపు వల్ల కలిగే అసౌకర్యమూ ఓ కారణమని చెబుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితి రోజూ ఎదురైతే పరుపు మార్చడమే మంచిదంటున్నారు.
  • నార్మల్​గా పరుపుల్లో ప్రత్యేకమైన లేయర్స్​ ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి పక్కన పడుకున్న వ్యక్తులు కదిలినా, సడన్‌గా లేచినా.. ఆ కదలికలు తెలియకుండా చేస్తాయట. అయితే సంవత్సరాలు పోతున్న కొద్దీ ఈ పొరలు అరిగిపోతాయని, ఈ కారణం చేత ఒకరి కదలికలు మరొకరిని డిస్టర్బ్‌ చేసే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. కాబట్టి అలాంటి పరుపులను మార్చడం మంచిదంటున్నారు.

ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలి: పైన పేర్కొన్న విధంగా ఆయా ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండాలంటే పరుపును 7 నుంచి 10 సంవత్సరాల వ్యవధిలో మార్చాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు వాటిని రెండు నెలలకోసారి క్లీన్​ చేయడం కూడా ముఖ్యమని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని టిప్స్​ సూచిస్తున్నారు.

  • పరుపుపై ఉన్న దుమ్ము, చెమటవాసన, తేమను పోగొట్టేందుకు బేకింగ్​ సోడా బెస్ట్​ ఆప్షన్​ అంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం కొద్దిగా బేకింగ్‌ సోడా తీసుకుని పరుపు మీద చల్లి రెండు గంటల పాటు అలాగే వదిలేసి, అనంతరం వాక్యూమ్‌ క్లీనర్‌తో క్లీన్​ చేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు.
  • పరుపు మీద మరకలు పడితే చాలా మంది ఆందోళన చెందుతుంటారు. ఇకపై టెన్షన్​ పడకుండా ఈ చిట్కా​ పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. అందుకోసం లిక్విడ్ సోప్‌లో మైక్రోఫైబర్‌ క్లాత్‌ ముంచి వాటిపై రుద్ది, అనంతరం సాధారణ నీటిలో ముంచిన క్లాత్‌తో మరోసారి శుభ్రం చేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు.
  • మరకలు పడిన తర్వాత టెన్షన్​ పడేబదులు ముందే పడకుండా చూసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఇందుకు పరపు కవర్లు బెస్ట్​ ఆప్షన్​ అంటున్నారు. ఈ కవర్లను మ్యాట్రెస్​కు తొడిగి ఆపై బెడ్‌షీట్‌ పరిస్తే నీట్‌గా కనిపిస్తుందని, ఎక్కువ రోజులు పాడవకుండా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
  • ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి పరుపును తిప్పి వేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. అలాగే నెలకోసారి పరుపును ఎండలో నాలుగైదు గంటల పాటు ఉంచాలని, దీని వల్ల అందులో ఉండే బ్యాక్టీరియా నశిస్తుందంటున్నారు.
  • పరుపు కవర్లు, పరుపుపై పరిచే బెడ్‌షీట్లు, దిండు కవర్లను 15 రోజులకు ఒకసారి ఉతకడం వల్ల చర్మ సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్తపడచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ అలవాటు పరుపు మన్నికనూ కాపాడుతుందని వివరిస్తున్నారు.

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పరుపుల ఎక్స్​పైరీ డేట్​ టిప్స్​
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