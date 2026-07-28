పరుపులకూ "ఎక్స్పైరీ డేట్" - ఎలా గుర్తించాలో తెలుసా?
-పరుపులను నిర్ణీత సమయంలోపు మార్చకపోతే ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతాయట - ఈ క్రమంలోనే ఎక్స్పైరీ డేట్ను గుర్తించడంతో పాటు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వివరిస్తున్న నిపుణులు!
Published : July 28, 2026 at 3:34 PM IST
Expiry Date to Mattress: వస్తువు ఏదైనా దానికి ఎక్స్పైరీ డేట్ కంపల్సరీ. ఫుడ్ విషయంలో అయితే గడువు ముగిసిన వెంటనే వాటిని పడేస్తుంటారు. కానీ రోజువారీ వస్తువుల విషయంలో మాత్రం దీనిని పట్టించుకోరు. సంవత్సరాలు గడిచినా వాటిని అలానే యూజ్ చేస్తుంటారు. అలాంటి వస్తువులలో పరుపులు కూడా ఒకటి. చినిగినా, రంగు వెలసినా, కాటన్ బయటికి వచ్చినా చాలా మంది అలానే ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే పరుపులను నిర్ణీత సమయంలోపు మార్చకపోతే ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతాయంటున్నారు. అసలు పరుపులకు ఎక్స్పైరీ డేట్ ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఈ విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఈ సమస్యలెదురైతే గడువు ముగిసినట్లే:
- జ్వరం వచ్చినప్పుడు లేదంటే పీరియడ్స్ సమయంలో నడుం నొప్పి, వెన్ను నొప్పి కామన్. ఈ పరిస్థితుల్లో మినహాయించి రోజూ పరుపు మీద నిద్రించిన వారిని ఈ సమస్యలుల వేధించినా, శరీరం పట్టేసినట్లు అనిపించినా ఆ పరుపు ఎక్స్పైరీ డేట్ ముగిసినట్లుగా భావించి, వెంటనే మార్చాలని సూచిస్తున్నారు.
- సాధారణంగా నైట్ పడుకుని ఉదయం లేచినప్పుడు పరుపు గుంతలు పడినట్లు కనిపిస్తుంది. దాని మీద నుంచి లేవగానే మామూలు స్థితిలోకి వస్తుంది. ఇదంతా సహజంగా జరిగే ప్రాసెస్. కానీ నిద్ర లేచాక కూడా అది గుంతలు పడినట్లుగా ఉండటం, పట్టుకుంటే బొడిపెల్లా తాకినా ఆ పరుపు ఎక్స్పైరీ తేదీ ముగిసినట్లే అంటున్నారు.
- బెడ్షీట్స్, దిండు కవర్లు, రగ్గులను క్లీన్ చేసినట్లుగా పరుపును పదే పదే ఉతకలేము. దీంతో వాక్యూమ్ క్లీనర్తో శుభ్రం చేస్తుంటారు. అయినా దానిలో దుమ్ము పేరుకుపోవడంతో పాటు చెమట వాసన వస్తుంటుంది. దీంతో ఆ పరుపును సంవత్సరాల పాటు ఉపయోగించడం వల్ల అలర్జీలు, మొటిమలు, మృతకణాలు వంటి చర్మ సంబంధిత సమస్యలు ఇబ్బందిపెడతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- కొద్దిమందికి ఎంతసేపటికీ నిద్రపట్టదు. దీంతో బెడ్పై అటూ ఇటూ దొర్లుతుంటారు. అయినా ఫలితం ఉండదు. ఈ పరిస్థితికి పరుపే కారణం అంటున్నారు నిపుణులు. రెండుమూడు రోజులు ఇలా అయితే పర్లేదని, ప్రతిరోజు ఇలా అసౌకర్యం కలుగుతుంటే మాత్రం దాన్ని వెంటనే మార్చడం మంచిదంటున్నారు.
- కొన్నిసార్లు రాత్రంతా బాగానే నిద్ర పడుతుంది. కానీ ఉదయం లేచేసరికి అలసటగా, మగతగా అనిపిస్తుంటుంది. ఇందుకు పరుపు వల్ల కలిగే అసౌకర్యమూ ఓ కారణమని చెబుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితి రోజూ ఎదురైతే పరుపు మార్చడమే మంచిదంటున్నారు.
- నార్మల్గా పరుపుల్లో ప్రత్యేకమైన లేయర్స్ ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి పక్కన పడుకున్న వ్యక్తులు కదిలినా, సడన్గా లేచినా.. ఆ కదలికలు తెలియకుండా చేస్తాయట. అయితే సంవత్సరాలు పోతున్న కొద్దీ ఈ పొరలు అరిగిపోతాయని, ఈ కారణం చేత ఒకరి కదలికలు మరొకరిని డిస్టర్బ్ చేసే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. కాబట్టి అలాంటి పరుపులను మార్చడం మంచిదంటున్నారు.
ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలి: పైన పేర్కొన్న విధంగా ఆయా ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండాలంటే పరుపును 7 నుంచి 10 సంవత్సరాల వ్యవధిలో మార్చాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు వాటిని రెండు నెలలకోసారి క్లీన్ చేయడం కూడా ముఖ్యమని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని టిప్స్ సూచిస్తున్నారు.
- పరుపుపై ఉన్న దుమ్ము, చెమటవాసన, తేమను పోగొట్టేందుకు బేకింగ్ సోడా బెస్ట్ ఆప్షన్ అంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా తీసుకుని పరుపు మీద చల్లి రెండు గంటల పాటు అలాగే వదిలేసి, అనంతరం వాక్యూమ్ క్లీనర్తో క్లీన్ చేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు.
- పరుపు మీద మరకలు పడితే చాలా మంది ఆందోళన చెందుతుంటారు. ఇకపై టెన్షన్ పడకుండా ఈ చిట్కా పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. అందుకోసం లిక్విడ్ సోప్లో మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ ముంచి వాటిపై రుద్ది, అనంతరం సాధారణ నీటిలో ముంచిన క్లాత్తో మరోసారి శుభ్రం చేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు.
- మరకలు పడిన తర్వాత టెన్షన్ పడేబదులు ముందే పడకుండా చూసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఇందుకు పరపు కవర్లు బెస్ట్ ఆప్షన్ అంటున్నారు. ఈ కవర్లను మ్యాట్రెస్కు తొడిగి ఆపై బెడ్షీట్ పరిస్తే నీట్గా కనిపిస్తుందని, ఎక్కువ రోజులు పాడవకుండా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
- ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి పరుపును తిప్పి వేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. అలాగే నెలకోసారి పరుపును ఎండలో నాలుగైదు గంటల పాటు ఉంచాలని, దీని వల్ల అందులో ఉండే బ్యాక్టీరియా నశిస్తుందంటున్నారు.
- పరుపు కవర్లు, పరుపుపై పరిచే బెడ్షీట్లు, దిండు కవర్లను 15 రోజులకు ఒకసారి ఉతకడం వల్ల చర్మ సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్తపడచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ అలవాటు పరుపు మన్నికనూ కాపాడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
కిచెన్లోని 'ఈ వస్తువులకూ' ఎక్స్పైరీ డేట్ - ఎప్పుడు మార్చాలో తెలుసా?
పండగ ఆఫర్లు ఉన్నాయని కొనేస్తున్నారా? - మిగిలిపోయినవి అంటగడతారు జాగ్రత్త!