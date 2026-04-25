కిచెన్లోని 'ఈ వస్తువులకూ' ఎక్స్పైరీ డేట్ - ఎప్పుడు మార్చాలో తెలుసా?
- కిచెన్లో ఈ వస్తువులను సంవత్సరాల తరబడి వాడుతున్నారా? - మార్చకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవట!
Published : April 25, 2026 at 4:04 PM IST
Expiry Date for Kitchen Items: "ఎక్స్పైరీ డేట్" పేరు చాలా మంది వినే ఉంటారు. ముఖ్యంగా మెడిసిన్, సిరప్స్, ఆహార పదార్థాల కొనుగోలు సమయంలో కచ్చితంగా దీనిని చెక్ చేస్తుంటారు. ఒకవేళ డేట్ ముగిసినట్లు అనిపిస్తే వాటిని కొనరు. కొన్న తర్వాత డేట్ అయిపోతే ఉపయోగించరు. అయితే ఇలా కొన్ని వస్తువుల విషయంలోనే మాత్రమే ఆ డేట్ను చెక్ చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? కిచెన్లో నిత్యం ఉపయోగించే వస్తువులకు కూడా గడువు ఉంటుందట. ఈ విషయం చాలా మందికి తెలియక ఆ వస్తువులను సంవత్సరాల తరబడి ఉపయోగిస్తుంటారు. ఫలితంగా ఫుడ్ పాయిజన్ సహా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బందిపడుతుంటారు. ఈ క్రమంలో ఆ వస్తువులు ఏంటి? వాటిని ఎంత కాలం ఉపయోగించాలో ఈ స్టోరీలో చూసేయండి.
నాన్స్టిక్ పాత్రలు: ప్రస్తుతం ఎవరి వంటింట్లో చూసినా నాన్స్టిక్ పాత్రలే వాడుతున్నారు. కూరలు, ఫ్రై, డీప్ఫ్రై, ఆమ్లెట్ ఇలా తదితర వంటకాల కోసం వీటినే ఉపయోగిస్తున్నారు. ఎందుకంటే వీటిలో వండటం వల్ల గిన్నెలు ఈజీగా క్లీన్ చేయడంతోపాటు కూరలూ పాత్రలకు అంటుకోవు. అయితే కుకింగ్కు ఎంత ఈజీగా అనిపించినా ఏళ్ల తరబడి నాన్ స్టిక్ పాన్స్ ఉపయోగించడం మంచిదికాదంటున్నారు నిపుణులు. వీటిని ఎక్కువ కాలం వాడటం వల్ల వాటిపైన ఉన్న కోటింగ్ పోతుందని, ఫలితంగా వంట చేసేటప్పుడు పాన్ నుంచి హానికరమైన రసాయనాలు విడుదలవుతాయి. కాబట్టి, మంచి బ్రాండెడ్ పాన్స్ కొనాలంటున్నారు. ఎంత బ్రాండెడ్వి అయినా రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాల మధ్యలో కొత్తవి మార్చాల్సి ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
చాపింగ్ బోర్డ్స్: కూరగాయలు, పండ్లు సహా ఇతర పదార్థాలను కట్ చేయడానికి మెజార్టీ పీపుల్ చాపింగ్ బోర్డ్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు. ఇక వీటిలో కూడా ప్లాస్టిక్, చెక్క, స్టీల్ వంటి బోర్డ్స్ చాలానే ఉన్నాయి. వీటిని సంవత్సరాల తరబడి ఉపయోగించడం వల్ల గాట్లు ఏర్పడి అక్కడ బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. క్రమంగా ఈ బ్యాక్టీరియా తినే పదార్థాల ద్వారా కడుపులోకి చేరి ఫుడ్ పాయిజన్కు అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. కాబట్టి చాపింగ్ బోర్డ్ను క్రమం తప్పకుండా మార్చాలని సూచిస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా నలుపు రంగులోకి మారిన వెంటనే చాపింగ్ బోర్డులను మార్చాలని చెబుతున్నారు.
మసాలాలు: కూర రుచిగా ఉండాలంటే మసాలా దినుసులు, కారం, ఉప్పు తప్పనిసరి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది సంవత్సరానికి సరిపడా కారం, పసుపు, మసాలాలను పట్టి ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎంత ఫ్రిజ్లో నిల్వ ఉంచినా ఆరు నెలలు దాటిన తర్వాత వాటి అరోమా, రుచి తగ్గిపోతాయని చెబుతున్నారు. కాబట్టి తక్కువ మోతాదులోనే స్టోర్ చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
స్పాంజ్లు: పాత్రలు శుభ్రం చేయడానికి చాలా మంది స్పాంజ్లు లేదా స్క్రబ్బర్లను ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే, గిన్నెలు క్లీన్ చేయడానికి వాడే కిచెన్ స్పాంజ్లు ఒకటి లేదా రెండు వారాలకు మించి ఉపయోగించకూడదని అంటున్నారు. ఎక్కువ రోజులు ఒకేదానిని వాడటం వల్ల అందులో బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుందని, ఫలితంగా పలు సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
చాకులు: కూరగాయలు, పండ్లను నీట్గా కట్ చేసేందుకు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ చాకులను వాడటం కామన్ అయ్యింది. అయితే, అదే పనిగా వాటిని వాడటం వల్ల పదును తగ్గుతాయి. దీంతో చాలా మంది వాటికి సాన పెట్టిస్తుంటారు. ఇలా పదే పదే సాన పెట్టడం వల్ల చాకులు వెంటనే తుప్పు పడతాయంటున్నారు. చాకులు పనిచేయకపోతే వెంటనే మార్చి కొత్తవి తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు: పప్పుల నుంచి పచ్చళ్లు, కూరగాయలు, ఆహార పదార్థాల నిల్వ కోసం చాలా మంది కిచెన్లో ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే, వీటిని ఎక్కువ కాలం వాడితే వాటి నుంచి రసాయనాలు విడుదల అవుతాయని అంటున్నారు. అలాగే డబ్బాల నుంచి వాసన వస్తుందని అంటున్నారు. ఇలా ఎప్పుడైతే వాసన వస్తుందో వాటిని వెంటనే మార్చేయాలంటున్నారు.
కిచెన్ క్లాత్లు: వంట చేసే సమయంలో పాత్రలను పట్టుకునేందుకు, కుకింగ్ పూర్తైన తర్వాత కిచెన్ ఫ్లాట్ఫారమ్ క్లీన్ చేసేందుకు రకరకాల క్లాత్లను ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే, ఈ వస్త్రాలను తరచూ మారుస్తూ ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. లేదంటే వాటి మీద ఉండే బ్యాక్టీరియా కిచెన్ మొత్తం వ్యాపిస్తుందని, ఫలితంగా పలు అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు.
బాత్రూమ్లో "బొద్దింకలు" తిరుగుతున్నాయా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే ఒక్కటీ ఉండవు!
మీ ఇంట్లో చీమల బెడద ఎక్కువగా ఉందా? - స్ప్రేలు వాడకుండా నేచురల్ టిప్స్తో పరార్!