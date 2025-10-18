ETV Bharat / offbeat

మీ ఇంటికి ఏ పెయింట్ వేస్తున్నారు?

- VOC రంగులతో తీవ్ర ముప్పు - గ్రీన్ పెయింట్​ కొనుగోలు చేయాలంటున్న నిపుణులు

Wall paints
Wall paints (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 18, 2025 at 4:00 PM IST

4 Min Read
Wall paints : ఇల్లు అందరికీ ప్రాథమిక అవసరం. కానీ, మెజారిటీ జనం దాన్నొక అస్తిత్వపు గుర్తుగా భావిస్తారు. స్టేటస్ సింబల్​గా చూస్తారు. ఇతరులకూ చూపెట్టుకుంటారు. అయితే, ఇందుకోసం చేసే పనుల్లో కొన్ని బ్యాక్​ ఫైర్​ అవుతున్నాయి! మొత్తం కుటుంబాన్నే ప్రమాదాల బారిన పడేస్తున్నాయి. అలాంటి వాటిల్లో ఇంటికి వేసే పెయింట్​ ప్రధానమైంది! మరి, ఇంతకీ ఇది ఏం చేస్తోంది? ఆ ముప్పు నుంచి ఎలా బయట పడాలి? ఎలాంటి పెయింట్స్​ వాడాలి? లేదంటే.. సున్నంతోనే సరిపెట్టుకోవాలంటారా? ఇలాంటి ప్రశ్నలకు ఈ స్టోరీలో సమాధానాలు చూద్దాం.

ఇల్లు ఎలా కట్టుకున్నారనేది ఒకెత్తయితే.. దానికి ఎలాంటి రంగులు వేశామన్నది మరో ఎత్తుగా ఉంటోంది. రిచ్ లుక్​ కావాలని ఒకరు. చాలా కాలం వెలిసిపోకుండా ఉండాలని మరొకరు. మరకలు పడితే వెంటనే తొలగిపోవాలని ఇంకొకరు. వాతావరణంతో సంబంధం లేకుండా కూల్​గా ఉండాలని వేరొకరు. ఇలా, రకరకాల కారణాలతో పెయింట్స్​ను సెలక్ట్​ చేసుకుంటున్నారు. అయితే, అవి ఇంటిని ఎంత అందంగా చూపిస్తున్నాయనే లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు తప్ప, ఒంటిని ఎంత ప్రమాదంలో పడేస్తున్నాయనేది మాత్రం దాదాపుగా ఎవ్వరూ పట్టించుకోవట్లేదని చెప్పాలి. కానీ, ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విషయాన్ని సీరియస్​గా తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అందులో వాడే రసాయనాలతో తీవ్ర ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

VOC విషపూరితం!

గోడలకు పెయింట్​ వేస్తుంటే, గుప్పున ఒక విధమైన వాసన వస్తుంది. ఈ వాసన చాలా మంది తట్టుకోలేరు. వెంటనే అక్కడ్నుంచి బయటకు వెళ్లిపోతారు. దీనికి కారణం VOC (వోలటైల్‌ ఆర్గానిక్‌ కాంపౌండ్స్‌). పెయింట్​ తయారీలో ఈ రసాయనాలను విరివిగా, విచ్చల విడిగా వాడేస్తుంటారు. ఇవి ఉపయోగించి తయారు చేసిన రంగు డబ్బాను ఓపెన్ చేయగానే, అందులోని కెమికల్స్ గాల్లో కలిసిపోతాయి. అక్కడి వాతావరణాన్ని దెబ్బ తీస్తాయి. గాలి పూర్తిగా కలుషితమైపోతుంది. ఈ గాలిని పీల్చిన వారి ఆరోగ్యం తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతుంది.

ముప్పు తప్పదు :

కలుషితమైన గాలి పీల్చిన వారికి తక్షణమే కళ్లు తిరగడం, వికారంగా అనిపించడం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు వంటివి తలెత్తుతాయి. ఇక దీర్ఘకాలంలో చూస్తే గుండెకు ముప్పు వాటిల్లుతుంది. లంగ్స్, కిడ్నీలు దెబ్బ తింటాయి. చివరకు క్యాన్సర్‌ వంటి ప్రమాదకర రోగాలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వృద్ధులు, పిల్లలపై మరింత ఎక్కువగా ప్రభావం పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఒక్కసారితోనే ఆయిపోదు :

చాలా మందిలో ఒక అపోహ ఉంటుంది. పెయింట్ వేస్తున్నప్పుడే ఈ వాసన వస్తుంది కదా, ఒకటీ రెండు రోజులు గడిస్తే అంతా సెట్ అయిపోతుందని భావిస్తుంటారు. కానీ, అది నిజం కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ పెయింట్​ వారాలు, నెలల తరబడి ఈ విషపూరిత రసాయనాలను ఉత్పత్తి చేస్తూనే ఉంటుందట. రూమ్ టెంపరేచర్​ పెరిగినప్పుడు మరింత ఎక్కువగా రిలీజ్ చేస్తుందని చెబుతున్నారు. బయటి వైపు గోడల నుంచి వచ్చే వెలువడే రసాయనాలు త్వరగా గాల్లో కలిసిపోతాయి. కానీ, ఇంట్లోని గోడల నుంచి విడుదలయ్యే కెమికల్స్ త్వరగా గాలిలో కలిసే అవకాశం ఉండదు. అందువల్ల ఇంట్లో దాదాపు 10 రెట్లు ఎక్కువగా గాలి కలుషితమైపోతుందట. ఇంట్లోని వాళ్లంతా అనివార్యంగా దీన్ని పీలుస్తుంటారు. దీంతో ఆరోగ్యం వేగంగా దెబ్బ తింటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

3 ప్రధాన భాగాలు :

ఇంటి గోడలకు వేసే పెయింట్​లో ప్రధానంగా 3 భాగాలు ఉంటాయి. రంగు కోసం పిగ్మెంట్, దాన్ని కరిగించడానికి సాల్వెంట్‌, ఈ రంగును గోడకు అతికించడానికి బైండర్ ఉంటాయి. ఇవి మూడు కలిస్తేనే ఒక వాల్ పెయింట్ తయారవుతుంది. ఇందులోనూ మళ్లీ రెండు రకాలుంటాయి. ఒకటి వాటర్‌ బేస్డ్‌, రెండు ఆయిల్‌(పెట్రోలియం) బేస్డ్‌. వీటిల్లో ఆయిల్ బేస్డ్​ ఎక్కువ ప్రమాదకరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. USEPA (యూఎస్‌ ఎన్విరాన్‌మెంటల్‌ ప్రొటెక్షన్‌ ఏజెన్సీ) నివేదిక ప్రకారం గాలి కాలుష్యంలో దాదాపు 9 శాతం వాటా VOCలదేనట!

గ్రీన్ పెయింట్ బెస్ట్! :

ఎవ్వరైనా సరే VOC పెయింట్లను పక్కన పెట్టి, గ్రీన్ పెయింట్స్ కొనుగోలు చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల ఇళ్లలో నివసించే వారి ఆరోగ్యం బాగుంటుందని చెబుతున్నారు. ఈ రంగుల వల్ల అనారోగ్య ముప్పు తప్పుతుందని ఇండియన్‌ గ్రీన్‌ బిల్డింగ్‌ కౌన్సిల్‌ (IGBC) చెబుతోంది. ఇక్కడ గ్రీన్ పెయింట్ అంటే అదొక స్పెషల్ బ్రాండ్ కాదు. వోలటైల్‌ ఆర్గానిక్‌ కాంపౌండ్స్‌ లేని రంగులనే గ్రీన్ పెయింట్స్ అని పిలుస్తారు.

కొనేటప్పుడు ఇలా చేయండి :

ఇంటికి రంగులు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కేవలం లుక్, ధర గురించి మాత్రమే చూడొద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అవి ఆరోగ్యంపై ఎంత మేరకు ప్రభావం చూపుతాయనే విషయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. VOC లేని, తక్కువగా ఉన్న పెయింట్స్​ ధర ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే వాటి ప్రయోజనాలను చూసుకుంటే అది పెద్ద విషయం కాదని సూచిస్తున్నారు. అందుకే పెయింట్స్ కొనుగోలు చేసే సమయంలో డబ్బాలపై ముద్రించిన VOC స్థాయిలను తప్పకుండా గమనించాలని చెబుతున్నారు. ధర తక్కువగా ఉందనో, మరో కారణంతోనో ఈ రసాయనాలు ఎక్కువగా ఉన్న పెయింట్స్​ కొనుగోలు చేస్తే కుటుంబం మొత్తాన్ని అనారోగ్యాలకు గురి చేసినట్టేనని హెచ్చరిస్తున్నారు.

