కుంకుడు కాయలతో ఎన్నో ప్రయోజనాలు - ఈ ట్రిక్స్ తెలిస్తే అస్సలు వదలరు!
ఇంటి పరిశుభ్రత కోసం కుంకుడుకాయ! - ఇంట్లో పనులకూ ఉపయోగించవచ్చు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 7:48 AM IST
Creative Ways to Use Soap Nuts : కుంకుడు కాయలను తలస్నానం చేయడానికి వాడతారని అందరికి తెలుసు. పాతకాలంతో దీనిని ఎక్కువగా వాడేవారు. అయితే మార్కెట్లోకి షాంపూలు అందుబాటులోకి వచ్చాక వీటి వాడకం బాగా తగ్గిపోయింది. అయితే కేవలం ఈ కుంకుడు కాయలను జుట్టును శుభ్రపరచుకోవడానికే కాకుండా ఇంట్లో ఇతరత్రా పనులకు కూడా ఉపయోగించవచ్చని మీకు తెలుసా? మరి అదెలాగో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.
లిక్విడ్ సోప్గా వాడొచ్చు : కప్పు నీటిలో రెండు కుంకుడు కాయలు వేసి 30 నిమిషాల పాటు పాటు మరగబెట్టాలని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఇవి పూర్తిగా చల్లారాక వడకట్టాలని చెబుతున్నారు. ఇందులో మీకు నచ్చిన ఫ్లేవర్ అరోమా ఆయిల్ని కొన్ని చుక్కలు వేసి కలపాలని వివరిస్తున్నారు. అనంతరం శుభ్రంగా కడిగి ఆరబెట్టిన సీసాలో ఈ మిశ్రమాన్ని పోసి ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ లిక్విడ్ను స్నానం చేసేటప్పుడు సబ్బుకి బదులుగా ఉపయోగించవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
గ్లాస్ క్లీనర్గా : సాధారణంగా కిటికీల అద్దాలను క్లీన్ చేయడానికి మార్కెట్లో దొరికే క్లీనింగ్ లిక్విడ్లను ఉపయోగిస్తాం. అయితే ఇవి అంత మంచివి కావు. కానీ వీటికి బదులుగా కుంకుడు కాయలను ఉపయోగించి కూడా ఇంట్లోనే గ్లాస్క్లీనర్ను తయారు చేసుకోవచ్చని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఇందుకోసం ఓ గిన్నెలో కుంకుడు కాయలతో తయారుచేసిన లిక్విడ్ సోప్ ఒక టేబుల్ స్పూన్, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వైట్ వినెగర్, అరకప్పు వాటర్ పోసి బాగా మిక్స్ చేయాలని చెబుతున్నారు. దీన్ని ఒక స్ప్రే బాటిల్లో పోసి బాగా షేక్ చేయాలని వివరిస్తున్నారు. అనంతరం దీన్ని కిటికీ అద్దంపై స్ప్రే చేసి మెత్తటి వస్త్రంతో తుడిచేయాలని అంటున్నారు. ఇలా చేస్తే కిటికీ అద్దాలపై పేరుకున్న దుమ్ము తొలగిపోయి అవి కొత్త వాటిలా మెరుస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
పట్టు వస్త్రాలకు : జరీ, పట్టు దుస్తుల్ని వాష్ చేసేందుకు కుంకుడు కాయలు చక్కటి ప్రత్యామ్నాయమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇందుకోసం కొన్ని కుంకుడు కాయలను కూల్ వాటర్లో నానబెట్టి వాటి రసాన్ని తీయాలని చెబుతున్నారు. ఈ మిశ్రమంతో పట్టు, జరీ వస్త్రాలను ఉతికితే అవి ఎక్కువ కాలం మన్నడంతో పాటు రంగు వెలిసిపోకుండా జాగ్రత్తపడొచ్చని వివరిస్తున్నారు. అంటే పట్టుతో పాటు ఇతర సున్నితమైన వస్త్రాల్ని మనం ఎలాగైతే షాంపూ వాష్ చేస్తామో ఆ షాంపూ బదులుగా ఈ సహజసిద్ధమైన షాంపూను ఉపయోగించచ్చన్నమాట!
కిచెన్ క్లీనర్గా : ఓ గిన్నెలో అరకప్పు కుంకుడుకాయ రసం, రెండు చెంచాల వైట్ వినెగర్, కొన్ని నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేయాలని చెబుతున్నారు. ఈ మిశ్రమాన్ని స్ప్రే బాటిల్లో పోసి వాష్బేసిన్, కిచెన్ ప్లాట్ఫాం లాంటివి శుభ్రం చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అలాగే దీన్ని బాత్రూం క్లీనర్గా కూడా ఉపయోగించవచ్చని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
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