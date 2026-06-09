"ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల మైలేజ్, బ్యాటరీ గమనించారా?" - నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!
EV కొనుగోలు చేస్తున్నారా? - ఇవి చెక్ చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 11:03 AM IST
Guidelines for Purchasing EVs : ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు కొనుగోలుకు ముందు ఏమేం పరిశీలించాలి? కొన్న తర్వాత ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అనే విషయాలపై చాలా మందికి పూర్తిస్థాయిలో అవగాహన ఉండడం లేదని తెలుస్తోంది. ఫలితంగా బ్యాటరీలు దెబ్బతినడం, వాహనాలు కాలిపోవడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. అందుకే ఈవీ కొనాలంటే ఈ విషయాలపై అవగాహన తప్పనిసరి.
నానాటికీ దూసుకెళ్తున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలకు తోడు ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు, రాయితీల కారణంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల(EV) కొనుగోళ్లు పెరుగుతున్నాయి. ద్విచక్ర వాహనాలతో పాటు రోడ్డెక్కుతున్న ఎలక్ట్రిక్ కార్లు, బస్సుల సంఖ్య అంతకంతకూ మించిపోతోంది. ఇదే సమయంలో ఈవీల పేరుతో ద్విచక్ర వాహనాల కంపెనీలు పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొస్తున్నాయి. వాహనాలు విక్రయించిన తర్వాత గ్యారెంటీ, వారెంటీ ఏమీ పట్టించుకోకుండా మొహం చాటేస్తున్నాయి. ఫలితంగా ఊహించని ప్రమాదాలు జరిగి వాహనాలు కాలి బూడిదవుతున్నాయి. లక్షలు పోసి కొన్న వాహనాలు కళ్లెదుటే కాలిపోతున్నా చేసేదేమీ లేక యజమానులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈవీల కొనుగోళ్ల సమయంలో ఏమేం పరిశీలించాలి? ఆ తర్వాత ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలో నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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సంస్థ రికార్డులు పరిశీలించాలి : మీరు కొనుగోలు చేసే వాహనాన్ని తయారు చేసిన సంస్థకు సంబంధించి ఆన్లైన్ రివ్యూలు, సర్వీస్ ఫిర్యాదులు గమనించాలి. ఊరించే ఆఫర్లతో తక్కువ ధరకు విక్రయిస్తున్న కొత్త సంస్థల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని గుర్తుంచుకోండి.
బ్యాటరీ చెక్ చేయండి : లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ మన్నికగా ఉంటుంది. కనీసం 3 - 5 సంవత్సరాల వారెంటీ ఉండేలా చూసుకోవాలి. బ్యాటరీ సామర్థ్యం, రీప్లేస్ మెంట్ ధర ముందుగానే తెలుసుకోవడం వల్ల బడ్జెట్ అంచనా వేసుకోవచ్చు. చార్జింగ్ సమయంలో బ్యాటరీ బయటకు తీసుకోవచ్చా లేక ఛార్జింగ్ ఎలా పెట్టాలో ముందుగానే అడిగి తెలుసుకోవాలి. బ్యాటరీకి బీఐఎస్ (BIS) ధ్రువీకరణతో పాటు నీళ్లలో పాడవకుండా ఐపీ 67, ఐపీ 65 రేటింగ్ ఉండేలా చూసుకోవాలి.
మైలేజ్ చెక్ చేయాలి : బ్యాటరీ ఒకసారి ఛార్జింగ్ చేస్తే ఎన్ని కిలోమీటర్లు మైలేజ్ వస్తుంది? సంస్థ చెప్తున్న మైలేజ్ ఎంత? రివ్యూలు ఎలా ఉన్నాయి గమనించాలి. మీ రోజు వారీ ప్రయాణానికి బ్యాటరీ సామర్థ్యం సరిపోతుందా లేదా తెలుసుకోవాలి.
వాహనం సర్వీస్ : మీరు కొనుగోలు చేస్తున్న వాహనం తాలూకూ సర్వీస్ సెంటర్ దగ్గర్లో అందుబాటులో ఉంటుందా? లేక స్పేర్స్ కోసం ఇబ్బందులు ఉన్నాయా? సులభంగా లభ్యమవుతున్నాయా, మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు వంటి అంశాలు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి.
సూచనలు పాటించాలి : ఇంట్లో ఛార్జింగ్కు సరిపడా వైరింగ్ ఉండేలా చూసుకోవడంతో పాటు సంస్థ నుంచి వచ్చిన ఛార్జర్నే ఉపయోగించడం తప్పనిసరి. మొబైళ్ల మాదిరిగా రాత్రంతా ఛార్జింగ్ పెట్టి ఉంచకుండా సూచనలు పాటించాలి. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉన్న వాటిని ఎంచుకోవడం వల్ల సమయం ఆదా అవుతుంది.
వాహనం మైలేజీ, ఫీచర్స్, పికప్, సస్పెన్షన్, బ్రేకుల గురించి అవగాహన ఉండాలి. సీటు సౌకర్యవంతంగా ఉందా తెలుసుకోవడానికి ఒకటికి రెండు సార్లు టెస్ట్ రైడ్ చేయడం మంచిది.
బ్యాటరీలు తొందరగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి బీమా సౌకర్యం తీసుకోవడం ఉత్తమం. ఎలాంటి ఘటనల్లో బీమా వర్తిస్తుందో ముందే చెక్ చేసుకోవాలి.
పత్రాలు తప్పనిసరి : వాహనం కొనుగోలు ఇన్వాయిస్, వారంటీ కార్డు, ఇన్సూరెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ పేపర్లు, బ్యాటరీల నంబర్లు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి.
రక్షణ సౌకర్యాలు : సీబీఎస్, డిస్క్ బ్రేకులకు తోడు యాంటీ థఫె్ట్ అలారం, బైకులకు స్టాండ్ సెన్సార్, రివర్స్ మోడ్, జీపీఎస్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లు ఉండడం మంచిది.
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