ఇంట్లో "బొద్దింకలు" ఎక్కువగా ఉన్నాయా ? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే ఒక్కటి కూడా ఉండదు!
బొద్దింకల స్ప్రేతో ఆరోగ్యానికీ ముప్పు - ఇలా చేస్తే బొద్దింకలను ఈజీగా తరిమికొట్టొచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 1:31 PM IST
Cockroaches Prevention Tips : దోమలు, ఈగలతో పాటు బొద్దింకలు కూడా ప్రతి ఇంటినీ ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి! వీటిని చూస్తేనే కొందరు భయపడతారు. ఉదయం పూట ఎక్కడ దాక్కుంటాయో గానీ రాత్రి పూట బెడ్రూమ్, కిచెన్, బాత్రూం అంటూ అన్ని గదులనూ కబ్జా చేస్తాయి. ఇళ్లంతా తిరుగుతూ బ్యాక్టీరియాలను వ్యాప్తి చేస్తాయి. వీటి బెడదను వదలించుకోవడానికి ఏవేవో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. ఇందులో భాగంగానే మార్కెట్లో లభించే స్ప్రేలను తెచ్చి ఉపయోగిస్తుంటారు. కానీ వీటి వాడకం వల్ల మన శరీరానికి కూడా హాని కలుగుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందువల్ల ఇంట్లో లభించే కొన్ని పదార్థాలతో బొద్దింకలను తరిమికొట్టొచ్చని సూచిస్తున్నారు. మరి అవెంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
లవంగాలు : లవంగాల నుంచి వచ్చే ఘాటైన వాసన బొద్దింకలకు నచ్చదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం ముందుగా కొన్ని లవంగాలను మిక్సీలో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలని పేర్కొంటున్నారు. ఆపై ఒక గ్లాసు నీటిని మరిగించి అందులో ఈ పౌడర్ కలపాలని వివరిస్తున్నారు. ఇళ్లు, కిచెన్ తుడిచేటప్పుడు బకెట్ నీళ్లలో ఈ నీటిని కలిపి తుడవాలని తెలియజేస్తున్నారు. అదేవిధంగా బొద్దింకలు సంచరించే ప్రదేశంలో లవంగాలను పెడితే సరిపోతుందని అంటున్నారు.
కీరదోస : కీరదోసకాయ ముక్కలను బాగా ఎండబెట్టాలని చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత వీటిని కబోర్డులో, అల్మరాల్లో ఉంచితే బొద్దింకల బెడద నుంచి తప్పించుకోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. లేదంటే తాజాగా ఉండే దోసకాయ తొక్క తీసి బొద్దింకలు తిరిగే ప్రదేశంలో ఉంచితే ఆ వాసనకు కూడా రాకుండా ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు.
దాల్చినచెక్క : దాల్చినచెక్కకు ఘాటైన వాసన ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. దీనివల్ల బొద్దింకలకు అలెర్జిక్ రియాక్షన్ ఇస్తుందని చెబుతున్నారు. దాల్చిన చెక్క పొడిని ఉప్పులో కలిపి బొద్దింకలు తిరిగే ప్రదేశాల్లో ఉంచాలని వివరిస్తున్నారు. తద్వారా ఇది బొద్దింకలు, వాటి గుడ్లను కూడా నాశనం చేస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.
ఉల్లిపాయ రసం : బొద్దింకలు ఉన్న చోట ఉల్లిపాయ రసం స్ప్రే చేయాలని చెబుతున్నారు. వీటి ఘాటైన వాసన బొద్దింకలకు నచ్చదని దీంతో అవి ఇంట్లో నుంచి పరార్ అవుతాయని పేర్కొంటున్నారు.
బేకింగ్ సోడా : బొద్దింకల నివారణకు బేకింగ్ సోడా చాలా బాగా సహాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ముందుగా ఒక చిన్న బౌల్లో సమాన పరిమాణంలో బేకింగ్ సోడా, పంచదార తీసుకొని మిక్స్ చేయాలని చెబుతున్నారు. తర్వాత దీన్ని బొద్దింకల సమస్య ఉన్న చోట కొద్దిగా ఉంచాలని తెలియజేస్తున్నారు. ఇందులోని చక్కెర వాటిని ఆకర్షిస్తుందని అంటున్నారు. అప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని తిన్న బొద్దింకలు మరణిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.
బే ఆకు/బిర్యానీ ఆకు : బిర్యానీ ఆకులను పొడిగా చేసినా లేదా విడిగా ఆకులనైనా వేడి నీటిలో ఉడకబెట్టాలని చెబుతున్నారు. బొద్దింకలు సంచరించే చోట ఈ నీటిని స్ప్రే చేయాలని వివరిస్తున్నారు. బొద్దింకలు ఈ వాసనను ఇష్టపడవని కాబట్టి అవి ఇల్లు వదిలి వెళ్లిపోతాయని అంటున్నారు.
ఆరెంజ్ తొక్కలు : బొద్దింకలను తరిమికొట్టడానికి ఆరెంజ్ తొక్కలు ఒక చక్కటి పరిష్కారమని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఆరెంజ్ తొక్కల్లో లిమోనెన్ అనే రసాయనం ఉంటుందని ఈ వాసన వాటికి అస్సలు నచ్చదని అంటున్నారు. ఇందుకోసం ఆరెంజ్ తొక్కలను పూర్తిగా ఎండలో ఆరబెట్టాలని ఆపై వీటిని కిచెన్లో ఇంటి మూలల్లో, బొద్దింకలు ఎక్కువగా వచ్చే ప్రదేశాల్లో ఉంచాలని తెలియజేస్తున్నారు. వీలైతే వాటిని పొడిగా చేసి బొద్దింకలు తిరిగే ప్రదేశాల్లో ఉంచాలని సూచిస్తున్నారు. మరోవైపు బొద్దింకలు ఉండేచోట పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్, లెమన్గ్రాస్ ఆయిల్ను చల్లితే ఒక్కటి కూడా ఉండదని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
