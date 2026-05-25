రవాణాశాఖ దగ్గర "ఆ పరికరాలేమీ లేవా?" - రాత్రిళ్లు ప్రమాదాలకు కారణాలేంటి!

ఇష్టానుసారంగా హెడ్‌లైట్లు అమర్చుతున్న వాహనదారులు - కళ్లు మసకబారి రాత్రివేళ ప్రమాదాలు

Vehicle Headlight Misuse
Published : May 25, 2026 at 11:30 AM IST

LED and High Beam Headlight Misuse : సాధారణంగా రాత్రివేళ వాహనాన్ని డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు లైట్ వెలుతురు సరిగ్గా ఉంటేనే ప్రయాణం సాఫీగా సాగుతుంది. కానీ ప్రస్తుతం కొందరు వాహనాల యజమానులు షోరూమ్‌ నుంచి వచ్చిన హెడ్‌లైట్లలో ఇష్టానుసారంగా మార్పులు చేస్తున్నారు. అధిక లైటింగ్‌ వచ్చే ఎల్​ఈడీలు, లైట్లను, అమర్చి రోడ్లపై వాహనాలను నడుపుతున్నారు. ట్రావెల్స్‌ బస్సులు సైతం కంపెనీ ఇచ్చే హెడ్‌లైట్లతోపాటు, అదనంగా మరికొన్ని లైట్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. ఫలితంగా ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో హెడ్​లైట్ల విషయంలో ప్రభుత్వ నిబంధనలు ఏమిటి? ఈ లైట్ల పరిమితిని తనిఖీ చేసేందుకు రవాణాశాఖ అధికారుల వద్ద ఉండాల్సిన పరికరాలేమిటి? అనేది ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

గతంలో హైడ్​లైట్లకు ఇది తప్పనిసరి : గతంలో హెడ్‌లైట్లకు తప్పనిసరిగా సగం వరకు బ్లాక్ కలర్​ పెయింట్‌ వేయాలి. లేదంటే స్టిక్కర్‌ అతికించడం గానీ చేసేవారు. తద్వారా లైటింగ్‌ ఎదుటి వాహనాల డ్రైవర్ల కళ్లలోకి పడకుండా ఉండేది. రెండు దశాబ్దాలుగా ఈ విధానంలో పూర్తిగా మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి.

టూ వీలర్​, కారు, బస్సు, లారీ ఇలా దేనికైనా నిర్దేశిత ప్రమాణాలతో కూడిన హెడ్‌లైట్లతో కంపెనీలు ఆయా వాహనాలను తయారుచేస్తున్నాయి. హెడ్‌లైట్ల బీమ్​లోనూ, బల్బ్‌ల్లోనూ మార్పులుచేసి వాటి లైటింగ్‌ రోడ్డుపై మాత్రమే పడేలా ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. వాటిని వాడితే ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ కొందరు వాహనదారులు దీనిని ఉల్లంఘించి ఇష్టానుసారం లైటింగ్‌ స్థాయిని పెంచేస్తున్నారు. మెకానిక్‌ల వద్దకు వెళ్లి, అధిక లైటింగ్‌ ఉండే ఎల్‌ఈడీ లైట్లను అమర్చుతున్నారు. తద్వారా రాత్రివేళ ఎదుటి వాహనాల డ్రైవర్ల కళ్లలోకి నేరుగా లైటింగ్‌ పడడంతో రోడ్డు కనిపించడం లేదు. ఫలితంగా ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.

నిబంధనలు ఇవీ :

  • స్కాటెర్డ్‌ బీమ్‌ ఎదురుగా వచ్చే వారి కళ్లలో కాంతి పడేలా ఉండకూడదు.
  • కొత్త వాహనాలకు కంట్రోల్‌ బీమ్‌ స్ప్రెడ్‌ తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
  • పాత వాహనాలకు ఎదుటి వాహనాల డ్రైవర్లు, పాదచారుల కళ్లలో లైటింగ్‌ పడకుండా చూసే కటాఫ్‌ లైన్‌ ఉండాలి.
  • వాహనాల లైటింగ్‌కు చెందిన ప్రతి కిట్‌కు ఆటోమోటివ్‌ రీసెర్చ్‌ అసోసియేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (ఏఆర్‌ఏఐ) అనుమతి తప్పనిసరి.

తనిఖీలు చేసేందుకు పరికరాలేవీ? :

  • వాహనాలకు అధిక లైటింగ్‌ వినియోగంపై రవాణాశాఖ అధికారులు దృష్టి సారించడం లేదు. అంతేకాక వీటిపై తనిఖీలు చేసి నమోదు చేసిన కేసులు కూడా అరుదేనని చెప్పవచ్చు.
  • వాహనాలకు లైటింగ్‌ ఏ స్థాయిలో ఉంది? నిబంధనలు పాటించారా? అనేది తెలుసుకునేందుకు రవాణాశాఖ అధికారుల వద్ద హెడ్‌ల్యాంప్‌ బీమ్‌ టెస్టర్‌ లేదంటే లక్స్‌ మీటర్‌ ఉండాలి.
  • లక్స్‌ మీటర్ల ద్వారా లైటింగ్‌ తీవ్రతను తెలుసుకోవచ్చు. 3000 ల్యూమెన్స్‌ను దాటి ఉంటే ఇందులో తెలుస్తుంది.
  • హెడ్‌ల్యాంప్‌ బీమ్‌ టెస్టర్‌తో హెడ్‌లైట్ల దిశ కిందకు ఉందా? ఎదుటి వాహన డ్రైవర్‌ కళ్లలో పడేలా ఉందా? లైటింగ్‌ స్థాయి ఎంత మేరకు ఉందనేది తెలుసుకోవచ్చు.
  • ఇటువంటి పరికరాలు ఏవీ ఏపీలో రవాణాశాఖ అధికారుల వద్ద లేకపోవడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.

హెడ్​లైట్ల విషయంలో నిబంధనలు :

  • వాహనాల హెడ్‌లైట్ల విషయంలో ఎలాంటి నిబంధనలు పాటించాలనేది ఆటోమోటివ్‌ ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్‌ 010లో స్పష్టంగా ఉంది.
  • టూ వీలర్స్​కు 65 వోల్ట్‌లు, ఇతర పెద్ద వాహనాలకు 75 వోల్ట్‌లుకు మించిన బల్బ్‌లు వినియోగించకూడదు.
  • వాహనాల కాంతి 3000 ల్యూమెన్స్‌కు మించకూడదు.
  • నేల నుంచి ఒకటిన్నర మీటర్​కి మించి పైకి లైటింగ్​ వెళ్లకూడదు.
  • లైటింగ్‌ బీమ్‌ కిందకు, రోడ్డుపై పడేలా ఉండాలి.
  • నగరాల్లో ట్రాఫిక్‌ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో మాత్రమే బీమ్‌ ఉపయోగించాలి. గ్రామీణ రహదారులపై, చీకటి రోడ్లపై హైబీమ్, ఎదురుగా వాహనం వస్తే లోబీమ్‌ వాడాలి.

