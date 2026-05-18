నాడు కనుసైగతోనే "దేశాన్ని" శాసించారు - నేడు జైల్లో "ఊచలు" లెక్కిస్తున్నారు!
ఒకప్పుడు దేశాధినేతలు - ఇప్పుడు దోషులుగా మారిన వైనం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 5:19 PM IST
Ex Presidents Behind Bars : వారంతా ఒకప్పుడు దేశాధినేతలు. రాజప్రసాదాల్లో ఉంటూ కనుసైగతోనే సంవత్సరాల పాటు దేశ రాజకీయాలను శాసించారు. ఈ నేపథ్యంలో కొందరు పాలనలో తమదైన గుర్తింపును తెచ్చుకున్నారు. కానీ మరికొందరు మాత్రం అవినీతి, అక్రమాలతో పాటు అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలను ఎదుర్కొన్నారు. చివరకు అరెస్ట్లు, జైలు శిక్షలతో ఊచలు లెక్కిస్తున్నారు. మరి ఇంతకీ వారు ఎవరు? వారు చేసి నేరాలేంటి? అనే విషయాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
అక్రమంగా నిధులు పొందినట్టు ఆరోపణలు : ప్రపంచంలోనే శక్తిమంతమైన దేశాల్లో ఫ్రాన్స్ ఒకటి. ఈ దేశానికి 2007 నుంచి 2012 వరకు నికోలస్ సర్కోజీగా అధ్యక్షుడిగా పనిచేశాడు. దేశంలో అనేక విప్లవాత్మక మార్పులకు నాంది పలికారు. అయితే ఆయన అధ్యక్షుడిగా ఉన్న సమయంలో లిబియా నుంచి అక్రమంగా నిధులు పొందినట్టు ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనిపై కేసు నమోదై రుజువు కావడంతో న్యాయస్థానం అతనికి ఐదు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించింది.
జీవిత ఖైదు పడిన మొదటి మాజీ అధ్యక్షుడు : దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడుగా యూన్ సుక్ యోల్ పనిచేశారు. ఆయన అధికారంలో ఉన్నప్పుడు దేశంలో విధించిన మార్షల్ లాపై తీవ్ర వ్యతిరేకతలు వచ్చాయి. గంటల వ్యవధిలోనే ఈ ప్రకటనను విరమించుకున్నారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో యూన్ సుక్ యోల్ అభిశంసనకు గురై పదవిని కోల్పోయారు. ఆ తర్వాత ఆయనపై కేసు నమోదు కావడంతో దోషిగా నిర్ధారించి కోర్టు జీవిత ఖైదు విధించింది. మరోవైపు జీవిత ఖైదు పడిన మొదటి దక్షిణ కొరియా మాజీ అధ్యక్షుడు కూడా ఈయనే.
ఇమ్రాన్ ఖాన్ : పాకిస్థాన్ ప్రధానిగా ఇమ్రాన్ ఖాన్ పనిచేశారు. ఆయన ప్రధానమంత్రి హోదాలో విదేశీ పర్యటనలు చేసినప్పుడు వివిధ బహుమతులు వచ్చాయి. ఈవిధంగా ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు, అధికారులకు అందే గిఫ్ట్లు పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వ 'తోషాఖానా' విభాగానికి చేరుతాయి. అయితే ఇమ్రాన్ ఖాన్ తన అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసి వాటిని తక్కువ ధరకే తోషాఖానా నుంచి కొనేశారనే అభియోగంతో ఆయనపై కేసు నమోదైంది. ఈ కేసులోనే ఇమ్రాన్ ఖాన్, ఆయన సతీమణి బుష్రా బీబీలకు చెరో 17 ఏళ్ల జైలుశిక్ష పడింది.
బ్రెజిల్ బోల్సొనారో : బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడిగా 2019 నుంచి 2022 వరకు జైర్ బోల్సొనారో పనిచేశారు. 2022 ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. అయితే ఆయనపై పదవిలో కొనసాగేలా తిరుగుబాటు కుట్రకు ప్రణాళికలు రచించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనిపై విచారించిన సుప్రీంకోర్టు మాజీ అధ్యక్షుడికి 27 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధిస్తూ సెప్టెంబర్ 2025లో తీర్పు ఇచ్చింది.
మలేసియా మాజీ ప్రధాని నజీబ్ రజాక్ : మలేసియా మాజీ ప్రధాని నజీబ్ రజాక్ పదవిలో ఉండగా అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. మలేసియా అభివృద్ధికి ఉద్దేశించిన 'మలేసియా డెవలప్మెంట్ బెహ్రాత్' నిధి నుంచి భారీ మొత్తాన్ని వ్యక్తిగత ఖాతాల్లోకి మళ్లించినట్లు తేలింది. ఈ అవినీతి కేసులో ఇప్పటికే జైల్లో ఉన్న ఆయనకు 15 సంవత్సరాల జైలు, భారీ జరిమానా విధిస్తూ డిసెంబర్ 26, 2025న అక్కడి న్యాయస్థానం తీర్పు ఇచ్చింది.
మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలకు పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలు : ఫిలిప్పీన్స్ మాజీ అధ్యక్షుడు 'రోడ్రిగో డ్యూటెర్టె' ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మాదకద్రవ్యాల వ్యతిరేక పోరులో మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలకు పాల్పడిందనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో వేల మందిని అంతమొందించారన్న ఆరోపణలపై విచారణ జరిపిన అంతర్జాతీయ నేర న్యాయస్థానం (ఐసీసీ) వారెంట్ మేరకు రోడ్రిగో డ్యూటెర్టె ఇటీవల అరెస్టయ్యారు.
