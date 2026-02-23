బంకుల్లో ఈ సేవలన్నీ ఉచితం! - పెట్రోల్ కొట్టించకపోయినా వీటిని వాడుకోవచ్చు!
-మీకు ఉచితంగా పొందే ఆ సేవల గురించి తెలుసా? - ఫిర్యాదు చేసే అవకాశం కూడా!
Published : February 23, 2026 at 3:57 PM IST
Petrol Bunk Free Services : మనందరం రవాణా కోసం బస్సులు, ట్రైన్లు మాత్రమే కాకుండా కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలను ఎక్కువగా వాడుతుంటాం. ముఖ్యంగా నేటి రోజుల్లో వ్యక్తిగత వాహనాల వాడకం పెరిగిపోయింది. ఈ క్రమంలోనే దాదాపు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో బైక్ లేదా కారు ఉంటున్నాయి. అయితే, అవి నడవాలంటే అందులో పెట్రోల్ లేదా డిజిల్ తప్పనిసరిగా పోయించాల్సిందే. ఇందుకోసం మనం డైలీ కాకపోయినా అప్పుడప్పుడైనా పెట్రోల్ బంకులకు వెళ్తుంటాం.
అలా వెళ్లినప్పుడు మనందరం నార్మల్గా బండిలో పెట్రోల్ కొట్టించుకుని, ఒకవేళ గాలి లేకపోతే ఎయిర్ పెట్టించుకుని బయటకు వచ్చేస్తాం. అంతేకానీ, అక్కడ అందుబాటులో ఉండే మౌలిక సదుపాయాల గురించి పట్టించుకోం. వీటిపై చాలా మందికి అవగాహన కూడా ఉండదు. కానీ, మీకు తెలుసా? పెట్రోల్ బంకుల్లో పెట్రోల్/డీజిల్ కొట్టించినా, లేకపోయినా కొన్ని సౌకర్యాలు ఉచితంగా పొందవచ్చు. సామాన్య ప్రజలూ ఈ సౌకర్యాలను ఫ్రీగా వాడుకోవచ్చు. అంతేకాదు, బంకుల్లో ఆ సౌకర్యాలు లేకుంటే సదరు యజమానిపై ఫిర్యాదు చేసే అవకాశం ఉంది. అలాగే, జరిమానా విధించే అధికారం కూడా ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది. ఇంతకీ, పెట్రోలో బంకుల్లో ఉచితంగా పొందే ఆ సేవలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఫ్రీ ఎయిర్ : పెట్రోల్ బంకుల్లో వాహనాల టైర్లలో గాలి నింపడానికి, తనిఖీ చేసుకోవడానికి తప్పనిసరిగా సంబంధిత యంత్రం ఉండాలి. అందుకోసం ఓ వ్యక్తి కూడా అందుబాటులో ఉండాలి. ఇందుకోసం ఎలాంటి డబ్బు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది పూర్తిగా ఉచితం. మరో ముఖ్యమైన విషయమేమిటంటే, ఒకవేళ మీరు బంకులో పెట్రోల్ పోయించుకోకపోయినా సరే ఉచితంగా మీ వెహికల్లో గాలి నింపించుకోవచ్చు. అలాగే, సర్వీస్ నచ్చితే ‘టిప్’ ఇవ్వొచ్చు.
స్వచ్ఛమైన తాగునీరు : సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లినప్పుడు చాలాప్రాంతాల్లో మంచినీటి సౌకర్యం ఉండదు. ఇక ఎండాకాలంలో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అలాంటి టైమ్లో పెట్రోల్ బంకులో ఉచితంగా స్వచ్ఛమైన తాగునీటి సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంటుంది. తాగునీటి సౌకర్యం కల్పించడం బంకు యజమాని బాధ్యత కూడా. సో ఎవరైనా సరే ఫ్రీగా మంచినీటిని తాగొచ్చు.
మరుగుదొడ్లు : పెట్రోల్ బంకుల్లో ఉచితంగా కల్పించే సౌకర్యాల్లో మరొకటి "మరుగుదొడ్లు". ముఖ్యంగా ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిన మహిళలు వాష్ రూమ్స్ సమస్యను ఎదుర్కొంటుంటారు. అలాంటి టైమ్లో పెట్రోల్ బంకులు కల్పిస్తున్న ఈ సౌకర్యం చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే స్వచ్ఛభారత్ మిషన్లో భాగంగా అన్ని బంకుల్లో శుభ్రతమైన మూత్రశాలలు, మరుగుదొడ్లు ఉండాలి.
ప్రథమ చికిత్స కిట్ : ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదం జరిగినప్పుడు వెంటనే చికిత్స అందించేందుకు ప్రథమ చికిత్స కిట్ బంకుల్లో ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంటుంది. అంతేకాదు, కిట్లోని వైద్య పరికరాలను, మందులను ఎప్పటికప్పుడు మార్చడం తప్పనిసరి.
ఫోన్ సౌకర్యం : పైన చెప్పినవే కాకుండా పెట్రోల్ బంకుల్లో అత్యవసర సమయాల్లో సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు ఉచితంగా ఫోన్ సౌకర్యం కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. అంటే, ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు, ఎమర్జెన్సీ టైమ్లో ఈ సేవను ఎవరైనా వినియోగించుకోవచ్చు.
నాణ్యత ప్రమాణాల తనిఖీ : మీకు బంకులో కొట్టించుకున్న పెట్రోల్/డీజిల్ నాణ్యతపై అనుమానం కలిగితే అక్కడే చెక్ చేసుకోవచ్చు. అందుకు కావాల్సిన పరికరాలు, ఫిల్టర్ కాగితాలు కూడా బంకు వాళ్లే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అలాగే, పెట్రోల్/డీజిల్ తక్కువగా వస్తుందనిపించినా అదే ప్రాంతంలో పరీక్షించుకోవచ్చు.
ఇలా పైన చెప్పిన మౌలిక సదుపాయాలను పెట్రోల్ బంకుల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఉచితంగా పొందవచ్చు. అలాగే, బంకుల్లో నిబంధనల ప్రకారం పైన పేర్కొన్న సౌకర్యాలు ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా, బంకు సిబ్బంది వినియోగదారులతో దురుసుగా ప్రవర్తించినా ఈ నంబర్లకు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. ఫోన్లో చిరునామా, ఇతర సమాచారం ఇస్తే చాలు సంబంధిత చమురు సంస్థ వారిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటుంది.
ప్రముఖ చమురు సంస్థల ఫోన్ నెంబర్లు
- భారత్ పెట్రోలియం: 1800224344
- ఇండియన్ ఆయిల్: 1800233355
- హెచ్పీసీఎల్: 18002333555
- రిలయన్స్: 18008919023
