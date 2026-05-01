రోడ్లపై ఉండే ఈ గీతలకు అర్థం తెలుసా? - తెలుపు, పసుపు రంగు లైన్స్ మీనింగ్ ఇదే!
- ప్రమాదాల నివారణే లక్ష్యంగా రోడ్లపై కలర్ లైన్స్ - వాటి అర్థమేంటో అందరూ తెలుసుకోవాల్సిందే!
Published : May 1, 2026 at 12:31 PM IST
Meaning of Road Lines in India : నిత్యం రహదారులపై వేలాది మంది వాహనదారులు ప్రయాణిస్తుంటారు. రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండడానికి అనేక రకాల నిబంధనలు ఉన్నాయి. అందులో భాగంగానే రహదారులపై వాహనదారుల భద్రత కోసం ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్, సైన్ బోర్డులు వంటివి ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా ప్రమాదాల నివారణ కోసం రహదారులపై ఉండే రద్దీని బట్టి రోడ్ల మధ్యలో పసుపు, తెలుపు రంగులో కొన్ని రకాల గీతలు ఏర్పాటు చేస్తుంటారు అధికారులు. ఇవి కూడా ఆ ప్రాంతం, రహదారి స్థితుగతుల ఆధారంగా వివిధ రకాలుగా ఉంటాయి.
నార్మల్గా మీరందరూ రోడ్లపై ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి గీతలు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు గమనించే ఉంటారు. ఇందులో జీబ్రా క్రాసింగ్ గురించి మాత్రం అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. కానీ, రోడ్లపై వివిధ రకాలుగా కనిపించే తెలుపు, పసుపు రంగు గీతల అర్థం మాత్రం చాలా మందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. కొందరికీ తెలిసినా అన్ని రకాల లైన్ల అర్థం తెలియకపోవచ్చు. ఇంతకీ, రహదారులపై ఉండే ఆయా రకాల గీతలకు అర్థమేంటి? వాటి వల్ల కలిగే ఉపయోగం ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
బ్రోకెన్ లైన్పై బాణం గుర్తు :
ఈ బాణాలు డ్రైవర్ను వెంటనే తన లైన్లోకి వెళ్లమని సూచిస్తాయి. ముందు రోడ్డు కలవబోతోందని లేదా లేన్ ముగిసిపోతోందని ఇవి హెచ్చరిస్తాయి.
సైడ్ సాలిడ్ లైన్స్ :
తెల్లటి గీత :
రహదారి చివర పొడవాటి తెల్లటి గీత అంటే అది రోడ్డు అంచును సూచిస్తుంది. అత్యవసర సమయంలో తప్ప వీటిని దాటి వెళ్లకూడదు.
పసుపు గీత :
ఒకవేళ రోడ్డు అంచున పసుపు గీత ఉంటే, అక్కడ వాహనాలను ఆపడం లేదా పార్క్ చేయడం పూర్తిగా నిషేధమని అర్థం.
బ్రోకెన్ అండ్ సాలిడ్ లైన్ :
రహదారి మధ్యలో బ్రోకెన్ అండ్ సాలిడ్ లైన్ ఉన్నట్లయితే వాటిలో మీ వైపు బ్రోకెన్ లైన్ ఉంటే మీరు సురక్షితంగా ఉన్నప్పుడు ఓవర్టేక్ చేయవచ్చు. ఒకవేళ మీ వైపు సాలిడ్ లైన్ ఉంటే మీరు ఓవర్టేక్ చేయడానికి వీలు లేదు అని అర్థం చేసుకోవాలి.
జిగ్జాగ్ లైన్స్ :
సాధారణంగా స్కూళ్లు, హాస్పిటల్స్ లేదా జీబ్రా క్రాసింగ్ల వద్ద రోడ్లపై జిగ్జాగ్ లైన్స్ ఏర్పాటు చేస్తుంటారు అధికారులు. వీటి అర్థం వేగం తగ్గించమని అలాగే.. పార్కింగ్ లేదా ఓవర్టేకింగ్ అనుమతి లేదు అని తెలుసుకోవాలి.
నిచ్చెన ఆకారపు లేన్ మార్కింగ్ :
ఏదైనా రహదారి అంచుల వెంబడి నిచ్చెన ఆకారపు లేన్ మార్కింగ్ ఉన్నట్లయితే అవి వాహనాలు వెళ్లకూడని ప్రాంతాలు అని అర్థం. ఇవి పాదచారుల రక్షణకు లేదా బఫర్ జోన్లుగా పనిచేస్తాయి.
సాలిడ్ లైన్(పొడవాటి గీత) :
రోడ్డు మధ్యలో సాలిడ్ లైన్(పొడవాటి గీత) ఉన్నట్లయితే దాని అర్థం ఓవర్టేక్ చేయడానికి లేదా లేన్ మారడానికి అనుమతి లేదు. సాధారణంగా కొండ ప్రాంతాలు, మలుపుల వద్ద ఇవి ఉంటాయి.
డబుల్ సాలిడ్ లైన్(రెండు పొడవాటి గీతలు) :
రహదారి మధ్యలో డబుల్ సాలిడ్ లైన్(రెండు పొడవాటి గీతలు) ఉంటే అది చాలా కఠినమైన నిబంధన అని గుర్తించాలి. రోడ్డు ఖాళీగా ఉన్నట్లు అనిపించినా, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాహనదారులు గీత దాటి ఓవర్టేక్ చేయకూడదు. ఇది "వర్చువల్ డివైడర్" లాంటిది.
బ్రోకెన్ లైన్స్ :
రహదారులపై ఒకే గీతకు మధ్యమధ్యలో ఖాళీలు(బ్రోకెన్ లైన్స్) ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. ఇవి రెండు వైపులా రాకపోకలు సాగించే రోడ్లపై లేన్లను సూచిస్తాయి. ఎదురుగా వెహికల్స్ రానప్పుడు లేదా రోడ్డు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు, జాగ్రత్తగా పక్క లేన్లోకి వెళ్లి ఓవర్టేక్ చేయవచ్చు. గీతల మధ్య దూరం తగ్గితే ముందు ప్రమాదకరమైన మలుపు లేదా ట్రాఫిక్ మార్పు ఉందనే హెచ్చరిక సంకేతాన్ని తెలియజేస్తుంది.
స్ట్రిప్డ్ మీడియన్ :
రోడ్డు మధ్యలో స్ట్రిప్డ్ మీడియన్(నిచ్చెన ఆకారపు గీతలు) ఉన్నట్లయితే ఆ గీతలు ఉన్న చోట వాహనాన్ని నడపకూడదు, ఇది ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించడానికి, ప్రధాన రోడ్డు నుంచి "బై-రోడ్" విడిపోయే చోట రక్షణ కోసం గీస్తారు. ఇక్కడ వేగం తగ్గించడం చాలా ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
రహదారులపై ఇలా ఏర్పాటు చేసే తెలుపు, పసుపు రంగు గీతలు వాహనాలు వేగం తగ్గింపు, ప్రమాదాల నివారణకు చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, రోడ్లను ఎలా నావిగేట్ చేయాలో మనకు మార్గనిర్దేశం చేసేందుకు ఈ లైన్లు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని సూచిస్తున్నారు.
