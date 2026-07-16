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బుజ్జాయిల భవిష్యత్తుకు ఈ 6 నెలలే "గోల్డెన్ పీరియడ్"! - అమ్మనాన్నలు ఈ 'పనులు' తప్పక చేయాలట!

చిన్నారుల ఎదుగుదలలో ఈ కాలం చాలా కీలకం! - పేరెంట్స్ వెచ్చించే 5 నిమిషాల టైమ్ ఐదేళ్ల కష్టాన్ని తగ్గించొచ్చంటున్న నిపుణులు!

Parenting Tips for Newborns
Parenting Tips for Newborns (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 2:58 PM IST

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Parenting Tips for Newborns : శిశువు ఎదుగుదలలో 6 నుంచి 12 నెలల కాలం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఇది చిన్నారులు పాకే వయసు, ఎదిగే వయసు, అర్థం చేసుకునే వయసు. అందుకే ఈ 6 నెలల కాలాన్ని "గోల్డెన్ పీరియడ్"గా చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఈ సమయంలో తల్లిదండ్రులు వారిని ప్రేమగా దగ్గరకు తీసుకోవడం, మంచి మాటలు చెప్పడంతో పాటు కొన్ని పనులు తప్పకుండా చేయాలంటున్నారు. అప్పుడే వారు ప్రపంచంతో మమేకమవుతారు. అది బుజ్జాయిల భవిష్యత్తుకు మంచి పునాది అవుతుందంటున్నారు. మరి, పేరెంట్స్​ చేయాల్సిన ఆ పనులేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

బుజ్జాయిలకు 6 నుంచి 12 నెలల వయసు వచ్చేసరికి పాకుతూ, వస్తువుల్ని తడిమి చూస్తూ, వాటిని నోట్లో పెట్టుకోవడం చేస్తుంటారు. 'అ-ఆ' అని సౌండ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా చేస్తున్నప్పుడు పిల్లల మెదడులో న్యూరాన్ కనెక్షన్ల సునామీనే ఏర్పడుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. దాదాపుగా సెకనుకు 10 లక్షల కొత్త కనెక్షన్లు ఏర్పడే ఛాన్స్ ఉంటుందట. చిన్నారులు చేసే యాక్టివిటీల ద్వారా వారి మెదడు వృద్ధి చెందుతుందంటున్నారు. ఈ స్టేజ్​లో తల్లిదండ్రులిచ్చే ప్రేరణ చాలా ముఖ్యం. ఇక్కడ ప్రేరణ అంటే విలువైన బొమ్మలివ్వడం కాదు. అమ్మనాన్నల పలకరింపు, వారితో టైమ్ స్పెండ్ చేయడం. ఈ దశలో పేరెంట్స్ పలకరించే ప్రతి మాటా వారి భవిష్యతుకు ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు.

ఈ వయసులో ఉపయోగించని న్యూరాన్ కనెక్షన్లను మెదడు తొలగిస్తుందట. అంటే ప్రేరణ లేకపోతే మెదడు అభివృద్ధి అనేది నెమ్మదిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఆ ప్రభావం చిన్నారుల జీవితంపై ప్రభావం చూపిస్తుందని చెబుతున్నారు. పిల్లలు ఇంట్లోనే అమ్మ, అన్నం, నాన్న, చందమామ అంటూ 1,000 పదాల వరకు నేర్చుకుంటారు. చిన్ని చిన్ని మాటలతో వారి మాటలకు పునాది పడుతుంది. అలా రెండు సంవత్సరాలకే మాటలొస్తాయి. అయితే, ఈ ఏజ్​లో సరిగ్గా స్పందించకపోతే 3 సంవత్సరాల వరకూ మాట్లాడకపోయే ప్రమాదం ఉంటుందంటున్నారు. దాంతో వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం దెబ్బతింటుంది. తర్వాత పాఠశాలల్లో వెనుకబడి వారిలో నాకేం రాదనే భావన ఏర్పడుతుందని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

చిన్నారులు పాకడం అంటే ఏ నుంచి బీ కి వెళ్లడం కాదు, ప్రపంచాన్ని తెలుసుకోవడంగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ దశలో అమ్మనాన్నలు వెచ్చించే 5 నిమిషాల సమయం పిల్లల ఐదేళ్ల కష్టాన్ని తగ్గించొచ్చు. అందుకే, పేరెంట్స్ ఈ ఆరు నెలల కాలంలో బుజ్జాయిలను నవ్వించడం, ప్రేమగా దగ్గరకు తీసుకోవడం చేయాలంటున్నారు.

Parenting Tips
Parenting Tips (Getty Images)

తల్లిదండ్రులు చేయాల్సిన పనులివే!

మాట్లాడటం-వర్ణించడం :

వినడమే భాషకు పునాది. అందుకే, పిల్లలతో మాట్లాడకుండా ఉంటే మెదడుకు కావాల్సిన సమాచారం దొరకదని గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి, డైపర్ మార్చేటప్పుడు ఇప్పుడు 'డైపర్ తీస్తున్నా' అని, పాకేటప్పుడు 'భలే పాకుతున్నావ్' అంటూ బిడ్డను మెచ్చుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

నేలపై పాకడం వల్ల చేతులు, కాళ్లు, కళ్లు, మెదడు కలిసి పనిచేయడం నేర్చుకుంటారు. ఇవి ఫ్యూచర్​లో రాయడానికి, చదవడానికి యూజ్ అవుతాయి. అందుకే, రోజుకు 3 నుంచి 4 సార్లు నేలపై బిడ్డను పాకానివ్వాలి. అంతేకాదు, చిన్నారికి కొంచెం దూరంలో బొమ్మను పెట్టి 'రా తీస్కో' అంటూ ప్రోత్సహించడం చేయాలి.

అర్థమయ్యేలా చెబుతుండాలి :

'నేను ఇలా చేస్తే అలా జరుగుతుంది' అని నేర్చుకోవడమే తెలివికి తొలి మెట్టు అంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, స్టీలు గిన్నె, చెంచా ఇచ్చి 'కొడితే శబ్దం వస్తుంది' అని చెబుతూ దాన్ని చేసి చూపించాలి. అలాగే, బంతిని చూపిస్తూ 'తోస్తే దొర్లుతుంది' అని వివరంగా చెబుతుండాలి.

స్పందించడం :

పిల్లల పలుకులకు స్పందిస్తుండాలి. అది వారి మెదడులోని న్యూరాన్ కనెక్షన్లకు సిమెంట్ గా బంధం బలపడేలా చేస్తుందంటున్నారు. చిన్నారులు దేనినైనా చూపిస్తే ఆ వస్తువు పేరు చెబుతూ దాన్ని అందించడం చేయాలి.

Parenting Tips
Parenting Tips (Getty Images)

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సురక్షిత అన్వేషణ :

భయం లేకుండా పిల్లలు పాకుతూ వస్తువుల్ని పట్టుకుంటుంటే 'నేను చేయగలను' అనే నమ్మకం కలగుతుంది. కాబట్టి, ఇంట్లో అనవసరమైనవి తీసేసి, బుజ్జాయిలు పాకడానికి కావాల్సిన స్థలం ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ పడిపోతే 'ఏం కాదులే' అని ధైర్యం చెబుతుండాలి.

చిన్నారుల్లో ప్రేరణను కలిగించే అంశాలివే :

కిచెన్​లోనూ పాఠం :

వంట చేసేటప్పుడు పిల్లల్ని దగ్గర పెట్టుకుని గరిటెలు, గిన్నెలు ఇవ్వాలి. గిన్నె, గరిటెకు తాకించి టక్ టక్ అనే శబ్దం చేయాలి. అది వారికి ప్రేరణ ఇస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.

Parenting Tips
Parenting Tips (Getty Images)

చీరలతో దాగుడుమూతలు :

'అమ్మ ఎక్కడ' అని చీరతో ముఖం కప్పి, తీసి 'బూచ్' అంటూ దాగుడు మూతలు ఆడాలి. ఇది పిల్లల్లో జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుతుందని చెబుతున్నారు.

గోరుముద్దలతో లెక్కలు :

  • చిన్న పిల్లలకు అన్నం తినిపించేటప్పుడు 'ఒక ముద్ద, రెండు ముద్దలు' అంటూ లెక్కపెడుతూ తినిపించాలి.
  • అలాగే, నాన్న ఆఫీస్ నుంచి రాగానే చిన్నారిని ఎత్తుకుని 'నాన్న వచ్చాడు' అని సంతోషంగా చెప్పాలి. ఇది పిల్లల్లో సామాజిక భావోద్వేగ లక్షణాన్ని' పెంచుతుందంటున్నారు నిపుణులు.

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