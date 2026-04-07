బ్రెడ్ స్లైసులతో నోరూరించే "ఎగ్ కట్​లెట్స్" - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!

-హాఫ్​డే స్కూల్స్ వేళ పిల్లల కోసం సూపర్ స్నాక్ - రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!

Published : April 7, 2026 at 4:27 PM IST

Evening Time Snack Recipe : నార్మల్​గా మనందరం ఇంట్లో ఎగ్స్ ఉన్నాయంటే చాలు వాటితో భోజనంలోకి రకరకాల కర్రీలను ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. అవి మాత్రమే కాదు కోడిగుడ్లతో ఈవెనింగ్ టైమ్​కి అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక మంచి స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, సూపర్ టేస్టీ "ఎగ్ కట్​లెట్స్". బ్రెడ్ స్లైసుల కాంబినేషన్​లో రెడీ అయ్యే ఇవి భలే టేస్టీగా ఉంటాయి. ఒంటిపూట బడుల వేళ ఇంట్లో ఉండే చిన్నారులకు ఇవి చేసి పెట్టారంటే బయట చిరుతిళ్ల మాట ఎత్తకుండా కమ్మగా తినేస్తారు. అలాగే, ఈ రెసిపీ తయారీకి చాలా సమయం కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా తక్కువ పదార్థాలతో ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ స్నాక్ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆరు - గుడ్లు
  • పది - బ్రెడ్ స్లైసులు
  • రెండు - క్యారెట్లు
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • అరకప్పు - పాలు
  • నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - కొత్తిమీర తరుగు
  • కొన్ని - పుదీనా ఆకులు
  • రెండు చెంచాలు - వెల్లుల్లి తరుగు
  • రెండు చెంచాలు - మిరియాలపొడి
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • ఆరు టేబుల్​స్పూన్లు - మొక్కజొన్నపిండి
  • ఒక కప్పు - బ్రెడ్ పొడి
  • వేయించడానికి సరిపడా - ఆయిల్

తయారీ విధానం :

  • ఈ ఇన్​స్టంట్ టేస్టీ స్నాక్ తయారీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లను తీసుకుని, తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు ఉల్లిపాయలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా, క్యారెట్లను సన్నగా తురుముకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అలాగే, కొత్తిమీర తరుగు, వెల్లుల్లి తరుగును సిద్ధం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఉడికిన కోడిగుడ్లపై ఉండే పెంకు తొలగించుకోవాలి. ఆపై వాటిని గ్రేటర్​తో సన్నగా తురుముకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ ఒక గిన్నెలో బ్రెడ్ స్లైసులు తీసుకుని వాటిపై పాలు పోసి ఐదారు నిమిషాలు నాననివ్వాలి.
  • అవి నానేలోపు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కోడిగుడ్ల తురుము, సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్యారెట్ తురుము వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, కొత్తిమీర తరుగు, పుదీనా ఆకులు, వెల్లుల్లి తరుగు, మిరియాలపొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు పాలలో నానబెట్టుకున్న బ్రెడ్ స్లైసులను ముద్దలా చేసుకోవాలి. తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న గుడ్డు మిశ్రమంలో వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో మొక్కజొన్న పిండి కూడా యాడ్ చేసుకుని మరోసారి మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగేలోపు ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న గుడ్డు మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న కట్​లెట్ల మాదిరిగా చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఎగ్ కట్​లెట్స్​ను బ్రెడ్​పొడిలో అన్ని వైపులా అద్ది కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • కడాయిలో వేయించడానికి తగినన్ని వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేస్తూ మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అలా అన్నింటినీ వేయించుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్స్​లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకున్నారంటే చాలు.
  • అంతే, నిమిషాల్లోనే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "ఎగ్ కట్​లెట్స్" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ హాఫ్​డే స్కూల్ వేళ ఇంట్లో ఉండే పిల్లలకు ఎప్పుడూ చేసిపెట్టే రెగ్యులర్ స్నాక్స్​ కాకుండా ఇలా వెరైటీగా ట్రై చేయండి. ఒకటికి రెండు కమ్మగా తినేస్తారు!

TAGGED:

BOILED EGG CUTLET RECIPE
SIMPLE EVENING TIME SNACKS
EGG CUTLET RECIPE WITHOUT POTATO
బ్రెడ్​తో నోరూరించే ఎగ్ కట్​లెట్స్
EASY EGG CUTLET RECIPE

