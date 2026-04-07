బ్రెడ్ స్లైసులతో నోరూరించే "ఎగ్ కట్లెట్స్" - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!
-హాఫ్డే స్కూల్స్ వేళ పిల్లల కోసం సూపర్ స్నాక్ - రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!
Published : April 7, 2026 at 4:27 PM IST
Evening Time Snack Recipe : నార్మల్గా మనందరం ఇంట్లో ఎగ్స్ ఉన్నాయంటే చాలు వాటితో భోజనంలోకి రకరకాల కర్రీలను ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. అవి మాత్రమే కాదు కోడిగుడ్లతో ఈవెనింగ్ టైమ్కి అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక మంచి స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, సూపర్ టేస్టీ "ఎగ్ కట్లెట్స్". బ్రెడ్ స్లైసుల కాంబినేషన్లో రెడీ అయ్యే ఇవి భలే టేస్టీగా ఉంటాయి. ఒంటిపూట బడుల వేళ ఇంట్లో ఉండే చిన్నారులకు ఇవి చేసి పెట్టారంటే బయట చిరుతిళ్ల మాట ఎత్తకుండా కమ్మగా తినేస్తారు. అలాగే, ఈ రెసిపీ తయారీకి చాలా సమయం కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా తక్కువ పదార్థాలతో ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ స్నాక్ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఆరు - గుడ్లు
- పది - బ్రెడ్ స్లైసులు
- రెండు - క్యారెట్లు
- రెండు - ఉల్లిపాయలు
- అరకప్పు - పాలు
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - కొత్తిమీర తరుగు
- కొన్ని - పుదీనా ఆకులు
- రెండు చెంచాలు - వెల్లుల్లి తరుగు
- రెండు చెంచాలు - మిరియాలపొడి
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- ఆరు టేబుల్స్పూన్లు - మొక్కజొన్నపిండి
- ఒక కప్పు - బ్రెడ్ పొడి
- వేయించడానికి సరిపడా - ఆయిల్
తయారీ విధానం :
- ఈ ఇన్స్టంట్ టేస్టీ స్నాక్ తయారీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లను తీసుకుని, తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు ఉల్లిపాయలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా, క్యారెట్లను సన్నగా తురుముకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అలాగే, కొత్తిమీర తరుగు, వెల్లుల్లి తరుగును సిద్ధం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికిన కోడిగుడ్లపై ఉండే పెంకు తొలగించుకోవాలి. ఆపై వాటిని గ్రేటర్తో సన్నగా తురుముకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ ఒక గిన్నెలో బ్రెడ్ స్లైసులు తీసుకుని వాటిపై పాలు పోసి ఐదారు నిమిషాలు నాననివ్వాలి.
- అవి నానేలోపు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కోడిగుడ్ల తురుము, సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్యారెట్ తురుము వేసుకోవాలి.
- అలాగే, కొత్తిమీర తరుగు, పుదీనా ఆకులు, వెల్లుల్లి తరుగు, మిరియాలపొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు పాలలో నానబెట్టుకున్న బ్రెడ్ స్లైసులను ముద్దలా చేసుకోవాలి. తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న గుడ్డు మిశ్రమంలో వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో మొక్కజొన్న పిండి కూడా యాడ్ చేసుకుని మరోసారి మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగేలోపు ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న గుడ్డు మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న కట్లెట్ల మాదిరిగా చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఎగ్ కట్లెట్స్ను బ్రెడ్పొడిలో అన్ని వైపులా అద్ది కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- కడాయిలో వేయించడానికి తగినన్ని వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేస్తూ మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అలా అన్నింటినీ వేయించుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్స్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకున్నారంటే చాలు.
- అంతే, నిమిషాల్లోనే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "ఎగ్ కట్లెట్స్" మీ ముందు ఉంటాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ హాఫ్డే స్కూల్ వేళ ఇంట్లో ఉండే పిల్లలకు ఎప్పుడూ చేసిపెట్టే రెగ్యులర్ స్నాక్స్ కాకుండా ఇలా వెరైటీగా ట్రై చేయండి. ఒకటికి రెండు కమ్మగా తినేస్తారు!
