నిమిషాల్లోనే తయారయ్యే సూపర్​ "స్నాక్​" - మరమరాలతో పుల్లగా, కారంగా!

- అప్పటికప్పుడు ఏదైనా స్నాక్​ తినాలనిపిస్తే బెస్ట్ ఆప్షన్ - ఈజీగా.. టేస్టీగా

Evening Snack with Puffed Rice
Evening Snack with Puffed Rice (ETV Bharat)
Published : December 25, 2025 at 11:43 AM IST

2 Min Read
Evening Snack with Puffed Rice: సాయంత్రం అయ్యిందంటే మెజార్టీ పీపుల్​కు ఏదో ఒక స్నాక్​ తినాలనిపిస్తుంది. ఇక వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు ఈ కోరిక మరింత ముదురుతుంది. దీంతో అందరూ రోడ్​ సైడ్​ లభించే పునుగులు, బజ్జీలు, గారెలు, పకోడీలు వంటివి తింటుంటారు. లేదంటే ఇంట్లోనే చేసుకుని ఆస్వాదిస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ అవే కాకుండా మీకోసం 5 నిమిషాల్లో తయారయ్యేలా ఓ రెసిపీని తీసుకోచ్చాం. అందుకోసం మరమరాలు ఉంటే సరిపోతుంది. పుల్లగా, కారంగా, కరకరలాడుతూ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం వెరీ వెరీ సింపుల్​. మరి, లేట్​ చేయకుండా మరమరాలతో కమ్మని స్నాక్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Evening Snack with Puffed Rice
Evening Snack with Puffed Rice (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మరమరాలు - 2 కప్పులు
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - అర టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పల్లీలు - పావు కప్పు
  • జీడిపప్పు - గుప్పెడు
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
  • నిమ్మరసం - అర టీస్పూన్​
Evening Snack with Puffed Rice
Evening Snack with Puffed Rice (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో జీడిపప్పు పలుకులు వేసి లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు లో-ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేసి తీసుకోవాలి.
  • అదే నూనెలో పల్లీలు వేసి వీటిని కూడా తక్కువ మంట మీదనే కలుపుతూ వేయించాలి.
Evening Snack with Puffed Rice
Evening Snack with Puffed Rice (Getty Images)
  • పల్లీలు వేగినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. అదే నూనెలోకి కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • ఓ చిన్న గిన్నెలోకి కారం, ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, అర టీస్పూన్ నూనె వేసి పేస్ట్​లాగా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయను కూడా సన్నగా తరుగుకోవాలి.
Evening Snack with Puffed Rice
Evening Snack with Puffed Rice (Getty Images)
  • వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి మరమరాలు తీసుకోవాలి. అందులోకి ప్రిపేర్​ చేసుకున్న కారం పేస్ట్​ను వేసి బొరుగులకు పట్టేలా కలుపుకోవాలి.
  • కారం మొత్తం పర్ఫెక్ట్​గా మిక్స్​ అయినాక వేయించిన జీడిపప్పు, ​పల్లీలు, కరివేపాకు, ఉల్లి తరుగు వేసి కలుపుకోవాలి.
  • చివరగా నిమ్మరసం పిండి కలిపి సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, మరెంతో క్రంచీగా ఉండే మరమరాల స్నాక్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Evening Snack with Puffed Rice
Evening Snack with Puffed Rice (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • పల్లీలు, కరివేపాకు, జీడిపప్పులను కేవలం లో-ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి. ఇలా అయితేనే లోపలి వరకు వేగి క్రిస్పీగా వస్తాయి. అదే హై- ఫ్లేమ్​ మీద వేయిస్తే రంగు మారతాయి కానీ సరిగ్గా వేగవు.
  • తాజా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ అయితే ఈ స్నాక్​ టేస్ట్​ బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీ దగ్గర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ లేకపోతే పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలను మెత్తగా దంచి కలుపుకున్నా సరిపోతుంది.
  • ఈ రెసిపీకి నిమ్మరసం అనేది ఆప్షనల్​ మాత్రమే. వద్దు అనుకుంటే స్కిప్​ చేసుకుని తినొచ్చు. కానీ నిమ్మరసం యాడ్​ చేసుకుంటే అదో టేస్ట్​.
  • కేవలం ఉల్లిపాయలు మాత్రమే కాకుండా టమాటలు, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, కీరా వంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు. కానీ అప్పటికప్పడు తినాలంటే మాత్రం పైన చెప్పినట్లు చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
Evening Snack with Puffed Rice
Evening Snack with Puffed Rice (ETV Bharat)

