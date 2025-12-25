నిమిషాల్లోనే తయారయ్యే సూపర్ "స్నాక్" - మరమరాలతో పుల్లగా, కారంగా!
- అప్పటికప్పుడు ఏదైనా స్నాక్ తినాలనిపిస్తే బెస్ట్ ఆప్షన్ - ఈజీగా.. టేస్టీగా
Published : December 25, 2025 at 11:43 AM IST
Evening Snack with Puffed Rice: సాయంత్రం అయ్యిందంటే మెజార్టీ పీపుల్కు ఏదో ఒక స్నాక్ తినాలనిపిస్తుంది. ఇక వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు ఈ కోరిక మరింత ముదురుతుంది. దీంతో అందరూ రోడ్ సైడ్ లభించే పునుగులు, బజ్జీలు, గారెలు, పకోడీలు వంటివి తింటుంటారు. లేదంటే ఇంట్లోనే చేసుకుని ఆస్వాదిస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ అవే కాకుండా మీకోసం 5 నిమిషాల్లో తయారయ్యేలా ఓ రెసిపీని తీసుకోచ్చాం. అందుకోసం మరమరాలు ఉంటే సరిపోతుంది. పుల్లగా, కారంగా, కరకరలాడుతూ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం వెరీ వెరీ సింపుల్. మరి, లేట్ చేయకుండా మరమరాలతో కమ్మని స్నాక్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మరమరాలు - 2 కప్పులు
- కారం - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- పల్లీలు - పావు కప్పు
- జీడిపప్పు - గుప్పెడు
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
- నిమ్మరసం - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో జీడిపప్పు పలుకులు వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు లో-ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసి తీసుకోవాలి.
- అదే నూనెలో పల్లీలు వేసి వీటిని కూడా తక్కువ మంట మీదనే కలుపుతూ వేయించాలి.
- పల్లీలు వేగినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. అదే నూనెలోకి కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- ఓ చిన్న గిన్నెలోకి కారం, ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అర టీస్పూన్ నూనె వేసి పేస్ట్లాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయను కూడా సన్నగా తరుగుకోవాలి.
- వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి మరమరాలు తీసుకోవాలి. అందులోకి ప్రిపేర్ చేసుకున్న కారం పేస్ట్ను వేసి బొరుగులకు పట్టేలా కలుపుకోవాలి.
- కారం మొత్తం పర్ఫెక్ట్గా మిక్స్ అయినాక వేయించిన జీడిపప్పు, పల్లీలు, కరివేపాకు, ఉల్లి తరుగు వేసి కలుపుకోవాలి.
- చివరగా నిమ్మరసం పిండి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, మరెంతో క్రంచీగా ఉండే మరమరాల స్నాక్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పల్లీలు, కరివేపాకు, జీడిపప్పులను కేవలం లో-ఫ్లేమ్లో వేయించాలి. ఇలా అయితేనే లోపలి వరకు వేగి క్రిస్పీగా వస్తాయి. అదే హై- ఫ్లేమ్ మీద వేయిస్తే రంగు మారతాయి కానీ సరిగ్గా వేగవు.
- తాజా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయితే ఈ స్నాక్ టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీ దగ్గర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ లేకపోతే పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలను మెత్తగా దంచి కలుపుకున్నా సరిపోతుంది.
- ఈ రెసిపీకి నిమ్మరసం అనేది ఆప్షనల్ మాత్రమే. వద్దు అనుకుంటే స్కిప్ చేసుకుని తినొచ్చు. కానీ నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకుంటే అదో టేస్ట్.
- కేవలం ఉల్లిపాయలు మాత్రమే కాకుండా టమాటలు, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, కీరా వంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు. కానీ అప్పటికప్పడు తినాలంటే మాత్రం పైన చెప్పినట్లు చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
