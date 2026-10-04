మీ 'ఎలక్ట్రిక్ వాహనం' తక్కువ మైలేజ్ ఇస్తోందా? - టైర్ల విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందే!
ఈవీలకు ఏ టైర్ వాడితే ఎక్కువ మైలేజ్ వస్తుంది? - నార్మల్ టైర్లు వాడితే ఏమవుతుంది?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 2:44 PM IST
Electric Vehicle Tyre Precautions : ప్రస్తుతం దేశంలో పర్యావరణహిత విద్యుత్ వాహనాల(ఈవీ) వినియోగం రోజురోజుకి పెరుగుతోంది. డీజిల్, పెట్రోల్ వెహికల్స్తో పోల్చితే ప్రయాణ ఖర్చు తక్కువ అవుతుండడంతో ఎక్కువ మంది వీటివైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అయితే, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ తీసుకున్నాక చాలా మంది వినియోగదారులు కేవలం బ్యాటరీ, మోటారు, ఛార్జింగ్ వంటి విషయాలపైనే ఎక్కువగా దృష్టిపెడుతుంటారు. కానీ, ఈవీ పనితీరు, మైలేజీ, సెక్యూరిటీని నిర్ణయించే టైర్లను మాత్రం అంతగా పట్టించుకోరు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది విద్యుత్ వాహనాలకు సాధారణ టైర్లను వాడుతుంటారు. కానీ, సాధారణ టైర్లనే ఈవీలకు వాడితే ప్రమాదాలతో పాటు, వాహన మైలేజ్ దారుణంగా పడిపోయే ప్రమాదముందని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. మరి, ఇంతకీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్కు ఈవీ టైర్ వాడితే మంచిదా? నార్మల్ టైర్ బెటరా? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఈవీ టైర్ల ప్రత్యేకతలివే :
నార్మల్ టైర్లతో పోలిస్తే ఈవీ టైర్లు కొన్ని ప్రత్యేకతలు కలిగి ఉంటాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అలాంటి వాటిల్లో కొన్నింటి గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
- డీజిల్, పెట్రోల్ కార్లతో పోలిస్తే, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు వాటిలోని బ్యాటరీల కారణంగా 20 నుంచి 30 శాతం ఎక్కువును బరువును కలిగి ఉంటాయి. ఈ బరువు తట్టుకునేలా ఈవీ టైర్లు ఉంటాయి. ఎక్కువ లోడ్ను మోసేలా ఈవీ టైర్ల సైడ్వాల్స్ నిర్మాణం బలంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- అలాగే, ఈవీ టైర్లలో రోలింగ్ రెసిస్టెన్స్(టైరుకు, రోడ్డుకు మధ్య ఉండే ఘర్షణ) తక్కువగా ఉంటుంది. ఫలితంగా వాహన మోటారుపై భారం తగ్గి, బ్యాటరీ రేంజ్ ఎక్కువగా ఇచ్చేలా సహకరిస్తుందంటున్నారు.
- సాధారణ కార్లు క్రమంగా స్పీడ్ అందుకొని పరుగులు పెడతాయి. కానీ, ఈవీ కార్లు మాత్రం యాక్సిలరేటర్ తొక్కగానే క్షణాల్లోనే వేగాన్ని అందుకుంటాయి. అందుకే రోడ్డును గట్టిగా పట్టుకునేలా ఈవీ టైర్ల రబ్బరు కాంపౌండ్ కొంత భిన్నంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అలాగే టైరు స్కిడ్ అవకుండా చూస్తుందంటున్నారు.
- ఇకపోతే ఎలక్ట్రిక్ కార్ల ఇంజిన్లు సౌండ్ చేయవు. దానివల్ల వెహికల్ నడుస్తున్నప్పుడు టైర్ల శబ్ధం కేబిన్లో కూర్చునేవారికి ఎక్కువగా వినిపించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే వాటి టైర్లలో ప్రత్యేకమైన డిజైన్తోపాటు, ప్రత్యేక ఫోమ్ వాడటం వల్ల రోలింగ్ శబ్ధాన్ని తగ్గించి, కేబిన్లో కూర్చున్న వారికి ఆ శబ్ధం వినపడకుండా చేస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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30 వేల కి.మీ.లకు మారిస్తేనే బెటర్!
- ఈవీ టైర్లు ఎక్కువ బరువు మోయడం వల్ల త్వరగా అరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆయా కంపెనీలను బట్టి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల టైర్లు 30 నుంచి 35 వేల కి.మీ. వరకుగాని, 3 నుంచి 4 సంవత్సరాల కాలపరిమితితోగానీ ఉంటాయి.
- టైర్ ట్రెడ్ డెప్త్ 1.6 మి.మీ. కంటే తగ్గితే వెంటనే దాన్ని ఛేంజ్ చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. టైర్ సైడ్వాల్పై పగుళ్లు లేదా చిన్న సైజు ఉబ్బెత్తులు కనిపిస్తే టైర్ పేలిపోయే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు. అలాగే, టైర్ ఒక వైపే ఎక్కువ అరుగుతుంటే వీల్ అలైన్మెంట్ దెబ్బతిన్నట్లు గుర్తించాలంటున్నారు.
- ఈవీ టైర్లలో గాలి తగ్గితే రోలింగ్ రెసిస్టెన్స్ పెరిగి బ్యాటరీ మన్నిక తగ్గుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి. తయారీదారు సూచించిన గాలి ఒత్తిడి(పీఎస్ఐ)ని మాత్రమే నిర్వహించాలని చెబుతున్నారు.
- ముఖ్యంగా ప్రతి 8 వేల నుంచి 10 వేల కి.మీ.కి ముందరి, వెనుక టైర్ల స్థానాలను మార్చడం(రొటేట్ చేయడం) ఉత్తమం అని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
నార్మల్ టైర్లు వాడితే ఎదురయ్యే నష్టాలివే!
ఈవీలలో సాధారణ టైర్లు సాంకేతికంగా అమర్చడానికి సరిపోతాయి. కానీ, వాటిని ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే నష్టాలు దీర్ఘకాలంలో అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
ట్రెడ్ వేర్ వేగం : నార్మల్ టైర్లలో ట్రెడ్ 20% వేగంగా అరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల నుంచి వచ్చే అధిక టార్క్, బ్రేకింగ్ స్టైల్ అందుకు కారణమని చెబుతున్నారు.
భద్రతకు రిస్క్ : హై స్పీడ్ విద్యుత్ వాహనాలకు టైర్ స్పీడ్ రేటింగ్ H లేదా V తప్పనిసరిగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే లో స్పీడ్ రేటింగ్ ఉన్న సాధారణ టైర్లను ఉపయోగిస్తే, భద్రతకు తీవ్రమైన ప్రమాదం ఏర్పడవచ్చంటున్నారు.
రేంజ్ నాయిస్లో రాజీ : నార్మల్ టైర్లు వాడినప్పుడు, తక్కువ రోలింగ్ రెసిస్టెన్స్ లేకపోవడం వల్ల కారు రేంజ్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే, క్యాబిన్లో రోడ్ నాయిస్ బాగా పెరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
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