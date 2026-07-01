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మండుతున్న ఎండలు, వడగాలులు - భానుడి భగభగలకు జనం ఉక్కిరిబిక్కిరి!

ఐరోపాలో 43 డిగ్రీలకే మండుతున్న ఎండలు - భారత్​తో పోలిస్తే అక్కడ ఎందుకంత వేడి?

Special Story on Europe Heatwave
Special Story on Europe Heatwave (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 3:28 PM IST

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Special Story on Europe Heatwave : చల్లటి వాతావరణం, ఆహ్లాదకరమైన ప్రకృతికి కేరాఫ్ అడ్రస్ అయిన ఐరోపా దేశాలు ఇప్పుడు మండిపోతున్నాయి. భానుడి భగభగలకు ఐరోపా ఖండం ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతోంది. మునుపెన్నడూ లేని స్థాయిలో వీస్తున్న వడగాలులకు అల్లాడిపోతున్నారు యూరప్ వాసులు. ఎండ దెబ్బల కారణంగా వందల మంది చనిపోతున్నారు. జర్మనీ, స్లోవేకియా, పోలండ్‌ వంటి దేశాల్లో అత్యధికంగా 41 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ నుంచి 43 డిగ్రీల దాకా ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డ్ అవుతున్నాయి. దీనికే అంత తీవ్రత ఉంటుందా అని మీకు రావొచ్చు. కానీ, మన దగ్గర నమోదయ్యే 43 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతకు, అక్కడ 43కు ఎంతో తేడా ఉంటుందంటున్నారు వాతావరణ నిపుణులు. అసలు, యూరప్ దేశాల్లో ఎన్నడూ లేనంతగా గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు ఎందుకు నమోదవుతున్నాయి? మన దగ్గర, యూరప్​లో నమోదయ్యే ఉష్ణోగ్రతల్లో తేడాలకు కారణాలేంటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

యూరప్‌ను వణికిస్తున్న ఎండలు మునుపటి రికార్డులన్నింటినీ తుడిచిపెట్టేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఐరోపా ఖండంలో నమోదవుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు ఆల్​టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయులకు చేరుకున్నాయి. తాజాగా అవి బాల్కన్స్, ఉక్రెయిన్‌లవైపు మళ్లుతున్నాయి. బెల్‌గ్రేడ్, బుకారెస్టులలో 37, 38 పగటిపూట టెంపరేచర్స్ డిగ్రీలు దాటుతున్నాయి. స్లోవేకియాలో ఏకంగా 40.5 డిగ్రీలకు చేరుకుంది. జర్మనీలో గరిష్ఠంగా 41.7 డిగ్రీలు రికార్డ్ అయింది. ఎండలకు వడ గాలులు తోడుకావడంతో జూన్‌ 21 నుంచి ఇప్పటిదాకా ఒక్క ఫ్రాన్స్‌లోనే దాదాపు 1,000 మరణాలు సంభవించాయి. మన దగ్గర 50 డిగ్రీల వద్ద తీవ్ర ఇబ్బందులు సృష్టించే ఎండలు యూరప్​లో 40 డిగ్రీలకే మండిపోవడం వెనుక కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయంటున్నారు వాతావరణ నిపుణులు.

భౌగోళిక పరిస్థితులు :

  • యూరప్​లో గరిష్ఠ స్థాయిలో నమోదవుతున్న ఎండలకు అక్కడి భౌగోళిక పరిస్థితులు కూడా ఒక కారణమని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఉష్ణోగ్రతల తీవ్రత భౌగోళిక పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. దీంతోపాటు ఇళ్ల నిర్మాణ శైలి, గాలిలో తేమ, పట్టణ వాతావరణ పరిస్థితులు టెంపరేచర్స్​ను ప్రభావితం చేస్తాయంటున్నారు.
  • ఐరోపా ఖండంపై సూర్యరశ్మి పడే విధానం భారత్‌తో పోలిస్తే డిఫరెంట్​గా ఉంటుంది. ఇండియాలో సూర్యరశ్మి నడినెత్తి నుంచి ప్రసరిస్తుంది. అదే యూరప్​లో ఒక యాంగిల్‌లో పడుతుంది. అంతేకాకుండా, అక్కడ సమ్మర్​లో పగటి సమయం ఎక్కువగా ఉండటంవల్ల వేడి ఎక్కువ సమయం ప్రభావం చూపుతుంది. యాంగిల్‌లో సూర్యరశ్మి పడటం, సూర్యుడు దగ్గరగా ఉండటం వల్ల యూరప్​లో ఎండ వేడిమి ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
  • చాలా ఐరోపా నగరాల్లో పగటి సమయమే 15 నుంచి 17 గంటలపాటు ఉంటుంది. దాంతో రోడ్లు, భవనాలు, పేవ్‌మెంట్లు సౌరశక్తిని గణనీయంగా శోషించుకుంటాయి. ఫలితంగా అధిక సమయం వేడి ఉంటుంది.
  • అదే మన దేశంలో సూర్యరశ్మి చాలా ఎత్తు నుంచి పడుతుంది. అలాగే, ఐరోపాతో పోల్చితే భారత్​లో పగటి సమయం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అయితే, ఇండియాలో రేడియేషన్‌ అధికంగా ఉంటుంది.
  • ఐరోపాలో ఇళ్లను చలి నుంచి తట్టుకునేలా వేడిగా ఉండేలా నిర్మిస్తుంటారు. అదే ఇండియాలో చల్లగా ఉండేలా కడుతారు. అక్కడ చాలా ఇళ్లలో ఫ్యాన్లు ఉండవు. అంతేకాదు, గతంలో హీటర్లే ఉండేవి. ఇప్పుడు చాలా మంది టెంపరేచర్స్ ఎక్కువవుతుండడంతో ఏసీలను బిగించుకుంటున్నారు.

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ఉష్ణోగ్రతల్లో భారీ తేడాలు :

  • ఐరోపాలో వాతావరణానికి అలవాటు పడే విధానం కూడా భిన్నంగా ఉంటుంది. మన దేశంలో 40 నుంచి 42 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు చాలా ప్రదేశాల్లో దాదాపుగా సాధారణంగా ఉంటాయి. అదే ఐరోపాలో చలి అయినా, ఎండ అయినా ఎక్కువగానే ఉంటాయి.
  • వాతావరణానికి శరీరం అలవాటు పడడం అనేది ఇక్కడ అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం. ఉష్ణ మండలాల్లో నివసిస్తున్న ప్రజలకు ఎండాకాలంలో త్వరగా చెమట వస్తుంటుంది. దీంతో వారు ఆ వాతావరణానికి వెంటనే అలవాటు పడిపోతారు. అలాగే, హృదయనాళాల పనితీరును వెంటనే మెరుగుపరుచుకోగలుగుతారు. అదే అరుదుగా ఉష్ణోగ్రతలు గరిష్ఠంగా రికార్డ్ అయ్యే ఐరోపాలో ప్రజలు వెంటనే అలవాటుపడలేరని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

తేమ :

  • మన దగ్గర, అక్కడ ఒకే ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నా గాలిలో తేమ కూడా ప్రజలపై భిన్న ప్రభావం చూపే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇండియాలోని చాలా ప్రాంతాల్లో వేసవి, రుతుపవనాల కాలాల్లో భారీగా గాలిలో తేమ ఉంటుంది. ఇది చెమట ఆవిరయ్యే టైమ్​ను స్లో చేస్తుంది. దానివల్ల వేడి ఎక్కువగా ఉన్న భావన కలుగుతుంది. శరీరాలు దీనికి అలవాటు పడతాయి.
  • మన దేశంలో అధిక కాలుష్యంవల్ల సూర్యరశ్మి తీవ్రత తగ్గుతుంది. అదే యూరప్​లో ఎండ నేరుగా శరీరాలపై పడుతుంది.
  • ఐరోపా దేశాలలో వడగాడ్పుల టైమ్​లో అసలు గాలి ఉండకపోవడం, తక్కువగా ఉండటం సంభవిస్తాయి. అదే భారత్‌లో అయితే ఈ వడగాడ్పులు వేడి, పొడి గాలులతో కలిసి వస్తాయని చెబుతున్నారు. ఇలా అనేక అంశాలు భారత్​తో పోలిస్తే ఐరపాలో ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవ్వడానికి కారణంగా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు వాతావరణ నిపుణులు.

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