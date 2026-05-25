మీ కారు/బైక్ సర్వీసింగ్కు ఇస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకుంటే మొదటికే మోసం!
-వాహనం సర్వీసింగ్ విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి! - లేదంటే ఆర్థికంగా నష్టపోవడం గ్యారంటీ అంటున్న నిపుణులు!
Published : May 25, 2026 at 1:36 PM IST
Vehicle Service Tips : మనం ఏ వాహనం తీసుకున్నా సరైన టైమ్కు సర్వీసింగ్ చేయించడం చాలా అవసరం. అలా టైమ్ టూ టైమ్ చేయించినప్పుడే వెహికల్ కండిషన్ సరిగ్గా ఉండి, మంచి డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కలుగుతుంది. అలాకాకుండా వాహనం సర్వీసింగ్ విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నట్లయితే మైలేజ్లో తేడాలు రావడంతో పాటు వెహికల్ పార్ట్స్ దెబ్బతినే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలా జరగకూడదనే చాలా మంది సరైన టైమ్కు వెహికల్ సర్వీసింగ్ చేయించాలని ఫోన్లో రిమైండర్లు పెట్టుకుంటుంటారు. అయితే, వాహనాన్ని(కారు, బైక్, ఇతర వాహనం) టైమ్కు సర్వీసింగ్ చేయించడమే కాదు సర్వీస్ సెంటర్లలో ఇచ్చే ముందే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా అవసరమంటున్నారు ఆటోమొబైల్ రంగ నిపుణులు. లేదంటే మీరు చేసే చిన్న పొరపాటు వల్ల వేల రూపాయలు నష్టపోయే ఛాన్స్ ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇంతకీ, వెహికల్ సర్వీసింగ్కు ఇచ్చే ముందు తీసుకోవాల్సిన ఆ జాగ్రత్తలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ప్రస్తుత రోజుల్లో వెహికల్ సర్వీసింగ్ స్కామ్స్ బాగా పెరిగిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా చాలా మంది వాహన సర్వీస్ సెంటర్లలో జరిగే సేవా లోపాలపై అవగాహన లేక వేల రూపాయలు నష్టపోతున్నారని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అలా నష్టపోకుండా ఉండాలంటే వాహనదారుడు సర్వీస్ సెంటర్లో వెహికల్ అప్పగించే సమయం నుంచి డెలివరీ వరకు ప్రతి అంశంలోనూ ఓ ఆధారం ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. ఇటీవల కాలంలో వినియోగదారుల కమిషన్ నుంచి వెలువడిన కొన్ని తీర్పులూ ఇదే విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాయి. అధీకృత సర్వీస్ సెంటర్ను ఆశ్రయించకుండా చౌకగా అయిపోతుందని ఇతర వర్క్షాప్లకు వెళ్లడం వల్ల కూడా సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అందుకే, వాహనం సర్వీస్ సెంటర్కు ఇచ్చే టైమ్లో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా మేలు చేస్తుందని సూచిస్తున్నారు.
సర్వీస్కు ఇచ్చే టైమ్లో జాగ్రత్తలు :
- మీ వెహికల్ను సర్వీస్ సెంటర్లో ఇచ్చేటప్పుడు జాబ్కార్డు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. అందులో వాహనం వివరాలు, సమస్యలు, అంచనా ఛార్జీలు, ఏయే విడిభాగాలు మార్చాలి, మార్చొద్దు అనే వివరాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.
- అంచనా ఛార్జీలు రాసిన కాగితం లేదా డిజిటల్ ఎస్టిమేట్ తీసుకోవాలి. మౌఖింగా చెబితే అనుమతించొద్దంటున్నారు నిపుణులు.
- వెహికల్ సర్వీస్ సెంటర్కు అప్పగించడానికి ముందు ఫొటోలు, వీడియోలు తీసుకోవడం చేయాలి(బయట, ఇంటీరియర్, ఓడోమీటర్ రీడింగ్). "సర్వీస్ సమయంలో ఎలాంటి డ్యామేజీ జరిగినా మీరే బాధ్యులు" అని రాయించుకోవాలి.
- సర్వీస్ టైమ్లో జరిగే డ్యామేజీకి బీమా వర్తిస్తుందో లేదో ఒకసారి పరిశీలించుకోవడం బెటర్ అంటున్నారు.
సర్వీస్ టైమ్లో..
- వెహికల్ ఇచ్చినప్పుడు చెప్పిన ప్రాబ్సమ్స్ కాకుండా ఏమైనా అదనపు పనులు చేయాల్సి వస్తే.. ముందస్తుగా వాహనదారుడి అనుమతి తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని సర్వీస్ సెంటర్ వాళ్లకు చెప్పాలి.
- వాహనంలో చేయాల్సిన అదనపు పనుల గురించి మీరు సర్వీస్ సెంటర్ వాళ్లతో డైరెక్ట్గా మాట్లాడే పరిస్థితి లేనప్పుడు, ఫోన్లో మాట్లాడాల్సి వస్తే వాయిస్ రికార్డింగ్ చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, వారికి చెప్పి రికార్డు చేయాలి.
డెలివరీ సమయంలో..
- మీ వాహనం సర్వీసింగ్ కంప్లీట్ అయ్యాక బిల్లు(ఇన్వాయిస్) జాబ్కార్డు, వారంటీ స్లిప్, ఏయే విడిభాగాలు మార్చారో వివరాలు తప్పకుండా తీసుకోవాలి.
- ముఖ్యంగా బిల్లు లేకుండా పేమెంట్ చేయొద్దని గుర్తుంచుకోవాలి.
- యూపీఐ, ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేస్తే స్క్రీన్షాట్, బ్యాంక్స్టేట్మెంట్ భద్రపరచుకోవడం బెటర్ అని సూచిస్తున్నారు.
- ఒకవేళ నగదు చెల్లిస్తే మాత్రం తప్పకుండా రశీదు తీసుకోవడం మర్చిపోవద్దంటున్నారు.
ప్రాబ్లమ్ వస్తే..
- ఇక చివరగా మీరు సర్వీసింగ్ చేయించాక వాహనంలో ఏదైనా సమస్య వస్తే వెంటనే సర్వీస్ సెంటర్కు లీగల్ నోటీసు పంపాలి.
- ఒకవేళ వినియోగదారుల వివాదాల పరిష్కార కమిషన్ను ఆశ్రయించాలనుకుంటే మాత్రం ఆధారాలను సేకరించాలి.
- జాబ్కార్డు, ఎస్టిమేట్, బిల్లు పేమెంట్ ప్రూఫ్, ఎస్ఎంఎస్, వాట్సప్ చాట్, ఫొటోలు, వీడియోలు, లీగల్ నోటీసు, ప్రతివాది నుంచి వచ్చిన సమాధానాన్ని కమిషన్కు సమర్పించాల్సి ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
