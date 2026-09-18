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epfo వేతన పరిమితి పెంపు - వేతనం, పొదుపు మార్పులు ఎలా ఉంటాయంటే!

25వేల వేతనం తీసుకునే వారికీ చాన్స్! - కొత్తగా 51 లక్షల మందికి అవకాశం

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epfo_salary (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 2:43 PM IST

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Epfo : 12 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరపడింది. కార్మిక వర్గాల విజ్ఞప్తి మేరకు ఉద్యోగ భవిష్య నిధి వేతన పరిమితిని పెంచుతూ కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం వెల్లడించింది. వేతన పరిమితి ప్రస్తుతం రూ.15 వేలు కాగా, ఇకపై రూ.25వేల వేతనం తీసుకునే ఉద్యోగులు సైతం ఈపీఎఫ్​ఓ పరిధిలోకి రానున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యోగి ఈపీఎఫ్‌, ఈపీఎస్‌కు వెళ్లే వాటా పెరగడంతో పాటు చందాదారులు మరణించిన సందర్భాల్లో వారి కుటుంబాలకు చెల్లించే బీమా మొత్తం పెరగనుంది. ప్రస్తుతం ఎంప్లాయీ డిపాజిట్‌ లింక్డ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ స్కీమ్‌ (EDLI) పరిమితి రూ.7లక్షలు కాగా, రూ.10.50లక్షలకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కేంద్ర మంత్రి మండలి తాజా నిర్ణయంతో అదనంగా సుమారు 51లక్షల మంది ఉద్యోగులు ఈపీఎఫ్‌వో పరిధిలోకి రానున్నారు

ఏమిటీ పథకం?

ఈపీఎఫ్‌ సభ్యులు ఉద్యోగంలో ఉన్నపుడే చనిపోతే జీవిత బీమా వర్తిస్తుంది. ఈ మేరకు ఈడీఎల్‌ఐ కింద జీవిత వారి కుటుంబసభ్యులకు గరిష్ఠంగా రూ.7 లక్షల వరకు బీమా సొమ్ము లభిస్తుంది.

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ఈపీఎఫ్‌వో గరిష్ఠ వేతన పరిమితి

2004-2014 రూ.6,500

2014 సెప్టెంబరు నుంచి రూ.15,000

సంఘటిత రంగంలో ఉపాధి పెరుగుదల, ఆదాయాలు, వేతనాల వృద్ధిని పరిగణనలోకి తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. పరిమితి పెంపు కారణంగా ఏటా రూ.1,089 కోట్ల భారం పడనుందని, బడ్జెట్‌ కేటాయింపులు రూ.10,250 నుంచి రూ.11,339 కోట్లకు పెంచాల్సి వస్తుందని కార్మిక శాఖ వెల్లడించింది. ఈపీఎఫ్‌వోలో ప్రస్తుతం 7.89 కోట్ల మంది చందాదారులు ఉండగా, 82 లక్షల మంది పింఛన్లు పొందుతున్నారు.

ఎలా లెక్కిస్తారు?

ఉద్యోగ భవిష్య నిధి వేతన పరిమితి రూ.15వేలు కాగా, దీని ఆధారంగా ఈడీఎల్‌ఐ 2026 పథకం వర్తింపజేస్తు్నారు. ఉద్యోగి చనిపోతే వారి వార్షిక వేతన (12 నెలల) సగటు పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్‌లో 50శాతాన్ని (గరిష్ఠంగా రూ.1.75 లక్షలు) ఇస్తారు.

పాత వేతన పరిమితి (రూ.15వేలు) ప్రకారం రూ.7 లక్షలు కాగా, పెంచిన వేతన పరిమితి రూ.25వేల ప్రకారం రూ.10.50 లక్షలు అవుతుంది.

తగ్గనున్న హోమ్ టేకింగ్ శాలరీ

వేతన పరిమితి పెంపు వల్ల చేతికొచ్చే వేతనం తగ్గిపోవచ్చు. రూ.25వేలు తీసుకునే వారు సైతం ఇకపై ఈపీఎఫ్​ఓ పరిధిలోకి రావడంతో వేతనం నుంచి రూ.3 వేలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీంతో నెలవారీ మీ చేతికొచ్చే జీతంలో తగ్గుదల కనిపిస్తుంది. కానీ, యాజమాన్యాలు సైతం తమ వంతుగా రూ.3వేలు జమ చేస్తాయి. ఇది ఈపీఎఫ్‌ కార్పస్‌ పెరిగేందుకు దోహదపడి దీర్ఘకాలంలో ఉద్యోగికి మేలు చేకూరుతుంది.

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